சத்யேந்திரா உடலை வாங்காத உறவினர்கள்!.. உதவ முன் வந்த தேமுதிக!...
45 வருடங்கள் தமிழ் துறையில் பயணித்தவர் சத்தியேந்திரா. பல திரைப்படங்களில் இவர் சின்ன சின்ன வேடங்களில் நடித்திருக்கிறார். ரகுவரன் கதாநாயகனாக அறிமுகமான ஏழாவது மனிதன் படத்திலும் இவர் நடித்திருந்தார். சினிமாவில் வாய்ப்பு தேடும்போது ரகுவரன் தங்கியிருந்த அறையில் அவருடன் சத்யேந்திரா தங்கியிருந்தார்.
18 வயசு உள்ளிட்ட சில படங்களில் முக்கிய வேடங்களிலும் சத்யேந்திரா நடித்திருக்கிறார்.
பழமொழி வித்தகர், உலக சினிமா அறிவாளர் என்கிற அடையாளங்களை கொண்டவர் இவர். பல ஊடகங்களுக்கும் இவர் பேட்டி கொடுத்திருக்கிறார். புதிதாக ரிலீஸாகும் திரைப்படங்களை பார்த்துவிட்டு அந்த படம் தொடர்பான விமர்சனங்கள் தொடர்பாக மிகவும் வெளிப்படையாக தியேட்டர் வாசலிலேயே இவர் கொடுத்த பேட்டிகள் சமூகவலைகளில் வைரலானது.
65 வயதான சத்யேந்திர நேற்று சென்னையில் மரணமடைந்தார். தற்போது அவரின் உடல் ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவர்களின் உறவினர்கள் யாரையும் தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை என காவல்துறை கூறியிருக்கிறது. நடிகை வினோதினி கூட இதை தொடர்பாக நேற்று சமூக வலைத்தளங்களில் கோரிக்கை வைத்திருந்தார்..
இந்நிலையில் சத்யேந்திராவுக்கு இறுதி சடங்கு செய்வதற்கு தேமுதிக தயாராக இருப்பதாக பிரேமலதா விஜயகாந்த் அறிவித்திருக்கிறார். கேப்டன் வள்ளல் விஜயகாந்த் அறக்கட்டளை சார்பில் அவருடைய மருத்துவமனை செலவுகள், இறுதி சடங்கு செலவுகள் உள்ளிட்ட அனைத்து உதவிகளையும் திமுக செய்ய தயாராக இருக்கிறது என்று அவர் அறிவித்திருக்கிறார்.
