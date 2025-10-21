செவ்வாய், 21 அக்டோபர் 2025
செவ்வாய், 21 அக்டோபர் 2025 (14:04 IST)

பாதி ஷூட்டிங் முடிந்த பின்னர் திரைக்கதையை மாற்றும் பிரசாந்த் நீல்.. பின்னணி என்ன?

பாதி ஷூட்டிங் முடிந்த பின்னர் திரைக்கதையை மாற்றும் பிரசாந்த் நீல்.. பின்னணி என்ன?
கேஜிஎஃப் படங்களுக்குப் பிறகு இந்தியா முழுவதும் கவனிக்கப்படும் இயக்குனராக ஆகியுள்ளார் பிரசாந்த் நீல். இதையடுத்து அவர் இயக்கிய சலார் திரைப்படம் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ரிலீஸாகி தோல்வி படமானது. இதனால் அதன் இரண்டாம் பாகம் அப்படியே கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது.

இதையடுத்து அவர் ஜூனியர் என் டி ஆர் நடிப்பில் ஒரு படத்தை இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் கடந்த சில வாரங்களாக நடந்து வந்த நிலையில் சமீபத்தில் அதில் ஜூனியர் என் டி ஆர் கலந்துகொண்டார். மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. இந்த படத்தில் கதாநாயகியாக ருக்மிணி வசந்த் நடிக்கிறார். மேலும் டோவினோ தாமஸ் மற்றும் ரிஷப் ஷெட்டி ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடிக்கவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் விறுவிறுப்பாக நடந்து வரும் நிலையில் தற்போது திரைக்கதையை செப்பனிடும் பணியை பிரசாந்த் நீல் செய்து வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. வழக்கமாக தன் படங்களின் படப்பிடிப்பு பகுதியளவு முடிந்ததும் பிரசாந்த் நீல் திரைக்கதையை செதுக்குவது வழக்கம்தானாம். அதே போல படத்தின் நாயகன் ஜூனியர் என் டி ஆரும் ஷூட் செல்வதற்கு முன்னால் திரைக்கதையை முழுவதும் முடித்து விடுங்கள் எனக் கூறியதால் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

