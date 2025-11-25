செவ்வாய், 25 நவம்பர் 2025
Written By vinoth
Last Modified: செவ்வாய், 25 நவம்பர் 2025 (14:40 IST)

ஜூனியர் NTR & பிரசாந்த் நீல் படத்தின் டைட்டில் என்ன?... தயாரிப்பாளர் அளித்த பதில்!
கேஜிஎஃப் படங்களுக்குப் பிறகு இந்தியா முழுவதும் கவனிக்கப்படும் இயக்குனராக ஆகியுள்ளார் பிரசாந்த் நீல். இதையடுத்து அவர் இயக்கிய சலார் திரைப்படம் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ரிலீஸாகி தோல்வி படமானது. இதனால் அதன் இரண்டாம் பாகம் அப்படியே கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது.

இதையடுத்து அவர் ஜூனியர் என் டி ஆர் நடிப்பில் ஒரு படத்தை இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் கடந்த சில வாரங்களாக நடந்து வந்த நிலையில் சமீபத்தில் அதில் ஜூனியர் என் டி ஆர் கலந்துகொண்டார். மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. இந்த படத்தில் கதாநாயகியாக ருக்மிணி வசந்த் நடிக்கிறார். மேலும் டோவினோ தாமஸ் மற்றும் ரிஷப் ஷெட்டி ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடிக்கவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

இந்நிலையில் இந்த படத்துக்கு ‘டிராகன்’ என்று தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளதாக சமூகவலைதளங்களில் தகவல் பரவி வந்தது. ஆனால் அதை படத்தின் தயாரிப்பாளர்களில் ஒருவரான ரவி மறுத்துள்ளார். அதில் “படத்துக்கு இன்னும் தலைப்பு வைக்கவில்லை. டிராகன் என்பது நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்த பெயர்களில் ஒன்று. ஆனால் இன்னும் முடிவாகவில்லை. தலைப்பு இறுதியானதும் நாங்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்போம்” எனக் கூறியுள்ளார்.

