அவன பற்றிய ஒரு ஆதாரம் என்கிட்ட இருக்கு.. நல்லவன் கிடையாது.. திவாகர் பற்றி பிரஜின் ஆவேசம்
தற்போது விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக் பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சி இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. 6 போட்டியாளர்கள் உள்ளே இருக்கும் நிலையில் இந்த வாரம் எந்த போட்டியாளர் வெளியேறப் போகிறார் என்பதை எதிர்பார்த்து அனைவரும் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். அடுத்த வாரம் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் இறுதி வாரமாக இருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. யார் பிக் பாஸ் சீசன் 9ன் முதல் வெற்றியாளர் என்பது குறித்து பல்வேறு விவாதங்கள் நடந்து வருகின்றன.
ஒரு சில பேர் சபரி என்று கூறுகிறார்கள். ஒரு சில பேர் விக்ரம், இன்னும் சில பேர் அரோரா மற்றும் திவ்யா என இவர்களின் பெயர்கள் தான் முதல் மூன்று இடத்தில் இருக்கின்றது. இந்த நிலையில் வழக்கமாக இறுதி வாரத்தில் ஏற்கனவே வீட்டை விட்டு வெளியேறிய போட்டியாளர்கள் விருந்தினராக உள்ளே அழைத்து வரப்படுவார்கள். அப்படி இந்த சீசனிலும் ஏற்கனவே வெளியே போன போட்டியாளர்கள் வீட்டிற்குள் நுழைந்து இருக்கின்றனர்.
அவர்களுக்கும் உள்ளே இருக்கும் போட்டியாளர்களுக்கும் இடையே கடுமையான போட்டி சண்டை நிலவி வருகின்றது. குறிப்பாக ரம்யா மற்றும் சாண்ட்ரா இவர்களுக்கு இடையே கடுமையான வாக்குவாதம் நடந்து வருகிறது. ஏனெனில் ரம்யாவை பற்றி சாண்ட்ரா விஷப்பாம்பு என்றெல்லாம் கூறியிருந்தார். ஆனால் ரம்யா வீட்டை விட்டு போகும் பொழுது அவரைக் கட்டி அணைத்து கதறிய போட்டியாளர் சாண்ட்ரா.
எந்த முகம் உண்மை என்பது பற்றி தன்னுடைய சந்தேகத்தை ரம்யா இப்போது வீட்டிற்குள் எழுப்பி வருகிறார். இப்படி பலவித பிரச்சனைகள் நடந்து கொண்டிருக்க பிரஜின் திவாகரை பற்றி ஒரு தகவலை கூறி இருக்கிறார். திவாகர் ஒன்னும் நல்லவன் கிடையாது, 38 வயசுன்னு சொன்னான் .அதுவும் உண்மை கிடையாது .அவனுக்கு இரண்டு திருமணங்கள் ஆகி விவாகரத்து பெற்றவர். இரண்டு பசங்க இருக்கிறாங்க.
அதற்கான ஆதாரம் என்கிட்ட இருக்குது. நான் மட்டும் இப்போ உள்ளே போனா திவாகருக்கு அது கெட்ட நேரம் என்று பிரஜின் கூறியிருக்கிறார். இது எந்த அளவுக்கு உண்மை என்று தெரியவில்லை. ஒரு வேளை ஆதாரத்தை காட்டினால் மட்டுமே ரசிகர்களுக்கு அந்த உண்மை தெரியவரும். திவாகர் இப்போது பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் விருந்தினராக சென்று இருக்கிறார். ஒரு வேளை பிரஜின் உள்ளே போனால் என்ன நடக்கும் என்பதையும் பார்க்க ரசிகர்கள் ஆர்வமாக காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.