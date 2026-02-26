வியாழன், 26 பிப்ரவரி 2026
Written By BALA
Last Modified: வியாழன், 26 பிப்ரவரி 2026 (11:38 IST)

நல்லாதான போயிட்டு இருந்துச்சு! கல்லால காசு சேரலயோ? பிரதீப் எடுத்த திடீர் முடிவு
குறும்படங்களை எடுக்க தொடங்குவதிலிருந்து இன்று 2கே கிட்ஸ்களின் சூப்பர் ஸ்டாராக உருவெடுத்து இருப்பவர் நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன். இவருடைய வளர்ச்சி தமிழ் சினிமாவில் மிகவும் ஆச்சரியமாக பார்க்கப்படுகிறது. அவர் நடிப்பில் கடைசியாக வெளியான டிராகன் மற்றும் டியூட் போன்ற திரைப்படங்கள் மாபெரும் வெற்றியை பெற்றது. கோமாளி திரைப்படத்தின் மூலம் இயக்குனராக அறிமுகமான பிரதீப் ரங்கநாதன் இரண்டாவது படத்திலேயே ஹீரோவானார்.
 
அந்தப் படத்தை அவரே இயக்கவும் செய்திருந்தார். தொடர்ந்து ஹிட் படங்களை கொடுத்து வரும் பிரதீப் ரங்கநாதன் தற்போது எல்ஐகே திரைப்படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். அந்த படத்தை எதிர்பார்த்து ரசிகர்களும் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் அவர் நடித்து வெளியான டிராகன் திரைப்படம் மாபெரும் வசூலை ஈட்டியது.
 
150 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் அந்த படம் வசூலித்திருந்தது. அந்த வெற்றியை தொடர்ந்து சமீபத்தில் டிராகன் 2 படத்தின் அறிவிப்பை பிரதீப் மற்றும் அஸ்வத் மாரிமுத்து வெளியிட்டு இருந்தார்கள். இயக்குனராக அறிமுகமான பிரதீப் ரங்கநாதன் தொடர்ந்து ஹீரோவாகவே நடித்து வருகிறார். மீண்டும் எப்போது இயக்குனர் ஆவார் என்ற எதிர்பார்ப்பிலும் ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள்.
 
இந்த நிலையில் திடீரென ஒரு அப்டேட்டை பிரதீப் கொடுத்துள்ளார். புதியதாக அவர் ஒரு தயாரிப்பு கம்பெனியை ஆரம்பிக்கப் போகிறாராம். அதன் மூலம் தயாரிப்பாளராக களம் இறங்க உள்ளார் பிரதீப் ரங்கநாதன். அவர் முதலில் தயாரிக்கப் போகும் படத்தில் மமீதா பைஜூதான் நடிக்க இருக்கிறாராம். அவரை மையமாக வைத்து தான் இந்த படத்தை எடுக்கப் போவதாக தற்போது தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
 
ஏற்கனவே பிரதீப் ரெங்கநாதன், மமீதா பைஜூ ட்யூட் படத்தில் ஒன்றாக நடித்திருந்தனர். அந்தப் படத்தில் இருவருக்குமான கெமிஸ்ட்ரி நன்றாகவே வொர்க் அவுட் ஆகியிருந்தது. அதன் மூலம் ஏற்பட்ட நட்பால் கூட முதலில் மமீதா பைஜூவை வைத்து படத்தை தயாரிக்கிறார் பிரதீப்.

