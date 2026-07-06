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பிரதீப் ரங்கநாதன் தயாரிப்பில் மமிதா பைஜூ!. வெளியான தரமான வீடியோ...
ரவிமோகனை வைத்து கோமாளி படத்தை இயக்கியவர் பிரதீப் ரங்கநாதன். அதன்பின் மூன்று வருடங்கள் கழித்து அவரே ஒரு கதை எழுதி, அவரே இயக்கி, அவரே ஹீரோவாக நடித்து வெளியான திரைப்படம்தான் லவ் டுடே. அந்த படம் 100 கோடி வசூலை பெற்றது. அதன்பின் பிரதீப் ரங்கநாதனின் நடிப்பில் டிராகன், ட்யூட் ஆகிய 2 படங்கள் வெளியாகி 2 படமும் ஹிட் அடித்து 100 கோடி வசூலை பெற்றது..
இப்படி தொடர்ச்சியாக மூன்று நூறு கோடி திரைப்படங்களை கொடுத்திருப்பதால் கோலிவுட்டில் முக்கிய இளம் நடிகராக பிரதீப் ரங்கநாதன் மாறியிருக்கிறார். இந்நிலையில்தான் திடீரென அவர் தயாரிப்பாளர் அவதாரம் எடுத்துள்ளார். அவர் தயாரிக்கவுள்ள புதிய படத்தில் மமீதா பைஜூ கதாநாயகியாக நடிக்கவிருக்கிறார்.
மேலும் பிரதீப் ரங்கநாதனின் நண்பரும் டிராகன் பட இயக்குனருமான அஸ்வத் மாரிமுத்து இந்த படத்தில் போலீஸ் அதிகாரியாக நடிக்கவுள்ளார். இந்த படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைக்கவிருக்கிறார். இந்நிலையில்தான், இந்த படத்தின் அறிவிப்பு வீடியோவை தற்போது படக்குழு வெளியிட்டு இருக்கிறது. இந்த படத்தை பிரதீப் ரங்கநாதனின் டீம் இயக்குகிறது.
இப்படி தொடர்ச்சியாக மூன்று நூறு கோடி திரைப்படங்களை கொடுத்திருப்பதால் கோலிவுட்டில் முக்கிய இளம் நடிகராக பிரதீப் ரங்கநாதன் மாறியிருக்கிறார். இந்நிலையில்தான் திடீரென அவர் தயாரிப்பாளர் அவதாரம் எடுத்துள்ளார். அவர் தயாரிக்கவுள்ள புதிய படத்தில் மமீதா பைஜூ கதாநாயகியாக நடிக்கவிருக்கிறார்.
மேலும் பிரதீப் ரங்கநாதனின் நண்பரும் டிராகன் பட இயக்குனருமான அஸ்வத் மாரிமுத்து இந்த படத்தில் போலீஸ் அதிகாரியாக நடிக்கவுள்ளார். இந்த படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைக்கவிருக்கிறார். இந்நிலையில்தான், இந்த படத்தின் அறிவிப்பு வீடியோவை தற்போது படக்குழு வெளியிட்டு இருக்கிறது. இந்த படத்தை பிரதீப் ரங்கநாதனின் டீம் இயக்குகிறது.
இந்தோனேஷியாவின் 1000 ஆண்டு பழமையான இந்து கோவிலில் பிரதமர் மோடி.. புனரமைப்பு பணிகள் தொடக்கம்..
இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தோனேசியாவின் ஜாவா தீவில் அமைந்துள்ள, 1000 ஆண்டுகள் பழமையான வரலாற்று சிறப்புமிக்க பிரம்பானன் இந்து கோவிலுக்கு சென்று இன்று சிறப்பு பூஜைகள் செய்து வழிபாடு நடத்தினார். பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் ஆகிய மும்மூர்த்திகளுக்காக கட்டப்பட்ட இந்த உலக புகழ்பெற்ற ஆன்மீக தலத்தை பிரதமர் மோடி பார்வையிட்டதோடு, அதன் தொன்மை மாறாமல் பாதுகாக்கும் புதிய புனரமைப்பு திட்டத்தையும் முறைப்படி தொடங்கி வைத்தார்.
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ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கும் 'சிக்மா' பட ஆடியோ விழா: முதல்வர் விஜய் பங்கேற்பாரா?
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்குநராக அறிமுகமாகும் 'சிக்மா' திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா வரும் ஜூலை 18-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த விழாவில் முதல்வர் விஜய் பங்கேற்பாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு கோலிவுட் மற்றும் அரசியல் வட்டாரங்களில் பரவலாக எழுந்துள்ளது.