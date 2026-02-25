புதன், 25 பிப்ரவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 25 பிப்ரவரி 2026 (13:31 IST)

தயாரிப்பாளர் அவதாரமெடுக்கும் பிரதீப் ரங்கநாதன்!.. முதல் ஹீரோயின் அவரா?..

ஜெயம் ரவியை வைத்து கோமாளி திரைப்படத்தை இயக்கி கோலிவுட்டில் இயக்குனராக அறிமுகமானவர் பிரதீப் ரங்கநாதன்.. அந்த படம் ஹிட் அடித்தது. ஆனாலும் உடனடியாக அடுத்த படத்தை இயக்காமல் மூன்று வருடங்கள் கழித்து லவ் டுடே என்கிற படத்தை இயக்கி அதில் அவரே ஹீரோவாக நடித்தார்..

அந்த படமும் சூப்பர் ஹிட்.. எனவே கோலிவுட்டில் நடிகராக மாறினார் பிரதீப் ரங்கநாதன். விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் LIK மற்றும் அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் டிராகன் ஆகிய இரண்டு படங்களிலும் நடித்தார்.. இதில் டிராகன் படம் வெளியாகி சூப்பர் ஹிட் அடித்தது. அதேபோல் அடுத்து வெளிவந்த Dude படமும் அசத்தலான வெற்றியை பெற்றது..

அடுத்து ஏஜிஎஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் ஒரு திரைப்படத்தை பிரதீப் இயக்கி நடிக்கிறார் என்கிற செய்தி சமீபத்தில் வெளியானது. அனேகமாக அந்த படத்தின் பெயர் டிராகன் 2 வாக இருக்கலாம் எனவும் சொல்லப்பட்டது.

இந்நிலையில், இயக்குனர், நடிகர் என் அவதாரம் எடுத்த பிரதீப் தற்போது தயாரிப்பாளராக அவதாரம் எடுத்திருக்கிறார். விரைவில் ஒரு புதிய பட தயாரிப்பு நிறுவனத்தை அவர் துவங்கவுள்ளதாகவும், மமிதா பைஜூவை வைத்து முதல் படத்தை உருவாக்க திட்டமிட்டிருப்பதாகவும் செய்திகள் வெளிவந்திருக்கிறது..

