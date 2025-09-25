வியாழன், 25 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: வியாழன், 25 செப்டம்பர் 2025 (12:32 IST)

தீபாவளி ரேஸில் இருந்து பின்வாங்கிய ப்ரதீப்பின் LIK படம்..!

தீபாவளி ரேஸில் இருந்து பின்வாங்கிய ப்ரதீப்பின் LIK படம்..!
தற்போது ப்ரதீப் விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் LIK என்ற படத்திலும் அறிமுக இயக்குனர் கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் ‘ட்யூட்’ என்ற படத்திலும் நடித்துள்ளார். இந்த இரண்டு படங்களுமே இறுதிகட்டத்தில் உள்ளன. இந்நிலையில் LIK திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தற்போது மாற்றப்பட்டு தீபாவளியை முன்னிட்டு அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி ரிலீஸாகவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

LIK படத்தில் ப்ரதீப்புடன் எஸ் ஜே சூர்யா, க்ரீத்தி ஷெட்டி மற்றும் சீமான் ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்க ரவி வர்மன் மற்றும் சத்யன் சூர்யன் ஆகியோர் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளனர். அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். 7 ஸ்கிரீன்ஸ் ஸ்டுடியோஸ் சார்பாக லலித்குமார் மற்றும் விக்னேஷ் சிவன் ஆகியோர் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர்.

இந்த படம் தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் ஆகும் என அறிவிக்கப்பட்டது. ஏற்கனவே ப்ரதீப்பின் ‘ட்யூட்’ படமும் தீபாவளி ரிலீஸை உறுதி செய்துள்ளது. ஆனால் இப்போது LIK படம் தீபாவளிக்கு வர வாய்ப்பே இல்லை என்று சொல்லப்படுகிறது. ஏனென்றால் அந்த படத்தின் சிலக் காட்சிகள் மற்றும் ஒரு பாடல் இன்னும் படமாக்கப்பட வேண்டியுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.
 

‘பிக் பாஸ் 9’ நிகழ்ச்சிக்கு செல்லும் 2 ஹார்ட் பீட் நட்சத்திரங்கள்.. யார் யார்?

‘பிக் பாஸ் 9’ நிகழ்ச்சிக்கு செல்லும் 2 ஹார்ட் பீட் நட்சத்திரங்கள்.. யார் யார்?விஜய் டிவியில் விரைவில் தொடங்கவுள்ள 'பிக் பாஸ் சீசன் 9' நிகழ்ச்சியில், 'ஹார்ட் பீட்' என்ற இணைய தொடரில் நடித்து வரும் நடிகர் ரோஷன் கலந்துகொள்ளவிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

பனீர்க்கு பதிலாக ஸ்விகியில் வந்த சிக்கன்.. அடுத்த நொடியே வாந்தி! - சாக்‌ஷி அகர்வால் பரபரப்பு புகார்!

பனீர்க்கு பதிலாக ஸ்விகியில் வந்த சிக்கன்.. அடுத்த நொடியே வாந்தி! - சாக்‌ஷி அகர்வால் பரபரப்பு புகார்!பிரபல உணவு டெலிவரி செயலியான ஸ்விகியில் பனீர் உணவை ஆர்டர் செய்த தனக்கு சிக்கனை கொடுத்ததாக சாக்‌ஷி அகர்வால் பகீர் புகார் அளித்துள்ளார்.

கருநிற உடையில் வெட்கத்தில் சிவந்த பிரியா வாரியர்… கார்ஜியஸ் க்ளிக்ஸ்!

கருநிற உடையில் வெட்கத்தில் சிவந்த பிரியா வாரியர்… கார்ஜியஸ் க்ளிக்ஸ்!ஒரு அடார் லவ் என்ற படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமா ரசிகர்களுக்கும் அறிமுகமானார் பிரியா பிரகாஷ் வாரியர். அந்த படத்தில் ஒரு காட்சியில் அவரது கண்ணசைவின் அழகில் சொக்கிப்போன இளைஞர்கள் இங்கு ஏராளம்.

சேலையில் விண்டேஜ் லுக்கில் அசத்தல் போட்டோஷூட் நடத்திய ஜான்வி!

சேலையில் விண்டேஜ் லுக்கில் அசத்தல் போட்டோஷூட் நடத்திய ஜான்வி!தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் இந்தி என பலமொழிகளில் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகையாக திகழ்ந்தவர் ஸ்ரீதேவி. அவர் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் துபாயில் இயற்கை எய்தினார். இதையடுத்து அவரின் மூத்தமகளான ஜான்வி கபூர் சினிமாவில் அறிமுகமாகி நடித்து வருகிறார்.

சூர்யாவின் ‘கருப்பு’ vs கார்த்தியின் ‘சர்தார் 2’… இணையத்தில் பரவும் புது தகவல்!

சூர்யாவின் ‘கருப்பு’ vs கார்த்தியின் ‘சர்தார் 2’… இணையத்தில் பரவும் புது தகவல்!ஆர் ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் ‘கருப்பு’ படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார் சூர்யா. இந்த படத்தை டிரீம் வாரியர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்க, சாய் அப்யங்கர் இசையமைக்கிறார். படத்தில் கதாநாயகியாக த்ரிஷா ஒப்பந்தம் ஆகியுள்ளார். மற்ற முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நட்டி நட்ராஜ், ஸ்வாஸிகா மற்றும் ஆர் ஜே பாலாஜி உள்ளிட்டவர்கள் நடிக்கின்றனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com