ஞாயிறு, 19 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Prasanth K
Last Modified: ஞாயிறு, 19 அக்டோபர் 2025 (14:23 IST)

தமிழ் சினிமாவின் கலெக்‌ஷன் ஸ்டார் ப்ரதீப்! Dude படத்தின் 2 நாள் வசூல் நிலவரம்!

தமிழ் சினிமாவின் கலெக்‌ஷன் ஸ்டார் ப்ரதீப்! Dude படத்தின் 2 நாள் வசூல் நிலவரம்!

ப்ரதீப் ரங்கநாதன் நடித்து வெளியாகியுள்ள ட்யூட் படத்திற்கு பெரும் வரவேற்பு கிடைத்துள்ள நிலையில் வசூலும் அதிகரித்துள்ளது.

 

லவ் டுடே, ட்ராகன் என தொடர்ந்து ஹிட் படங்களை அளித்து வரும் ப்ரதீப் ரங்கநாதன் நடித்து வெளியாகியுள்ள படம் ட்யூட். கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கியுள்ள இந்த படத்தில் மமிதா பைஜூ, சரத்குமார் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இந்த படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைத்துள்ளார்.

 

இந்த படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வெளியானது. வெளியான முதல் நாளே நல்ல வரவேற்பை பெற்ற இந்த படம் ரூ22 கோடி வசூலித்தது. தொடர்ந்து தற்போதைய இரண்டு நாள் நிலவரப்படி, ட்யூட் படம் 45 கோடி ரூபாய் வசூலித்துள்ளது. இன்று, நாளை, நாளை மறுநாள் என மூன்று நாட்களுமே விடுமுறையாக உள்ளதால் ட்யூட் டிக்கெட் முன்பதிவுகள் அதிகரித்துள்ளன. முதல் வாரத்திலேயே ட்யூட் திரைப்படம் ரூ.100 கோடி வசூலை தாண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

 

Edit by Prasanth.K

நீல நிற சேலையில் ஆளையிழுக்கும் அழகில் அசத்தும் மிருனாள் தாக்கூர்!

நீல நிற சேலையில் ஆளையிழுக்கும் அழகில் அசத்தும் மிருனாள் தாக்கூர்!பாலிவுட் நடிகையான மிருனாள் தாக்கூர் சீதாராமம் திரைப்படம் மூலமாக தென்னிந்திய ரசிகர்களுக்கு அறிமுகம் ஆனார். தெலுங்கில் உருவான அந்த திரைப்படம் தென்னிந்திய மொழிகள் அனைத்திலும் ஹிட் ஆகி ஆகியதால் ஒரே படத்தில் தென்னிந்தியா முழுவதும் பிரபலம் ஆனார்.

வெண்ணிற சேலையில் ஏஞ்சல் லுக்கில் போஸ் கொடுத்த வாணி போஜன்!

வெண்ணிற சேலையில் ஏஞ்சல் லுக்கில் போஸ் கொடுத்த வாணி போஜன்!சின்னத்திரை நயன்தாரா என்று சீரியல் ரசிகர்களால் அழைக்கப்பட்டு பெரும் பிரபலமடைந்தவர் நடிகை வாணி போஜன். ஆரம்பத்தில் விமான பணிப் பெண்ணாக இருந்து பின்னர் மாடலிங் திரையில் நுழைந்தார். அதன் மூலம் கிடைத்த வாய்ப்பில் தான் சீரியல் நடிகையானார்.

உலகளவில் முதல் நாளில் 22 கோடி ரூபாய்… டாப் கியரில் செல்லும் ‘ட்யூட்’!

உலகளவில் முதல் நாளில் 22 கோடி ரூபாய்… டாப் கியரில் செல்லும் ‘ட்யூட்’!கோமாளி படத்தின் மூலம் இயக்குனராக அறிமுகமான பிரதீப் ரங்கநாதன் அடுத்தடுத்து ‘லவ் டுடே’ மற்றும் ‘டிராகன்’ ஆகிய படங்களின் ஹிட் மூலம் முன்னணி நடிகராகியுள்ளார். அடுத்து அவர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘டியூட்’ திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு நேற்று தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் ரிலீஸானது.

‘குட் பேட் அக்லி’ எங்களுக்குப் பெரிய லாபமில்லை… தயாரிப்பாளர் ஓபன் டாக்!

‘குட் பேட் அக்லி’ எங்களுக்குப் பெரிய லாபமில்லை… தயாரிப்பாளர் ஓபன் டாக்!ஏப்ரல் மாதம் வெளியான அஜித்தின் ‘குட் பேட் அக்லி’ இந்த ஆண்டில் தமிழ்நாட்டில் அதிகம் வசூல் செய்த படம் என்ற சாதனையைப் படைத்தது. ஆனால் விமர்சன ரீதியாக அந்த படம் கழுவி ஊற்றப்பட்டது. திரையரங்கில் இந்த படம் வசூல் வேட்டை நடத்தினாலும் தயாரிப்பாளர்களுக்குப் பெரிய லாபம் இல்லை என்று சொல்லப்பட்டது.

ஜூனியர் NTR & பிரசாந்த் நீல் படத்தின் ரிலீஸ் தள்ளிவைப்பு?

ஜூனியர் NTR & பிரசாந்த் நீல் படத்தின் ரிலீஸ் தள்ளிவைப்பு?கேஜிஎஃப் படங்களுக்குப் பிறகு இந்தியா முழுவதும் கவனிக்கப்படும் இயக்குனராக ஆகியுள்ளார் பிரசாந்த் நீல். இதையடுத்து அவர் இயக்கிய சலார் திரைப்படம் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ரிலீஸாகி தோல்வி படமானது. இதனால் அதன் இரண்டாம் பாகம் அப்படியே கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com