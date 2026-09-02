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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Wednesday, 2 September 2026 (16:54 IST)

மனைவியை விட்டு பிரிய போகிறேன்.. குழந்தையை கூட பார்க்க முடியவில்லை: பிக்பாஸ் பிரதீப் ஆண்டனி சோகம்..

pradeep
Written By: SIVA
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (16:54 IST)
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பிக் பாஸ் சீசன் 7 நிகழ்ச்சியின் மூலம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலமான நடிகர் பிரதீப் ஆண்டனி, தனது திருமண வாழ்க்கை மற்றும் குழந்தையைப் பிரிந்தது குறித்து வெளியிட்டுள்ள பதிவு சமூக வலைதளங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
பிக் பாஸ் பிரதீப்,  தனது நீண்டகால காதலியான பூஜாவை திருமணம் செய்துகொண்டார். இந்த தம்பதிக்கு கடந்த ஏப்ரல் மாதம் ஆண் குழந்தை பிறந்தது. இந்நிலையில், தனது குழந்தையை ஒரு மாதமாக பார்க்கவில்லை என்றும், மனதளவில் அந்த குழந்தையை விட்டுவிட்டதாக உணர்வதாகவும் பிரதீப் தெரிவித்துள்ளார். தனக்கு எப்போதுமே ஒரு குடும்பம் வேண்டும் என்றும், தனது குழந்தைக்கு தான் வளர்ந்த சூழலுக்கு முற்றிலும் மாறான நல்ல வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொடுக்க வேண்டும் என்றும் ஆசைப்பட்டதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
ஆனால், திருமண வாழ்க்கையில் இருவருக்கும் இடையே புரிதல் இல்லாமல் தொடர்ந்து பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டதாகவும், தாங்கள் இருவரும் முற்றிலும் மாறுபட்ட மனிதர்களாக இருப்பதாக உணர்ந்ததாகவும் தனது பதிவில் தெரிவித்துள்ளார். இதனால் திருமண உறவிலிருந்து விலக முடிவு செய்துள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.
 
குழந்தை தன்னுடன் இருப்பதைவிட, தாயுடன் இருப்பதே நல்லது என்று நினைத்ததாகவும் பிரதீப் தெரிவித்துள்ளார். தனது உணர்வுகளை பொதுவெளியில் பகிர்வதற்கு பலர் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கலாம் என்றும், ஆனால் பேசுவதற்கு தன்னிடம் யாரும் இல்லை என்றும் வேதனையுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார். அவரது இந்த பதிவு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியையும், அவருக்கு ஆதரவான கருத்துகளையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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