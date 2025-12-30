செவ்வாய், 30 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By BALA
Last Modified: செவ்வாய், 30 டிசம்பர் 2025 (10:08 IST)

பிரபுதேவாவுக்கு அந்த நடிகைனா உயிர்! கடைசியில் நடந்ததுதான் மேஜிக்

பிரபுதேவாவுக்கு அந்த நடிகைனா உயிர்! கடைசியில் நடந்ததுதான் மேஜிக்
இந்தியாவின் மைக்கேல் ஜாக்சனாக அறியப்படுபவர் நடனப் புயல் பிரபுதேவா. இன்று பல உச்ச நட்சத்திரங்களுக்கு அவர் தான் நடனம் அமைத்துக் கொடுக்கிறார். டான்ஸ் மாஸ்டராகவும் இல்லாமல் இயக்குனராகவும் மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்தவர். ஆரம்பத்தில் டான்ஸ் குரூப்பில் ஒருவராகத்தான் நடனம் ஆடிக் கொண்டிருந்தார். அதன் பிறகு சோலோ டான்ஸ் ஆடினார். பல படங்களில் அவருடைய சோலோ டான்ஸ் மிகவும் பிரபலமாக அறியப்பட்டது.
 
அதனால் கிடைத்த வரவேற்பு தான் கடைசியில் அவரை ஹீரோவாக்கியது. ஹீரோவாக பல வெற்றி படங்களை கொடுத்திருக்கிறார் பிரபுதேவா. இன்று உலகெங்கிலும் அவருக்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் இருக்கின்றனர். பல நாடுகளில் அவர் நடனக் கச்சேரி வைத்து ஒட்டுமொத்த ரசிகர்களையும் தன் பக்கம் ஈர்த்து வைத்திருக்கிறார். எந்த ஒரு மேடையிலும் பிரபுதேவாவின் டான்ஸ் வந்தால் ரசிகர்களுக்கு அது கொண்டாட்டம் தான்.
 
ஏன் நேற்று முன்தினம் கூட விஜயின் ஜனநாயகன் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில் கடைசியாக பிரபுதேவா வந்து ஆடியது தான் ஹைலைட். அதுவரை ஆர்ப்பரித்துக் கொண்ட ரசிகர்களுக்கு பிரபுதேவாவின் நடனத்தை பார்த்த பிறகு கூட்டமே பட்டாசு போல வெடித்ததை பார்க்க முடிந்தது. அந்த அளவுக்கு ஒரு எனர்ஜியான பெர்பார்மன்ஸ், எனர்ஜியான டான்ஸ் மாஸ்டர்.
 
அவரைப் பார்த்தாலே ரசிகர்களுக்கு குதூகலம் வந்துவிடும். இந்த நிலையில் பிரபுதேவா ஒரு பிரபல நடிகையின் ரசிகராக இருந்திருக்கிறார். அந்த நடிகையை எப்படியாவது பார்த்து விட வேண்டும் வாழ்க்கையில் ஒரு முறையாவது அவரை சந்தித்து விட வேண்டும் என காத்துக் கொண்டிருந்தாராம். அவர் வேறு யாருமில்லை நடிகை ஸ்ரீதேவி. இதைப் பற்றி நடிகை சுகன்யா ஒரு பேட்டியில் கூறும்பொழுது வால்டர் வெற்றிவேல் திரைப்படத்தில் பிரபுதேவாவும் சுகன்யாவும் என் ராசாவே சித்தெறும்பு பாடலுக்கு நடனம் ஆடியிருப்பார்கள்.
 
அந்த பாடல் படப்பிடிப்பின் போது இருவரும் பேசிக் கொண்டிருந்ததை சுகன்யா ஒரு பேட்டியில் கூறியிருக்கிறார். சுகன்யாவும் நடிகை ஸ்ரீதேவியின் தீவிர ரசிகையாம். அதைப்போல பிரபுதேவாவும் ஸ்ரீதேவியின் தீவிர ரசிகராம். அவரை எப்படியாவது ஒருமுறை பார்த்து விட வேண்டும், அவரிடம் ஒரு முறையாவது பேசிவிட வேண்டும் என நினைத்துக் கொண்டிருந்தாராம் பிரபுதேவா. ஆனால் பிற்காலத்தில் மும்பையில் நடந்த ஒரு விருது வழங்கும் விழாவில் ஸ்ரீதேவியுடன் பிரபுதேவா சேர்ந்து ஆடிய நடனம் பெரிய அளவில் வைரலானது. அதுவும் முக்காலா பாடலுக்கு ஸ்ரீதேவியும் பிரபுதேவாவும் சேர்ந்தே நடனம் ஆடி இருப்பார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பாரதிராஜாவின் உடல்நிலை!.. குடும்பத்தார் வெளியிட்ட முக்கிய தகவல்..

பாரதிராஜாவின் உடல்நிலை!.. குடும்பத்தார் வெளியிட்ட முக்கிய தகவல்..16 வயதினிலே திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தியவர் பாரதிராஜா.

கை, காலை மட்டும் ஆட்டிக்கிட்டு சூப்பர் ஸ்டார் ஆகல.. ரஜினி குறித்து எஸ்.பி.முத்துராமன்

கை, காலை மட்டும் ஆட்டிக்கிட்டு சூப்பர் ஸ்டார் ஆகல.. ரஜினி குறித்து எஸ்.பி.முத்துராமன்ரஜினியை வைத்து கிட்டத்தட்ட பல படங்களை இயக்கியவர் இயக்குனர் எஸ்.பி.முத்துராமன்.

கனி வெளியேற்றம் மக்கள் முடிவில்லையா? வழக்கம்போல் அரசியல் செய்ததா விஜய் டிவி?

கனி வெளியேற்றம் மக்கள் முடிவில்லையா? வழக்கம்போல் அரசியல் செய்ததா விஜய் டிவி?பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 9-ல் இருந்து கனி திரு வெளியேற்றப்பட்டது பெரும் அதிர்ச்சியையும் சர்ச்சையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. சான்ட்ராவை விட கனி திரு சிறப்பாக விளையாடியும், அவர் வெளியேற்றப்பட்டதன் பின்னணியில் 'பிக் பாஸ் அரசியல்' இருப்பதாக ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர்.

ஏன் மக்களுக்கு என்னைப் பிடிக்கவில்லை? பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறிய கனி வருத்தம்..!

ஏன் மக்களுக்கு என்னைப் பிடிக்கவில்லை? பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறிய கனி வருத்தம்..!பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 9-ல் இருந்து கடந்த வாரம் வெளியேற்றப்பட்ட கனி திரு, தனது எவிக்ஷன் குறித்து முதல்முறையாக உருக்கமான வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். மக்கள் தீர்ப்பை தான் மதிப்பதாகவும், ஆனால் இந்த வெளியேற்றத்தை தன்னால் இன்னும் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்றும் அவர் அதில் தெரிவித்துள்ளார்.

துச்சமாக நினைத்து எட்டி உதைத்த சிவகார்த்திகேயன்! இப்படி மாட்டிக்கிட்டாரே

துச்சமாக நினைத்து எட்டி உதைத்த சிவகார்த்திகேயன்! இப்படி மாட்டிக்கிட்டாரேசுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன், ரவிமோகன், அதர்வா ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் திரைப்படம் பராசக்தி.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com