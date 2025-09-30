செவ்வாய், 30 செப்டம்பர் 2025
vinoth
செவ்வாய், 30 செப்டம்பர் 2025 (10:38 IST)

தில்லுக்கு துட்டு டைப் காமெடி ஹாரர் படமாக பிரபாஸின் ‘தி ராஜா சாப்’… டிரைலர் எப்படி?

பேன் இந்தியா ஸ்டார் பிரபாஸ் நடிப்பில் உருவாகி வரும் படங்களில் ஒன்று ‘தி ராஜாசாப். இந்த படத்தை இயக்குனர் மாருதி இயக்க பீப்பிள்ஸ் மீடியா நிறுவனம் தயாரித்து வருகிறது.  தமன் இசையமைக்கிறார். நிதி அகர்வால், மாளவிகா மோகனன், VTV கணேஷ், சஞ்சய் தத் உள்ளிட்டவர்கள் முக்கிய வேடங்களில் நடிக்கின்றனர்.

நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு பிரபாஸ் நடிப்பில் ஒரு காமெடி ஹாரர் த்ரில்லர் படமாக ராஜாசாப் உருவாகி வருகிறது.. இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு கடந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டாலும், பல்வேறு சிக்கல்களை எதிர்கொண்டதால் இன்னும் முழுமையாக படப்பிடிப்பு நிறைவடையாத காரணத்தால் பல முறை ரிலீஸ் தள்ளிவைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் தற்போது படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது. கலகலப்பான ஒரு காமெடி பேய்ப் படமாக இந்த படம் இருக்கும் என்பதை டிரைலர் காட்டுகிறது. வழக்கமான தெலுங்கு மசாலா படமாக கதாநாயகிகளின் கவர்ச்சி தரிசனம், பன்ச் லைன் காமெடி என வசீகரித்தாலும், படத்தில் கிராபிக்ஸ் தரம் மிகவும் சுமாராக இருப்பதுதான் ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியான ஒன்றாக அமைந்துள்ளது.

ஸ்பெயின் கார் ரேஸ் வெற்ற் மகிழ்ச்சி… அடுத்த படம் பற்றி பேசிய அஜித்..!

ஸ்பெயின் கார் ரேஸ் வெற்ற் மகிழ்ச்சி… அடுத்த படம் பற்றி பேசிய அஜித்..!தன்னுடைய ‘குட் பேட் அக்லி’ படம் அடைந்த மிகப்பெரிய வெற்றிக்குப் பிறகு அஜித்குமார் கடந்த சில மாதங்களாக கார் பந்தயங்களில் ஆர்வமாகக் கலந்துகொண்டு வருகிறார். இனிமேல் வருடத்துக்கு ஒரு படம், மீத நேரத்தில் கார் ரேஸ் பந்தயங்கள் என திட்டம் வகுத்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

‘லால் சலாம்’… தாதா சாகேப் விருது வென்ற மோகன்லாலுக்கு கேரள அரசு பாராட்டு விழா!

‘லால் சலாம்’… தாதா சாகேப் விருது வென்ற மோகன்லாலுக்கு கேரள அரசு பாராட்டு விழா!கலை துறைக்காக மத்திய அரசு வழங்கும் உயர்ந்த விருதுகளில் ஒன்றான தாதா சாகேப் பால்கே விருது உள்ளது. இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு அவ்விருது பிரபல மலையாள நடிகர் மோகன் லாலுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. திரைத்துறையில் 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தொடர்ந்து இயங்கி வருபவர் மோகன்லால்.

கரூர் துயர சம்பவம்… சென்னையில் நடக்க இருந்த ப்ரமோஷன் நிகழ்ச்சி ரத்து!

கரூர் துயர சம்பவம்… சென்னையில் நடக்க இருந்த ப்ரமோஷன் நிகழ்ச்சி ரத்து!காந்தாரா படம் பெற்ற பெருவெற்றிக்குப் பிறகு தற்போது இரண்டாம் பாகம் ‘காந்தாரா-1’ உருவாகி ரிலீஸாகவுள்ளது. படத்துக்கு காந்தாரா –சேப்டர் 1 எனத் தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. காந்தாரா படம்தான் இரண்டாம் பாகம். இதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நடக்கும் கதைதான் அடுத்த பாகத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தில் காந்தாரா தெய்வத்தின் பின்னணி பற்றி சொல்லப்பட்டுள்ளது.

வித்தியாசமான உடையில் அழகுப் பதுமையாய் ஜொலிக்கும் ஷிவானி!

வித்தியாசமான உடையில் அழகுப் பதுமையாய் ஜொலிக்கும் ஷிவானி!விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான 'கடைக்குட்டி சிங்கம்' என்ற நாடகத்தின் மூலம் சீரியல் நடிகையாக தன்னுடைய டீனேஜ் வயதிலேயே அறிமுகமானவர் நடிகை ஷிவானி நாராயணன். அதன் பின்னர் விஜய் டிவியிலிருந்து வெளியேறி ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் சில சீரியல்களில். சீரியலில் ஹோம்லியாக நடித்தலௌம் இன்ஸ்டாகிராமில் டான்ஸ் , கவர்ச்சி புகைப்படம் என தொடர்ந்து பதிவிட்டு பிரபலமானார்.

வெண்ணிற உடையில் கவர்ச்சிப் பதுமையாய் போஸ் கொடுத்த ஜான்வி!

வெண்ணிற உடையில் கவர்ச்சிப் பதுமையாய் போஸ் கொடுத்த ஜான்வி!தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் இந்தி என பலமொழிகளில் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகையாக திகழ்ந்தவர் ஸ்ரீதேவி. அவர் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் துபாயில் இயற்கை எய்தினார். இதையடுத்து அவரின் மூத்தமகளான ஜான்வி கபூர் சினிமாவில் அறிமுகமாகி நடித்து வருகிறார்.

