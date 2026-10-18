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  4. Prabhas and Sandeep Reddy Vanga’s 'Spirit' Gets New Release Date for Diwali 2027; Set to Clash with Ramayana Part 2
Written By SIVA SIVA
Last Modified: Sunday, 18 October 2026 (17:20 IST)

ராமாயணம் ரிலீஸ் தேதியில் வெளியாகும் பிரபாஸ் படம்.. சபாஷ் சரியான போட்டி...

ஸ்பிரிட் திரைப்படம்
Written By: SIVA
Updated: Sun, 18 Oct 2026 (17:07 IST)
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இயக்குநர் சந்தீப் ரெட்டி வங்கா இயக்கத்தில் நடிகர் பிரபாஸ் மற்றும் திரிப்தி திமிரி நடிக்கும் 'ஸ்பிரிட்'  திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக மாற்றப்பட்டு, 2027 தீபாவளிப் பண்டிகையை முன்னிட்டு அக்டோபர் 29-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக இப்படம் 2027 மார்ச் 5-ஆம் தேதி வெளியாகும் என திட்டமிடப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது புதிய தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இதன் மூலம் நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் ரன்பீர் கபூர் மற்றும் யாஷ் நடிக்கும் பிரம்மாண்ட புராணப் படமான 'ராமாயணம்: பார்ட் 2' திரைப்படத்துடன் 'ஸ்பிரிட்' திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் நேரடியாக மோதவுள்ளது. 
 
போலிஸ் அதிகாரியின் வாழ்க்கையை மையமாக கொண்டு உருவாகும் இப்படத்தில் விவேக் ஓபராய், ஐஸ்வர்யா தேசாய் உள்ளிட்ட பல பிரபலங்கள் நடிக்கின்றனர். இப்படத்தை பூஷன் குமார் மற்றும் பிரணாய் ரெட்டி வங்கா இணைந்து தயாரிக்கின்றனர்.
 
ஏற்கெனவே சந்தீப் ரெட்டி வங்கா இயக்கத்தில் வெளியான 'அனிமல்' திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் ரூ. 915 கோடி வசூலித்து சாதனை படைத்த நிலையில், பிரபாஸின் 'ஸ்பிரிட்' திரைப்படம் பாகுபலி 2 சாதனைகளை முறியடிக்குமா என்ற மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு சினிமா ரசிகர்களிடையே எழுந்துள்ளது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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