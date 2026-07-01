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தகனத்திற்கு முன் உருக வைத்த பூர்ணிமா!.. கண்ணீர்விட்ட பார்த்திபன்!.. நடந்தது இதுதான்..
இயக்குனர் மற்றும் நடிகர் கே.பாக்யராஜ் சமீபத்தில் மாரடைப்பு காரணமாக உயிரிழந்தார். அவரின் உடலுக்கு ரஜினி, கமல், முதலமைச்சர் விஜய், சியான் விக்ரம், சிவகார்த்திகேயன், தனுஷ் உள்ளிட்ட பலரும் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினர். பலரும் சமூக வலைத்தளங்கள் மூலமாக இரங்கல் தெரிவித்தனர்.
பாக்யராஜின் உடல் அரசு மரியாதையோடு தகனம் செய்யப்பட்டது. பாக்கியராஜுக்கு நெருக்கமாக இருந்தவர் பார்த்திபன். பல வருடங்கள் பாக்யராஜின் பல படங்களில் அவர் உதவி இயக்குனராக வேலை பார்த்திருக்கிறார். பாக்யராஜின் மரண செய்தியை கேட்டதிலிருந்து அவரின் உடல் தகனம் செய்யப்படும் வரை உடன் இருந்தவர் பார்த்திபன்தான்..
இந்நிலையில், ஊடகம் ஒன்றுக்கு பேட்டியளித்த பார்த்திபன் ‘பாக்யராஜ் சாரின் உடலை தகனம் செய்வதற்கு முன் அவர் அணிந்திருந்த கண்ணாடியை கழட்டி விடலாமா என பூர்ணிமா மேடம் என்னிடம் கேட்டார். ஏனெனில், சூட்டில் கண்ணாடி வெடித்து சாரின் முகத்தில் குத்தி விடும் என பயந்தார். நான் வந்த அழுகை அடக்கி கொண்டு ‘வேண்டாம் மேடம்.. அப்படியே இருக்கட்டும்’ என்று சொல்லிவிட்டேன். இறந்தவர்களுக்கு வலி தெரியாது.. ஆனால் அவர்கள் மேல் நாம் கொண்ட அன்புதான் அவர்களுக்கு வலிக்குமோ என்று நம்ம நினைக்க வைக்கிறது’ என உருக்கமாக பேசியிருக்கிறார்..
பாக்யராஜின் உடல் அரசு மரியாதையோடு தகனம் செய்யப்பட்டது. பாக்கியராஜுக்கு நெருக்கமாக இருந்தவர் பார்த்திபன். பல வருடங்கள் பாக்யராஜின் பல படங்களில் அவர் உதவி இயக்குனராக வேலை பார்த்திருக்கிறார். பாக்யராஜின் மரண செய்தியை கேட்டதிலிருந்து அவரின் உடல் தகனம் செய்யப்படும் வரை உடன் இருந்தவர் பார்த்திபன்தான்..
இந்நிலையில், ஊடகம் ஒன்றுக்கு பேட்டியளித்த பார்த்திபன் ‘பாக்யராஜ் சாரின் உடலை தகனம் செய்வதற்கு முன் அவர் அணிந்திருந்த கண்ணாடியை கழட்டி விடலாமா என பூர்ணிமா மேடம் என்னிடம் கேட்டார். ஏனெனில், சூட்டில் கண்ணாடி வெடித்து சாரின் முகத்தில் குத்தி விடும் என பயந்தார். நான் வந்த அழுகை அடக்கி கொண்டு ‘வேண்டாம் மேடம்.. அப்படியே இருக்கட்டும்’ என்று சொல்லிவிட்டேன். இறந்தவர்களுக்கு வலி தெரியாது.. ஆனால் அவர்கள் மேல் நாம் கொண்ட அன்புதான் அவர்களுக்கு வலிக்குமோ என்று நம்ம நினைக்க வைக்கிறது’ என உருக்கமாக பேசியிருக்கிறார்..