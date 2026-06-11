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கேப்டனின் கம்பீரமும், இளையராஜாவின் இசையும்: பூந்தோட்ட காவல்காரன் வெளியாகி 38 ஆண்டுகள் நிறைவு
தமிழ் சினிமாவில் புரட்சி கலைஞர் , கேப்டன் என்று ரசிகர்களால் அன்போடு அழைக்கப்படும் விஜயகாந்தின் திரைப்பயணத்தில், ஆக்ஷன் மற்றும் எமோஷனல் 0 கலந்த படங்களுக்கு எப்போதும் தனி இடமுண்டு. அப்படி அவரது மாஸ் அந்தஸ்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் சென்ற படங்களில் மிக முக்கியமானது 'பூந்தோட்ட காவல்காரன்'.
இயக்குநர் செந்தில்நாதன் இயக்கத்தில், இளையராஜாவின் இன்னிசையில் 1988-ம் ஆண்டு ஜூன் 10-ஆம் தேதி வெளியான இப்படம், தற்போது வெற்றிகரமாக 38 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளது. முப்பது ஆண்டுகளைக் கடந்தும் இன்றும் ரசிகர்களின் மனங்களில் நீங்கா இடம் பிடித்துள்ள இத்திரைப்படத்தின் பின்னணி மற்றும் சிறப்பம்சங்கள் குறித்த ஒரு விரிவான கட்டுரை இதோ:
ஒரு காலத்தில் ரவுடியாக இருந்து, பின்னர் சிறைத்தண்டனை முடிந்து திருந்தி வாழ நினைக்கும் 'அந்தோணி' என்ற கம்பீரமான கதாபாத்திரத்தில் விஜயகாந்த் நடித்திருந்தார். முதுமலையின் பின்னணியில், ஒரு பெரிய எஸ்டேட்டின் காவல்காரனாக (வாட்ச்மேன்) அவர் பொறுப்பேற்கிறார்.
அங்கு காதல் ஜோடிகளாக வரும் ஆனந்த் - வாணி விஸ்வநாத் ஆகியோருக்கு ஆதரவாக நிற்கும் அந்தோணி, அவர்களின் காதலுக்கு வரும் ஆபத்துகளை எப்படித் தனியொரு ஆளாக நின்று முறியடிக்கிறார், காதலர்களை எப்படிச் சேர்க்கிறார் என்பதே 'பூந்தோட்ட காவல்காரன்' படத்தின் விறுவிறுப்பான கதைக்களம்.
80-களின் பிற்பகுதியில் விஜயகாந்த் நடித்த படங்களில், அவரது ஆக்ஷன் காட்சிகள் அனல் பறக்கும். அந்த வலகையில் இந்த படமும் ஆக்சனுக்காகவே ஓடியது. ஆக்ஷன் காட்சிகளில் மட்டுமல்லாமல், ராதிகாவுடனான ஃப்ளாஷ்பேக் காட்சிகள், ஆனந்த்-வாணி விஸ்வநாத் மீதான தந்தை போன்ற பாசம் என எமோஷனல் காட்சிகளிலும் விஜயகாந்த் தனது தேர்ந்த நடிப்பை வெளிப்படுத்தியிருந்தார். குறிப்பாக, படத்தின் கிளைமாக்ஸ் சண்டைக் காட்சி இன்றும் ரசிகர்களால் சிலிர்ப்புடன் பார்க்கப்படும் ஒன்று.
இப்படம் இயக்குநர் செந்தில்நாதனுக்கு முதல் படமாகும். அறிமுகப் படத்திலேயே ஒரு மெகா ஹிட் வெற்றியைக் கொடுத்து தமிழ் சினிமாவின் கவனத்தைப் பெற்றார்.இப்படத்தின் மூலம் தான் நடிகை வாணி விஸ்வநாத் தமிழ் சினிமாவிற்கு அறிமுகமானார்.
முக்கியக் கதாபாத்திரத்தில் நடித்த லிவிங்ஸ்டன் வேடமும் படத்திற்குப் பெரிய தூணாக அமைந்தது.
முக்கியக் கதாபாத்திரத்தில் நடித்த லிவிங்ஸ்டன் வேடமும் படத்திற்குப் பெரிய தூணாக அமைந்தது.
பூந்தோட்ட காவல்காரன்' படத்தின் மாபெரும் வெற்றிக்கு இசைஞானி இளையராஜாவின் பாடல்களும், பின்னணி இசையும் மிக முக்கியக் காரணமாகும். இப்படத்தின் பாடல்கள் அனைத்தும் பட்டிதொட்டியெங்கும் பட்டையைக் கிளப்பின. 1988-ல் வெளியான இப்படம் 175 நாட்கள் வரை ஓடியது.
காலங்கள் மாறினாலும், தொழில்நுட்பங்கள் வளர்ந்தாலும் 'பூந்தோட்ட காவல்காரன்' போன்ற கிளாசிக் திரைப்படங்கள் தரும் திரையரங்க அனுபவமும், பாடல்களின் ஈர்ப்பும் குறைவதே இல்லை. கேப்டன் விஜயகாந்தின் ஆக்ஷன் முத்திரையோடும், இளையராஜாவின் இசைப் பின்னணியோடும் தமிழ் நெஞ்சங்களில் நீங்காது வாழும் இப்படம் 38 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்திருப்பது, தமிழ் சினிமாவின் பொற்காலத்தை நமக்கு மீண்டும் நினைவூட்டுகிறது.