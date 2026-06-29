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மனைவி பூர்ணிமாவுக்கு பாக்யராஜ் கொடுத்த சர்ப்பரைஸ்!.. வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாது!..
நடிகர் மற்றும் இயக்குனர் கே.பாக்யராஜ் தமிழில் பல படங்களிலும் நடித்த பிரவீணாவை திருமணம் செய்து கொண்டார். ஆனால் சில வருடங்கள் மட்டுமே அவர்களின் திருமண வாழ்க்கையை நீடித்தது. நோய்வாய்ப்பட்டு பிரவிணா இறந்து போனார்.
அதன்பின் தன்னுடைய டார்லிங் டார்லிங் டார்லிங் படத்தில் தன்னுடன் நடித்த பூர்ணிமாவை பாக்யராஜ் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். சமீபத்தில் மாரடைப்பு காரணமாக பாக்யராஜ் மரணமடைந்தார். தனது கணவரின் மறைவால் மனம் தாங்கமுடியாமல் பூர்ணிமா அழுதுகொண்டே இருந்த காட்சிகள் பார்ப்பவர் கண்ணில் கண்ணீரை வரவழைத்தது.
இந்நிலையில், பூர்ணிமாவை பாக்யராஜ் சர்ப்பரைஸ் செய்த ஒரு சம்பவம் வெளியே தெரிய வந்திருக்கிறது. பூர்ணிமாவின் பிறந்த நாளில் கோயிலுக்கு போகலாம் என்று சொல்லி அவரின் கண்களை கட்டிக்கொண்டு காரில் அமரவைத்து அவரை ஒரு இடத்திற்கு கூட்டி போயிருக்கிறார் பாக்யராஜ். அங்கே போய் பூர்ணிமாவின் கண்கட்டை அவிழ்த்த போது பூர்ணிமாவுக்கு மிகவும் நெருங்கிய நண்பர்கள் அங்கே அவருக்காக காத்திருந்தனர்.
‘என் கணவர் கொடுத்த அந்த பிறந்தநாள் சர்ப்ரைஸ் என் வாழ்க்கையில் என்றும் மறக்க முடியாத ஸ்பெஷல் தருணம்’ என்று பேட்டி ஒன்றில் பூர்ணிமா பாக்யராஜ் கூறியிருக்கிறார். அதேபோல் பாக்யராஜின் முன்னாள் மனைவி பிரவீனா 'R' என்கிற எழுத்து பொறித்த ஒரு தஙக மோதிரத்தை பாக்யராஜுக்கு பரிசாக கொடுத்திருக்கிறார். அதை பல வருடங்கள் கையில் அணிந்திருந்தார் பாக்யராஜ். திடீரென ஒரு நாள் அது தொலைந்து விட்டது. இதையடுத்து அதேபோன்ற ஒரு தங்க மோதிரத்தை பூர்ணிமா தனது கணவர் பாக்யராஜுக்கு பரிசளித்திருக்கிறார்.
அதன்பின் தன்னுடைய டார்லிங் டார்லிங் டார்லிங் படத்தில் தன்னுடன் நடித்த பூர்ணிமாவை பாக்யராஜ் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். சமீபத்தில் மாரடைப்பு காரணமாக பாக்யராஜ் மரணமடைந்தார். தனது கணவரின் மறைவால் மனம் தாங்கமுடியாமல் பூர்ணிமா அழுதுகொண்டே இருந்த காட்சிகள் பார்ப்பவர் கண்ணில் கண்ணீரை வரவழைத்தது.
இந்நிலையில், பூர்ணிமாவை பாக்யராஜ் சர்ப்பரைஸ் செய்த ஒரு சம்பவம் வெளியே தெரிய வந்திருக்கிறது. பூர்ணிமாவின் பிறந்த நாளில் கோயிலுக்கு போகலாம் என்று சொல்லி அவரின் கண்களை கட்டிக்கொண்டு காரில் அமரவைத்து அவரை ஒரு இடத்திற்கு கூட்டி போயிருக்கிறார் பாக்யராஜ். அங்கே போய் பூர்ணிமாவின் கண்கட்டை அவிழ்த்த போது பூர்ணிமாவுக்கு மிகவும் நெருங்கிய நண்பர்கள் அங்கே அவருக்காக காத்திருந்தனர்.