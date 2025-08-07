வியாழன், 7 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: வியாழன், 7 ஆகஸ்ட் 2025 (10:33 IST)

குத்துப் பாட்டு என்றாலே உற்சாகம்தான்… கூலி படத்தில் நடனமாடியது ஏன்? – பூஜா ஹெக்டே பதில்!

ஜெயிலர் மற்றும் வேட்டையன் ஆகிய ஹிட் படங்களைத் தொடர்ந்து ரஜினிகாந்த் தற்போது ‘கூலி’ படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தை லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்க, அனிருத் இசையமைக்க சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்து வருகிறது.

சமீபத்தில் இந்த படத்தில் இருந்து இரண்டாவது தனிப்பாடலாக ‘மோனிகா’ என்ற பாடல் வெளியானது. இந்த பாடலில் சிறப்புத் தோற்றத்தில் பூஜா ஹெக்டே கவரச்சி நடனமாடியுள்ளார். இந்த பாடலில் அவரின் நடனம், கவர்ச்சி உடை ஆகியவைக் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன. ஆனால் முன்னணிக் கதாநாயகியாக இருக்கும் பூஜா ஹெக்டே ஏன் மற்றொரு படத்தில் குத்துப் பாடலுக்கு நடனமாட வேண்டும் என்ற கேள்வியும் விமர்சனங்களும் வைக்கப்பட்டன.

இது குறித்து பதிலளித்துள்ள பூஜா “குத்துப் பாடல் என்றாலே எனக்கு உற்சாகம் பிறந்துவிடும். அதுபோன்ற பாடல்களில் நடனமாடுவது எனக்கு மிகவும் பிடிக்கிறது.  பாலிவுட் படங்கள் போல தற்போது தென்னிந்திய சினிமாவிலும் குத்துப் பாடல்கள் கவனம் ஈர்த்து வருகின்றன.” எனக் கூறியுள்ளார். பூஜா இப்படி  பல காரணங்கள் சொன்னாலும் இந்த பாடலுக்கு நடனமாட அவருக்கு 2 கோடி ரூபாய் சம்பளமாகக் கொடுக்கப்பட்டதுதான் அவர் இதற்கு ஒத்துக்கொண்டதற்கு முதன்மையான காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது.

விக்டிம்மா?... குற்றவாளியா?... லெஜண்ட்டா? – கவனம் ஈர்க்கும் அனுஷ்காவின் ‘காட்டி’ டிரைலர்!

விக்டிம்மா?... குற்றவாளியா?... லெஜண்ட்டா? – கவனம் ஈர்க்கும் அனுஷ்காவின் ‘காட்டி’ டிரைலர்!சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை தென்னிந்திய சினிமாவில் உச்ச நடிகையாக இருந்தவர் நடிகை அனுஷ்கா. தனது கதாபாத்திரங்களுக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள படங்களில் இவர் தொடர்ந்து நடித்து வந்தார். அந்த மாதிரி கதைக்களங்களில் அவர் நடித்த அருந்ததி, ருத்ரமாதேவி போன்ற படங்கள் அனைவராலும் பாராட்டப்பட்டது.

சோனு சூட் படம் மூலமாக பாலிவுட் படத்தில் அறிமுகமாகிறார் இசையமைப்பாளர் சாம் சி எஸ்?

சோனு சூட் படம் மூலமாக பாலிவுட் படத்தில் அறிமுகமாகிறார் இசையமைப்பாளர் சாம் சி எஸ்?தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி இசையமைப்பாளராக இருப்பவர் சாம் சி எஸ். விக்ரம் வேதா மற்றும் கைதி ஆகிய படங்களுக்கு இசையமைத்ததன் மூலம் கவனம் பெற்றவர் சாம் சிஎஸ். கைதி படத்தின் பாடல்களே இல்லை என்றாலும் இவர் அமைத்த பின்னணி இசை ரசிகர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்தது.

கூலி படத்தைத் திரையிட ஆர்வம் காட்டாத வட இந்திய மல்டிப்ளக்ஸ் திரையரங்குகள்… நேரடியாகக் களமிறங்கிய அமீர்கான்!

கூலி படத்தைத் திரையிட ஆர்வம் காட்டாத வட இந்திய மல்டிப்ளக்ஸ் திரையரங்குகள்… நேரடியாகக் களமிறங்கிய அமீர்கான்!இந்த ஆண்டின் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட படங்களில் ஒன்றாக ரஜினிகாந்த்- லோகேஷ் கனகராஜ் இணைந்துள்ள ‘கூலி’ படம் அமைந்துள்ளது. இந்த படத்தில் சத்யராஜ், நாகார்ஜுனா, சௌபின் சாஹிர், அமீர்கான், உபேந்திரா மற்றும் ஸ்ருதிஹாசன் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.

அஜித்குமார் ரேஸிங் அணியில் இணைந்த நரேன் கார்த்திகேயன்.. ஆச்சரிய தகவல்..!

அஜித்குமார் ரேஸிங் அணியில் இணைந்த நரேன் கார்த்திகேயன்.. ஆச்சரிய தகவல்..!தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நடிகர் அஜித்குமார், கார் பந்தயங்களில் தீவிர ஆர்வம் கொண்டவர் என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. தனது ஆர்வத்தை அவர் தொழில்முறை ரீதியாகவும் வெளிப்படுத்தி வருகிறார். இந்த நிலையில், அவரது "AK Racing" அணியில் இந்தியாவின் முதல் ஃபார்முலா 1 (F1) பந்தய வீரரான நரேன் கார்த்திகேயன் இணைந்துள்ளார். இந்த செய்தி, அஜித் மற்றும் கார் பந்தய ரசிகர்களிடையே பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மீண்டும் புத்துணர்ச்சி பெறும் சிவகார்த்திகேயன் - சிபி சக்கரவர்த்தி படம்.. இசையமைப்பாளர் இவரா?

மீண்டும் புத்துணர்ச்சி பெறும் சிவகார்த்திகேயன் - சிபி சக்கரவர்த்தி படம்.. இசையமைப்பாளர் இவரா?சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்கிய 'டான்' திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றதை தொடர்ந்து, மீண்டும் இந்த கூட்டணி ஒரு புதிய படத்தில் இணையவிருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com