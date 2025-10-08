புதன், 8 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Prasanth K
Last Modified: புதன், 8 அக்டோபர் 2025 (09:35 IST)

காந்தாராவை அவமதிக்காதீங்க ப்ளீஸ்! - இயக்குநர் ரிஷப் ஷெட்டி வேண்டுகோள்!

காந்தாராவை அவமதிக்காதீங்க ப்ளீஸ்! - இயக்குநர் ரிஷப் ஷெட்டி வேண்டுகோள்!

கன்னட படமான காந்தாரா வெளியாகி பெரும் ஹிட் அடித்து வரும் நிலையில், அதில் வரும் கதாப்பாத்திரத்தை பொதுவெளியில் அவமதிக்க வேண்டாம் என இயக்குநர் ரிஷப் ஷெட்டி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

 

ரிஷப் ஷெட்டி இயக்கி, நடித்து 2022ல் வெளியான படம் காந்தாரா. அதன் வெற்றியை தொடர்ந்து இரண்டாம் பாகம் ‘காந்தாரா சாப்டர் 1’ என்ற பெயரில் வெளியாகி தற்போது பெரும் ஹிட் அடித்துள்ளது. ஏராளமான மக்கள் வார நாட்களிலேயே படத்தை பார்க்க குவிந்து வருகின்றனர்.

 

அதேசமயம் பலர் படம் மீதான கடுமையான விமர்சனங்களையும் வைத்துள்ளனர். அதுமட்டுமல்லாமல் சிலர் படம் ஓடும் திரையரங்குகளுக்கு பஞ்சுருளி போல வேடமிட்டு செல்லும் வீடியோக்கள் வைரலானது.

 

இதனை தொடர்ந்து வேண்டுகோள் விடுத்து பேசியுள்ள இயக்குநர் ரிஷப் ஷெட்டி, “காந்தாரா கதாப்பாத்திரத்தை பொதுவெளியில் அவமதிக்க வேண்டாம். காந்தாரா படத்தில் வரும் கடவுள் கதாப்பாத்திரம் துளு நாடான கர்நாடகாவின் பெருமை. கடவுளின் புனித தன்மை எப்போது காக்கப்பட வேண்டும்.

 

தெய்வ வழிபாடு என்பது ஒரு ஆழமான ஆன்மிக மரபு. காந்தாரா படம் பொழுதுபோக்கிற்காக மட்டும் உருவாக்கப்படவில்லை. அவமதிக்கும் செயல்கள் எங்கள் மத நம்பிக்கை, துளு சமூகத்தின் உணர்வுகளை புண்படுத்துகின்றன” என கூறியுள்ளார்.

 

Edit by Prasanth.K

தீபாவளிக்கு வெளியாகும் ‘தனுஷ் 54’ பட அப்டேட்…!

தீபாவளிக்கு வெளியாகும் ‘தனுஷ் 54’ பட அப்டேட்…!அசோக் செல்வன் மற்றும் சரத்குமார் ஆகியோர் நடிப்பில் விக்னேஷ் ராஜா இயக்கிய திரைப்படம் போர்த் தொழில். இந்த படத்தின் வெற்றி காரணமாக கவனிக்கப்படும் இயக்குனராக மாறினார் விக்னேஷ் ராஜா. தற்போது தனது இரண்டாவது படமாக தனுஷை வைத்து ஒரு படம் இயக்கி வருகிறார்.

பிக் பாஸ் 9: தொடங்கிய இரண்டாம் நாளிலேயே கைகலப்பு – 'திவாகர்' விவகாரத்தால் உச்சக்கட்ட மோதல்!

பிக் பாஸ் 9: தொடங்கிய இரண்டாம் நாளிலேயே கைகலப்பு – 'திவாகர்' விவகாரத்தால் உச்சக்கட்ட மோதல்!பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் தொடங்கிய பிக் பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சி, இரண்டாவது நாளே போட்டியாளர்கள் கைகலப்பில் ஈடுபடும் அளவுக்கு சூடு பிடித்துள்ளது.

பிக்பாஸ் செட்டை இழுத்து மூட மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் உத்தரவு.. நிறுத்தப்படுகிறதா பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி..!

பிக்பாஸ் செட்டை இழுத்து மூட மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் உத்தரவு.. நிறுத்தப்படுகிறதா பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி..!தமிழகத்தில் பிக் பாஸ் ஒன்பதாவது சீசன் அண்மையில் தொடங்கியுள்ள நிலையில், தற்போது கர்நாடகாவில் நடைபெற்று வரும் கன்னட பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் செட்டை இழுத்து மூட மாநில மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது, கன்னட ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அனிகா சுரேந்திரனின் அழகிய க்ளிக்ஸ்…இன்ஸ்டா வைரல்!

அனிகா சுரேந்திரனின் அழகிய க்ளிக்ஸ்…இன்ஸ்டா வைரல்!மலையாள சினிமாவில் குழந்தை நட்சத்த்திரமாக ஐந்து சுந்தரிகள் என்ற படத்தின் மூலம் அறிமுகமானவர் பேபி அனிகா. அதன் பின்னர் அஜித் நடித்த 'என்னை அறிந்தால்" படத்தில் அவருக்கு மகளாக நடித்து தமிழ் சினிமாவில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமானவர் அனிகா.

மாளவிகா மோகனனின் அசத்தல் புகைப்படத் தொகுப்பு!

மாளவிகா மோகனனின் அசத்தல் புகைப்படத் தொகுப்பு!ஈரானிய இயக்குனர் மஜித் மஜிது இயக்கிய பியாண்ட் தி கிளவுட்ஸ் படத்தின் மூலம் நல்ல அறிமுகம் பெற்ற மாளவிகா மோகனன், அதன் பிறகு தமிழில் மாஸ்டர், பேட்ட மற்றும் மாறன் ஆகிய திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார் மாளவிகா மோகனன். கடைசியாக அவர் நடித்த மாறன் திரைப்படம் தோல்வி படமாக அமைந்தது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com