புதன், 20 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 20 ஆகஸ்ட் 2025 (10:25 IST)

மீண்டும் 'ஜேம்ஸ் பாண்ட்' கேரக்டரில் நடிக்க விருப்பம்.. கோல்டன்ஐ நடிகர் பியர்ஸ் பிராஸ்னன் பேட்டி..!

புகழ்பெற்ற நடிகர் பியர்ஸ் பிராஸ்னன், 'ஜேம்ஸ் பாண்ட்' தொடரின் அடுத்த படத்தில், வயதான 007 கதாபாத்திரத்தில் நடிப்பதற்கான தனது விருப்பத்தை தெரிவித்துள்ளார்.
 
 1995 முதல் 2002 வரையிலான காலகட்டத்தில், நான்கு படங்களில் ஜேம்ஸ் பாண்டாக நடித்தவர் பியர்ஸ் பிராஸ்னன். சமீபத்தில் ஒரு பேட்டியில் பேசிய 72 வயதான பியர்ஸ் பிராஸ்னன், வாய்ப்பு கிடைத்தால் மீண்டும் ஜேம்ஸ் பாண்டாக நடிக்க தயாராக இருப்பதாக தெரிவித்தார். 
 
"72 வயதான ஒரு பாண்டை பார்க்க யாரும் விரும்ப மாட்டார்கள் என நினைக்கிறேன். ஆனால் இயக்குனர் வில்லென்யூவிடம் எனக்காக ஏதேனும் கேரக்டர் இருந்தால், நான் உடனடியாக அதனை பரிசீலிப்பேன் என்று கூறியுள்ளார்.
 
'ஜேம்ஸ் பாண்ட்' படத்தின் தீவிர ரசிகரான டெனிஸ் வில்லென்யூவ், அடுத்த ஜேம்ஸ் பாண்ட் படத்தை இயக்கவுள்ளதாக ஜூன் மாதம் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த படத்தில் பியர்ஸ் பிராஸ்னனுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா? என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.
 
பியர்ஸ் பிராஸ்னன், 'கோல்டன்ஐ', 'டுமாரோ நெவர் டைஸ்', 'தி வேர்ல்ட் இஸ் நாட் எனஃப்' மற்றும் 'டை அனதர் டே' ஆகிய படங்களில் ஜேம்ஸ் பாண்டாக நடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Mahendran
 

கூலி படத்தை மீண்டும் சென்சாருக்கு அனுப்புகிறதா சன் பிக்சர்ஸ்?

கூலி படத்தை மீண்டும் சென்சாருக்கு அனுப்புகிறதா சன் பிக்சர்ஸ்?தமிழ் சினிமாவின் வசூல் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மற்றும் சமீபத்தைய சென்சேஷன் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் இணைந்து உருவாக்கிய ‘கூலி’ படம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை உலகம் முழுவதும் ரிலீஸாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று வருகிறது. இந்த படத்தில் சத்யராஜ், நாகார்ஜுனா, சௌபின் சாஹிர், அமீர்கான், உபேந்திரா மற்றும் ஸ்ருதிஹாசன் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். அனிருத் இசையமைக்க, கிரிஷ் கங்காதரன் ஒளிப்பதிவு செய்ய சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது.

விஜயகாந்த் மகனை வைத்து ‘கேப்டன் பிரபாகரன் 2’ எடுக்க ஆசை… நன்றிக்கடன் செலுத்தும் RK செல்வமணி!

விஜயகாந்த் மகனை வைத்து ‘கேப்டன் பிரபாகரன் 2’ எடுக்க ஆசை… நன்றிக்கடன் செலுத்தும் RK செல்வமணி!தமிழ் சினிமா ஆக்‌ஷன் படப் பிரியர்களுக்கு திகட்ட திகட்ட விருந்து வைத்தவர் விஜயகாந்த். 80 களிலும் 90 களிலும் வெளியான அவரின் ஆக்‌ஷன் படங்கள் இன்றளவும் தொலைக்காட்சி மற்றும் ஓடிடி ஆகியவற்றில் பார்க்கப்பட்டு கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றன.

ரஜினி & கமல் இணையும் படத்தைத் தயாரிக்கிறாரா இன்பநிதி ஸ்டாலின்?

ரஜினி & கமல் இணையும் படத்தைத் தயாரிக்கிறாரா இன்பநிதி ஸ்டாலின்?தமிழ் சினிமாவில் ஒரு வணிக இயக்குனராக லோகேஷ் கனகராஜ் அடைந்திருக்கும் உயரம் அளப்பரியது. தனது பயணத்தை "மாநகரம்" திரைப்படம் மூலம் தொடங்கினார். முன்னணி நடிகர்கள் இல்லாமல் திரைக்கதையின் பலத்தால் உருவாக்கப்பட்ட அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றது.

4 மாதங்களில் முடிவுக்கு வரும் எஸ்.வி.சேகர் டிவி தொடர்.. மக்களிடம் வரவேற்பு இல்லையா?

4 மாதங்களில் முடிவுக்கு வரும் எஸ்.வி.சேகர் டிவி தொடர்.. மக்களிடம் வரவேற்பு இல்லையா?கலைஞர் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வந்த எஸ்வி சேகரின் 'மீனாட்சி சுந்தரம்' என்ற தொலைக்காட்சி தொடர், மிகக் குறுகிய காலத்திலேயே முடிவடைய உள்ளது. கடந்த ஏப்ரல் மாதம் தொடங்கப்பட்ட இந்தத் தொடர், இந்த வார இறுதியில், அதாவது ஆகஸ்ட் 23 அன்று அதன் இறுதி அத்தியாயத்தை ஒளிபரப்ப உள்ளது.

பட்ஜெட் வெறும் ரூ.70 லட்சம்.. வசூலோ ரூ.70 கோடி.. திரைப்படம்ன்னா இப்படி இருக்கனும்..!

பட்ஜெட் வெறும் ரூ.70 லட்சம்.. வசூலோ ரூ.70 கோடி.. திரைப்படம்ன்னா இப்படி இருக்கனும்..!சமீபகாலமாக, பெரிய பட்ஜெட் திரைப்படங்கள் முதல் சிறிய பட்ஜெட் படங்கள் வரை பலவும் திரையரங்குகளில் வெளியாகி வருகின்றன. 'வார் 2' மற்றும் 'கூலி' போன்ற அதிகமான பட்ஜெட்டில் உருவான பிரம்மாண்ட படங்கள் ஒருபுறம், ரூ.15 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவான அனிமேஷன் திரைப்படமான 'மகா அவதார் நரசிம்மா' மறுபுறம் என பல ரக படங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com