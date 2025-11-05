புதன், 5 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Prasanth K
Last Modified: புதன், 5 நவம்பர் 2025 (10:32 IST)

பிரியாணி சாப்பிட்டவர்களுக்கு வாந்தி, மயக்கம்! நடிகர் துல்கர் சல்மானுக்கு சம்மன்!

DQ

கேர்ளாவில் பிரியாணி சாப்பிட்டவர்களுக்கு உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்ட வழக்கில் துல்கர் சல்மானுக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

 

மலையாள சினிமாவின் சூப்பர் ஸ்டாரான மம்மூட்டியின் மகன் நடிகர் துல்கர் சல்மான். எனினும் தந்தையின் பிம்பத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளாமல் சினிமா துறையில் சொந்த முயற்சியில் நுழைந்து தற்போது பேன் இந்தியா அளவில் பல மொழி படங்களிலும் ஹீரோவாக நடித்து வருகிறார். அதுமட்டுமல்லாமல் பல முன்னணி நிறுவனங்களின் விளம்பரங்களிலும் நடித்து வருகிறார்.

 

நடிகர் துல்கர் சல்மான் பிரபலமான கேரளாவில் உள்ள உணவு பொருள் நிறுவனம் ஒன்றின் விளம்பர தூதராகவும் உள்ளார். இந்நிலையில் சமீபத்தில் திருமண விழா ஒன்றில் உணவருந்திய பலர் வாந்தி, மயக்கம் ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். இதற்கு அந்த தனியார் உணவு நிறுவனம் விற்பனை செய்து தரமற்ற பிரியாணி அரிசியே காரணம் என கேட்டரிங் நிறுவனம் வழக்குத் தொடர்ந்துள்ளது.

 

இந்த வழக்கு கேரள நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்த நிலையில் அந்த அரிசி நிறுவனத்தின் விளம்பர தூதராக உள்ள துல்கர் சல்மானை டிசம்பர் 3ம் தேதி நேரில் ஆஜராக சொல்லி சம்மன் அனுப்பியுள்ளனர். இந்த சம்பவம் சினிமா வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K

10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தெலுங்கு சினிமாவில் ஏ ஆர் ரஹ்மான்… ‘பெட்டி’ முதல் சிங்கிள் அப்டேட்!

10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தெலுங்கு சினிமாவில் ஏ ஆர் ரஹ்மான்… ‘பெட்டி’ முதல் சிங்கிள் அப்டேட்!தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி நடிகர் ராம்சரண் நடிப்பில் சமீபத்தில் அவர் ஷங்கர் இயக்கத்தில் கேம்சேஞ்சர் படம் ஜனவரி 10 ஆம் தேதி ரிலீஸாகி மிகப்பெரிய தோல்விப் படமாக அமைந்தது. இந்த படத்தின் மூலம் தயாரிப்பாளர் தில் ராஜு 100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் நஷ்டம் அடைந்ததாக சொல்லப்பட்டது.

சம்பளத்தைக் கொஞ்சம் கம்மியாக வாங்குங்கள்.. சக நடிகர்களுக்கு விஷ்ணு விஷால் கோரிக்கை!

சம்பளத்தைக் கொஞ்சம் கம்மியாக வாங்குங்கள்.. சக நடிகர்களுக்கு விஷ்ணு விஷால் கோரிக்கை!நடிகர் விஷ்ணு விஷாலின் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘ஆர்யன்’ திரைப்படம் அக்டோபர் 31 ஆம் தேதி வெளியாகி நல்ல வசூலையும் விமர்சனங்களையும் பெற்றுள்ளது. ‘ராட்சசன்’ படத்திற்குப் பிறகு, விஷ்ணு விஷால் இந்த படத்தில் மீண்டும் ஒரு காவல்துறை அதிகாரியாக நடித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

"ஏ நெஞ்சு குழி தொட்டு போகிற அடி அலையே அலையே..." 'பராசக்தி' பாடல் ப்ரோமோ வீடியோ.!

சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில், சிவகார்த்திகேயன் மற்றும் ஸ்ரீலீலா நடிப்பில் உருவாகி வரும் 'பராசக்தி' திரைப்படத்தின் 'ஆதி அலையே' என்ற பாடலின் முன்னோட்ட காட்சி வெளியாகி எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது.

திவ்யபாரதியின் லேட்டஸ்ட் கிளாமரஸ் க்ளிக்ஸ்!

திவ்யபாரதியின் லேட்டஸ்ட் கிளாமரஸ் க்ளிக்ஸ்!பேச்சிலர் படத்தின் நாயகி திவ்யபாரதி அந்த படத்தில் இருந்தே ரசிகர் கூட்டம் உருவாகி விட்டது. இப்போது அவரும் வரிசையாக படங்களில் ஒப்பந்தம் ஆகி வருகிறார். இந்நிலையில் அவரின் சமூகவலைதளப் பக்கம் கவர்ச்சி புகைப்படங்களால் நிரம்பி வருகிறது.

கருநீல உடையில் கவர்ந்திழுக்கும் சமந்தாவின் அழகிய க்ளிக்ஸ்!

கருநீல உடையில் கவர்ந்திழுக்கும் சமந்தாவின் அழகிய க்ளிக்ஸ்!தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவரான சமந்தா தற்பொழுது பேமிலி மேன் இயக்குனர்கள் ராஜ் & டிகே இயக்கத்தில் சிட்டாடல் என்ற வெப் தொடரில் நடித்து வருகிறார். கடந்த சில ஆண்டுகளாக அவர் மையோசிட்டிஸ் எனும் உடல்நலப் பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் அவர் அதிகமாக படங்களில் நடிக்கவில்லை என்று சொல்லப்படுகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com