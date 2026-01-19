திங்கள், 19 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 19 ஜனவரி 2026 (10:15 IST)

அஜித்துடன் கார் ரேஸில் நீங்களும் போக வேண்டுமா?!.. அதிரடி அறிவிப்பு...

ajith car race
அஜித் சினிமாவில் நடிப்பது மட்டுமின்றி அவ்வப்போது கார் ரேஸ்களிலும் கலந்துகொண்டு வருகிறார். துபாயில் துவங்கி கார் ரேஸ் இப்போது வரை நின்றபாடில்லை.துபாயை தொடர்ந்து பல நாடுகளிலும் நடந்த கார் ரேஸில் அவர் கலந்துகொண்டார். இப்போது மலேசியாவில் நடந்துவரும் கார் ரேஸில் அவரின் டீம் விளையாடி வருகிறது.

இந்நிலையில், அஜித்துடன் கார் ரேஸில் பயணிக்க பொதுமக்களுக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அஜித் அடுத்து துபாயில் நடக்கவுள்ள கார் ரேஸில் கலந்துகொள்ளவிருக்கிறார். அவருடன் யாரேனும் பயணிக்க விரும்பினால் துபாய் பணத்தில் 3800 திர்ஹாம்ஸ் செலுத்த வேண்டும். அதாவது இந்திய பண மதிப்பில் 86 ஆயிரத்து 500 ரூபாய் செலுத்த வேண்டும்.

Ride with Ak என இதற்கு பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள். இதில் சேர்ந்துகொள்ள மக்கள் ajithkumarracing.com என்கிற இணையதளத்தில் முன்பதிவு செய்யலாம். இது தொடர்பான தகவலுக்கு [email protected] என்கிற மின்னஞ்சலையும் தொடர்பு கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இதன் மூலம் அஜித்தை அருகில் பார்க்கவும், அவருடன் பேசவும், அவரின் ரேஸ் காரில் பயணிக்கவும் ரசிகர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

முதல் நாளில் 6,600... 3ஆம் நாளில் 1,38,000.. 'தலைவர் தம்பி தலைமையில்' டிக்கெட் விற்பனை.. ஜீவா தான் பொங்கல் வின்னரா?

முதல் நாளில் 6,600... 3ஆம் நாளில் 1,38,000.. 'தலைவர் தம்பி தலைமையில்' டிக்கெட் விற்பனை.. ஜீவா தான் பொங்கல் வின்னரா?தமிழகத் திரையுலகில் இந்த ஆண்டு பொங்கல் போட்டியில் யாரும் எதிர்பார்க்காத ஒரு திருப்பமாக, நடிகர் ஜீவா நடிப்பில் வெளியான 'தலைவர் தம்பி தலைமையில்' திரைப்படம் மாபெரும் வசூல் சாதனையை படைத்துள்ளது.

50 லட்சம் பரிசு.. 70 நாள்: சம்பளம்!.. பிக்பாஸில் மொத்தமா அள்ளிய திவ்யா!....

50 லட்சம் பரிசு.. 70 நாள்: சம்பளம்!.. பிக்பாஸில் மொத்தமா அள்ளிய திவ்யா!....தமிழில் ஏற்கனவே பிக்பாஸ் 8 சீசன்கள் முடிந்த நிலையில் சில மாதங்களுக்கு முன்பு 9வது சீசன் துவங்கியது. இந்த சீசனையும் விஜய் சேதுபதியே நடுவராக நடத்தினார்.

ஜனநாயகனோடு போட்டி போடல!.. சொன்னா நம்புங்கப்பா!.. சுதாகொங்கரா ஓப்பன்!...

ஜனநாயகனோடு போட்டி போடல!.. சொன்னா நம்புங்கப்பா!.. சுதாகொங்கரா ஓப்பன்!...விஜய் ரசிகர்கள் விஜயின் படம் வெளியாகும் போது வேறு ஒரு நடிகரின் படம் வெளியானால் அதற்கு எதிராக களமிறங்கி வேலை செய்வார்கள் அந்த நடிகரை மிகவும் அருவருப்பாக திட்டி மோசமாக விமர்சிப்பார்கள் அஜித்

அது சும்மா டிரெண்டிங்!. யாரும் திட்டாதீங்க!.. TTT பட வசனம் பற்றி ஜீவா விளக்கம்!...

அது சும்மா டிரெண்டிங்!. யாரும் திட்டாதீங்க!.. TTT பட வசனம் பற்றி ஜீவா விளக்கம்!...நடிகர் ஜீவாவுக்கு கடந்த பல வருடங்களாக வெற்றிப் படங்கள் அமையவில்லை

அன்பில் மகேஷை கிண்டலடித்து வசனம்... ஜீவாவுக்கு கடும் எதிர்ப்பு!....

அன்பில் மகேஷை கிண்டலடித்து வசனம்... ஜீவாவுக்கு கடும் எதிர்ப்பு!....தமிழ் திரையுலகில் பல இயக்குனர்களை அறிமுகம் செய்த தயாரிப்பாளர் ஆர்,பி சவுத்ரியின் மகன் என்கிற அடையாளத்தோடு சினிமாவில் நடிக்க துவங்கியவர் ஜீவா.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com