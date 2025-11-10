திங்கள், 10 நவம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 10 நவம்பர் 2025 (18:08 IST)

கடவுளின் விதியை மக்கள் மாற்றி எழுதுகின்றனர்! பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறிய பிரவீன் பதிவு..!

'பிக் பாஸ் சீசன் 9' நிகழ்ச்சியின் ஐந்தாவது வாரத்தில் வெளியேற்றப்பட்ட போட்டியாளரான பிரவீன் ராஜ் ரசிகர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து உருக்கமான வீடியோவை பகிர்ந்துள்ளார்.
 
போட்டிகளில் சிறப்பாக பங்களித்த தான் வெளியேற்றப்பட்டதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்றும், அதனால் மனமுடைந்துவிட்டதாகவும் பிரவீன் தெரிவித்தார்.
 
"வெளியே வந்த பிறகுதான் மக்கள் என்மீது அன்பை பொழிவது தெரிந்தது," என்று கூறி ரசிகர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தார்.
 
அவர் பேசுகையில், "கடவுள் ஒரு விதியை நம் மீது எழுதினால், அதனைத் திருத்தி மக்கள் வேறு ஒன்றை எழுதுகிறார்கள்" என்று தனது வெளியேற்றத்தை மக்கள் நிராகரித்த விதத்தை குறிப்பிட்டார்.
 
இந்த வெளியேற்றம் ஒரு முடிவல்ல, மாறாக ரசிகர்களின் அன்பால் தனக்கு ஒரு புதிய தொடக்கம் கிடைத்துள்ளதாக பிரவீன் ராஜ் தெரிவித்தார். தனது திறமையை எப்போதும் விசுவாசமாக வெளிப்படுத்துவேன் என்றும் அவர் உறுதி அளித்தார்.
 
 
Edited by Mahendran
 

ஹோம்லி லுக்கில் அழகிய போஸில் அசத்தும் துஷாரா விஜயன்!

ஹோம்லி லுக்கில் அழகிய போஸில் அசத்தும் துஷாரா விஜயன்!போதையேறி புத்திமாறி திரைப்படத்தின் மூலம் அறிமுகமானவர் நடிகை துஷாரா விஜயன். ஆனால் அதன் பின்னர் அவர் பா ரஞ்சித் இயக்கத்தில் நடித்தா ‘சார்பட்டா பரம்பரை’ மற்றும் நட்சத்திரம் நகர்கிறது ஆகிய படங்கள்தான் அவருக்கு பெரியளவில் கவனத்தைப் பெற்று தந்தன. இப்போது அர்ஜுன் தாஸுடன் அநீதி படத்தில் நடித்துள்ளார்.

ரஜினிக்காக விஷால் படத்தைத் தள்ளிவைத்த சுந்தர் சி…!

ரஜினிக்காக விஷால் படத்தைத் தள்ளிவைத்த சுந்தர் சி…!சமீபகாலமாக ரஜினி வெறும் ஆக்‌ஷன் படங்களாக நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். பெரும்பாலானப் படங்களில் ஆக்‌ஷன் காட்சிகளில் நடிப்பது அவர் இல்லை டூப்தான் என்று தெரிந்தாலும் ரசிகர்கள் தங்கள் தலைவருக்காக விசிலடித்துக் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

விஜய் சேதுபதி & மிஷ்கினின் ‘டிரெய்ன்’ படத்தின் ரிலீஸுக்குத் தேதி குறிச்சாச்சு!

விஜய் சேதுபதி & மிஷ்கினின் ‘டிரெய்ன்’ படத்தின் ரிலீஸுக்குத் தேதி குறிச்சாச்சு!பிசாசு 2 படத்தில் இணைந்து பணியாற்றிய மிஷ்கின் மற்றும் விஜய் சேதுபதி இப்போது ஒரு முழுநீளப் படத்தில் இணைந்து பணியாற்ற உள்ளனர். இந்த படத்தை கலைப்புலி எஸ் தாணு தயாரிக்கிறார். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் நடந்து முடிந்து போஸ்ட் புரொடக்‌ஷன் பணிகள் நடந்து வருகின்றன. இந்த படத்துக்கு இயக்குனர் மிஷ்கினே இசையமைக்கிறார். பௌசியா ஒளிப்பதிவாளராக பணியாற்றுகிறார். படத்தில் நாசர் வில்லனாக நடிக்கிறார்.

பத்திரிக்கையாளரின் மன்னிப்பை ஏற்க மறுத்த கௌரி கிஷன்..!

பத்திரிக்கையாளரின் மன்னிப்பை ஏற்க மறுத்த கௌரி கிஷன்..!அபின் ஹரிஹரன் இயக்கத்தில் ஆதித்யா மாதவன், கவுரி கிஷன் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள படம் அதர்ஸ். இந்த படம் கடந்த வாரம் வெளியாகியுள்ள அதற்கு முன்பாக நடந்த பட ப்ரொமோஷன் நிகழ்ச்சியில், கவுரி கிஷனின் உடல் எடை குறித்து பத்திரிக்கையாளர் ஆர் எஸ் கார்த்தி என்பவர் கேள்வி எழுப்பியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

புதுமுகங்களை வைத்துக் கார்த்திக் சுப்பராஜ் இயக்கும் படம்… மதுரையில் தொடங்கிய ஷூட்டிங்!

புதுமுகங்களை வைத்துக் கார்த்திக் சுப்பராஜ் இயக்கும் படம்… மதுரையில் தொடங்கிய ஷூட்டிங்!தமிழ் சினிமாவில் குறும்படம் மூலமாக அறிமுகமாகி தற்போது முன்னணிக் கமர்ஷியல் இயக்குனராக இருப்பவர் கார்த்திக் சுப்பராஜ். கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் சூர்யா உள்ளிட்டவர்கள் நடிப்பில் உருவான ‘ரெட்ரோ’ திரைப்படம் கடந்த வாரம் ரிலீஸாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றுள்ளது.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

