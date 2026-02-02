திங்கள், 2 பிப்ரவரி 2026
Written By BALA
Last Modified: திங்கள், 2 பிப்ரவரி 2026 (17:40 IST)

AK64 படத்தை தயாரிக்கப்போவது இவரா?!.. ஆனா ஒரு கண்டிஷன்!...

கடந்த சில வருடங்களாகவே நடிகர் அஜித்குமார் தொடர்ந்து கார் ரேஸில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.. எனவே அவரின் அடுத்த படம் பற்றிய அறிவிப்பு எப்போது வெளியாகும் என்பது யாருக்கும் தெரியவில்லை. அதேநேரம் இந்த படத்தை படத்தை குட் பேட் அக்லி படத்தை இயக்கிய ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கப் போகிறார் என்பது மட்டும் உறுதியாகியிருக்கிறது.

அஜித் தனக்கு 185 கோடி சம்பளம் கேட்டதால் தமிழ்நாட்டில் எந்த தயாரிப்பாளரும் இந்த படத்தை தயாரிக்க முடியாது என சொல்லி. எல்லோரும் கதவை சாத்திவிட்டனர். எனவே மும்பை சென்று அங்குள்ள தயாரிப்பாளர்களை தேடினார்கள்.. இந்நிலையில்தான் மும்பையை சேர்ந்த பென் மீடியா நிறுவனம் இந்த படத்தை தயாரிக்க முன் வந்திருப்பதாக தெரிகிறது..

அதேநேரம், அந்த தயாரிப்பு நிறுவனம் ஒரு முக்கிய கண்டிஷனை போட்டிருக்கிறது.. 100 கோடி சம்பளமாக வாங்கிக் கொள்ளுங்கள்.. மேலும் படத்தின் லாபத்தில் குறிப்பிட்ட சதவீத பங்கு என பேசியிருக்கிறதாம்.. வேறு எந்த தயாரிப்பாளரும் படத்தை தயாரிக்க முன்வரவில்லை என்பதால் அஜித் இதற்கு ஒப்பு கொண்டதாக தெரிகிறது.

STR51 அப்டேட் எப்போது? சிம்புவின் பிறந்தநாளில் இன்ப அதிர்ச்சி தருவாரா அஷ்வத் மாரிமுத்து?

STR51 அப்டேட் எப்போது? சிம்புவின் பிறந்தநாளில் இன்ப அதிர்ச்சி தருவாரா அஷ்வத் மாரிமுத்து?தமிழ் திரையுலகின் 'லிட்டில் சூப்பர் ஸ்டார்' சிலம்பரசன் ரசிகர்களுக்கு ஒரு மாஸ் செய்தி வெளியாகியுள்ளது.

ஒரு ஆண், ஒரு பெண்.. இரட்டை குழந்தைகளுக்கு தந்தையான ராம் சரண் தேஜா.. சிரஞ்சீவி மகிழ்ச்சி..!

ஒரு ஆண், ஒரு பெண்.. இரட்டை குழந்தைகளுக்கு தந்தையான ராம் சரண் தேஜா.. சிரஞ்சீவி மகிழ்ச்சி..!மெகா பவர் ஸ்டார் ராம் சரண் மற்றும் உபாசனா தம்பதியினர் தங்களது வாழ்க்கையின் மிக அழகான தருணத்தை எட்டியுள்ளனர். இத்தம்பதிக்கு தற்போது ஒரு ஆண் மற்றும் ஒரு பெண் என இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்துள்ளன.

'ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ்' அடுத்த பாகத்தின் டைட்டில் இதுதான்.. ரிலீஸ் தேதியும் அறிவிப்பு..!

'ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ்' அடுத்த பாகத்தின் டைட்டில் இதுதான்.. ரிலீஸ் தேதியும் அறிவிப்பு..!'ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ்' திரைப்பட வரிசையின் ரசிகர்களுக்கு ஒரு உற்சாகமான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. இந்த தொடரின் அடுத்த பிரம்மாண்ட திரைப்படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை யுனிவர்சல் பிக்சர்ஸ் வெளியிட்டுள்ளது. இந்த புதிய படத்திற்கு 'ஃபாஸ்ட் ஃபாரெவர்' என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இப்படம் மார்ச் 17, 2028 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தவெக கொடி கலரில் சேலை கட்டிய பிரபல நடிகை.. விஜய் கட்சியில் சேர்கிறாரா?

தவெக கொடி கலரில் சேலை கட்டிய பிரபல நடிகை.. விஜய் கட்சியில் சேர்கிறாரா?பிரபல தென்னிந்திய நடிகை கல்யாணி பிரியதர்ஷன் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ள சமீபத்திய புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் காட்டுத்தீயாக பரவி வருகின்றன.

'துரந்தர்' ஓடிடியில் ரிலீஸ்.. ஆனால் 14 நிமிடங்களை கட் செய்தது நெட்பிளிக்ஸ்.. என்ன காரணம்?

'துரந்தர்' ஓடிடியில் ரிலீஸ்.. ஆனால் 14 நிமிடங்களை கட் செய்தது நெட்பிளிக்ஸ்.. என்ன காரணம்?ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் உலகளவில் ரூ.1,300 கோடி வசூலித்து சாதனை படைத்த 'துரந்தர்' திரைப்படம் இன்று நெட்ஃபிக்ஸ் தளத்தில் வெளியானது. திரையரங்குகளில் 3 மணி நேரம் 34 நிமிடங்களாக இருந்த இப்படத்தின் ரன்னிங் டைம் ஓடிடி-யில் 3 மணி நேரம் 25 நிமிடங்களாக குறைந்துள்ளதால் ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் அதிருப்தி தெரிவித்து வருகின்றனர்.

