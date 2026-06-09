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Peddi: வசூலை வாரிக்குவிக்கும் பெத்தி!.. 5 நாள் கலெக்ஷன் ரிப்போர்ட் இதோ!...
தெலுங்கில் முன்னணி நடிகராக இருப்பவர் ராம் சரண். ராஜமவுலி இயக்கத்தில் உருவான ஆர்.ஆர்.ஆர் படத்திலும் நடித்திருந்தார். அந்த திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற ஒரு பாடலுக்கு ஆஸ்கர் விருதும் கிடைத்தது. இந்நிலையில்தான், புச்சி பாபு என்பவர் இயக்கத்தில் பெத்தி என்கிற படத்தில் ராம் சரண் நடித்தார்.
இந்த படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக ஜான்வி கபூர் நடித்திருந்தார். மேலும் சிவ்ராஜ்குமார், ஜெகபதி பாபு உள்ளிட்ட பலரும் நடித்திருந்தனர். இந்த படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையமைத்திருந்தார். கடந்த 4ம் தேதி இந்த படம் உலகமெங்கும் வெளியானது. தமிழ் தெலுங்கு, ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் இந்த படம் வெளியானது..
இந்த படம் தொடர்ந்து நல்ல வசூலை பெற்று வருகிறது. அதேநேரம் இந்த படத்தில் பெண் கதாபாத்திரத்தை காட்டிய விதம் சரியில்லை, மிகவும் ஆபாசமாக இருப்பதோடு பெண்களை இழிவுபடுத்துவது போல காட்சிகள் இருப்பதாக விமர்சனங்கள் எழுந்தது. இதற்கு இயக்குனர் மன்னிப்பு கேட்டார். அதோடு தேவையான மாற்றங்களை படத்தில் செய்யப்படும் எனவும் கூறியிருந்தார்.
அதேநேரம், இந்த விமர்சனத்தை தாண்டியும் பெத்தி திரைப்படம் நல்ல வசூலை பெற்று வருகிறது. படம் வெளியாக 5 நாட்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் இந்த திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் 248.92 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக sacnilk இணையதளம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
Peddi: வசூலை வாரிக்குவிக்கும் பெத்தி!.. 5 நாள் கலெக்ஷன் ரிப்போர்ட் இதோ!...
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மீண்டும் தமிழ் சினிமாவுக்குள் நுழைய தயாராகும் ஜோதிகா: இளம் இயக்குனர்கள் மீது நம்பிக்கை..
பிரபல முன்னணி நடிகையான ஜோதிகா தற்போது பாலிவுட் இந்தி திரைப்படங்கள் மற்றும் முக்கிய வெப் சீரீஸ்கள் என தனது நடிப்பு பயணத்தை தேர்ந்தெடுத்து தொடர்ந்துகொண்டிருக்கிறார். இருப்பினும், தமிழ் திரையுலகில் தனக்கு உத்வேகம் அளிக்கக்கூடிய மற்றும் அழுத்தமான கதைகளில் நடிக்க வேண்டும் என்பதில் அவர் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்.