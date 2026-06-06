தொடர்புடைய செய்திகள்
- Peddi: பாக்ஸ் ஆபிசில் வசூலை அள்ளும் பெத்தி!.. 2 நாளில் இவ்வளவு கோடியா?!...
- Peddi: ராம்சரணின் ‘பெத்தி’ திரைப்படம் எப்படி இருக்கு?!.. டிவிட்டர் விமர்சனம்!..
- ஒரு நாளைக்கு 4 லட்சம்!.. ராம் சரணின் பாடிகார்ட் யார் தெரியுமா?...
- ‘பெத்தி’ படத்தின் இரண்டாவது சிங்கிள் சூப்பர் ஹிட் – 46M+ பார்வைகளுடன் டிரெண்டிங்!
- விஜய்யின் ஸ்டைல்தான் தயாரிப்பாளர்களுக்கு ஜாக்பாட்… ஆனால் யாரும் பின்பற்றுவதில்லை- தில் ராஜு கருத்து!
பெத்தி படம் மீதான சர்ச்சை!.. மன்னிப்பு கேட்ட இயக்குனர்!...
தெலுங்கு நடிகர் ராம் சரண் நடித்து உருவாகியிருக்கும் திரைப்படம் பெத்தி. இந்த திரைப்படத்தை புஜ்ஜு பாபு என்பவர் இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படத்தில் கதாநாயகியாக ஜான்வி கபூர் நடித்திருக்கிறார். இந்த படம் கடந்த 4ம் தேதி உலகமெங்கும் வெளியானது.
இந்த படம் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்று வசூலை அள்ளி வருகிறது. படம் வெளியாகி 2 நாட்கள் ஆனநிலையில், உலகமெங்கும் 150 கோடிக்கும் மேல் இந்த படம் வசூல் செய்து விட்டது. அதேநேரம் இந்த படத்தின் கதாநாயகி ஜான்வி கபூர் தொடர்பான காட்சிகளில் ஆபாசம் அதிகமாக இருப்பதாகவும், கதாநாயகிகளை தெலுங்கு சினிமா மோசமாக சித்தரிப்பதகவும் பலரும் சமூக வலை தினங்களில் பதிவிட்டனர்,,
இந்நிலையில், இது தொடர்பாக தனது சமூகவலை தினங்களில் பதிவிட்டுள்ள இயக்குனர் புஜ்ஜி பாபு ‘பெத்தி படத்தின் சில காட்சிகள் தொடர்பாக வந்த விமர்சனங்களை மிகவும் தீவிரமாக எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பெண்களுக்கு திரையிலும் திரைக்கு வெளியிலும் எப்போதும் மரியாதை வைத்துள்ளேன்.
எந்த பெண் கதாபாத்திரத்தையும் அவமதிக்கும் எண்ணம் எனக்கு இல்லை. யாருடைய உணவுகளையும் புண் படுத்தியிருந்தால் மனதார மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன். விமர்சனங்களை தொடர்ந்து தேவையான பகுதிகளில் மாற்றங்கள் செய்யப்படும்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்.