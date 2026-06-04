  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. peddi movie twitter reivew
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 4 June 2026 (17:15 IST)

Peddi: ராம்சரணின் ‘பெத்தி’ திரைப்படம் எப்படி இருக்கு?!.. டிவிட்டர் விமர்சனம்!..

peddi
Publish: Thu, 4 Jun 2026 (17:15 IST) Updated: Thu, 4 Jun 2026 (17:20 IST)
google-news
தெலுங்கில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக இருப்பவர் ராம்சரண். ராஜமௌலி இயக்கத்தில் இவர் நடித்த மகதீரா, RRR ஆகிய திரைப்படங்கள் பேன் இண்டியா ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்றது. RRR படத்தில் இவர் ஜூனியர் என்.டி.ஆருடன்  இணைந்து நடனமாடிய பாடலுக்கு ஆஸ்கர் விருதும் கிடைத்தது.

இந்நிலையில்தான், புஜ்ஜி பாபு இயக்கத்தில் ராம்சரண் நடித்து உருவான Peddi திரைப்படம் இன்று உலகமெங்கும் வெளியாகியிருக்கிறது. இந்த படத்திற்கு ஏ.ஆர் ரகுமான் இசையமைத்திருக்கிறார். இந்நிலையில் இன்று படம் பார்த்த ரசிகர்கள் படம் எப்படி இருக்கிறது என எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்..

twitt

Peddi ஒரு அழகான திரைப்படம்.. வேறென்ன அதிகமாக நாம் எதிர்பார்க்க முடியும்?.. முதல் முறையாக ராம்சரணை பார்க்கும் போது ஒரு முழு நடிகர் என்கிற உணர்வு வருகிறது. சண்டை காட்சிகளிலும், நடனத்திலும் அசத்தியிருக்கிறார். இளைஞர்களுக்கு தேவையான படம் என யூடியூப் பிரசாந்த் ரங்கசாமி பதிவிட்டிருக்கிறார்.

Peddi ஒரு நல்ல கதை.. அதேபோல் சிறந்த திரைக்கதை.. என பிரபல சினிமா விமர்சகர் பரத்வாஜ் ரங்கன் பதிவிட்டிருக்கிறார். ராம்சரண் அசத்தலாக நடித்திருக்கிறார்.. அவர் ஒரு விளையாட்டு வீரராக இருக்கிறார்..  கிரிக்கெட் விளையாடுகிறார். மல்யுத்த வீரராக இருக்கிறார்.. ஓட்டப் பந்தய வீரராகவும் இருக்கிறார். இந்த படத்தில் நிறைய டிவிஸ்ட்டும் இருக்கிறது’ என பதிவிட்டு இருக்கிறார். Peddi திரைப்படத்தை ராம்சரனின் நடிப்புக்காகவும் ஏ.ஆர் ரஹ்மான் இசைக்காவும், கதைக்காகவும் பார்க்கலாம்’ என பலரும் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.
About Writer
பாலகிருஷ்ணன்

Peddi: ராம்சரணின் ‘பெத்தி’ திரைப்படம் எப்படி இருக்கு?!.. டிவிட்டர் விமர்சனம்!..

Peddi: ராம்சரணின் ‘பெத்தி’ திரைப்படம் எப்படி இருக்கு?!.. டிவிட்டர் விமர்சனம்!..தெலுங்கில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக இருப்பவர் ராம்சரண். ராஜமௌலி இயக்கத்தில் இவர் நடித்த மகதீரா, RRR ஆகிய திரைப்படங்கள் பேன் இண்டியா ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்றது.

நோட்டீஸ் அனுப்பிட்டு இப்ப என்ன வாழ்த்து?!.. இளையராஜாவை திட்டும் ரசிகர்கள்!..

நோட்டீஸ் அனுப்பிட்டு இப்ப என்ன வாழ்த்து?!.. இளையராஜாவை திட்டும் ரசிகர்கள்!..தமிழ் சினிமா ரசிகர்களுக்கு இளையராஜா எப்படி ஒரு வரமோ, அப்படித்தான் எஸ்.பி பாலசுப்பிரமணியமும்.

3வது திருமணத்திற்கு ரெடியாகும் அமீர்கான்!.. பாலிவுட்டில் பரபரப்பு!...

3வது திருமணத்திற்கு ரெடியாகும் அமீர்கான்!.. பாலிவுட்டில் பரபரப்பு!...பாலிவுட்டில் முக்கிய நடிகராக வலம் வருபவர் அமீர்கான். 90களில் காதல் மன்னனாக பல திரைப்படங்களிலும் நடித்திருக்கிறார்.

உன் வேகத்தை எவராலும் தொட முடியாது பாலு: எஸ்பிபி பிறந்தநாளில் இளையராஜா உருக்கம்!

உன் வேகத்தை எவராலும் தொட முடியாது பாலு: எஸ்பிபி பிறந்தநாளில் இளையராஜா உருக்கம்!இந்தியத் திரையுலகின் இசைச் சகாப்தம் எஸ்.பி. பாலசுப்ரமணியத்தின் இடத்தை வேறு எவராலும் நிரப்ப முடியாது என்பதற்கு சாட்சியாக

விஜயை சந்தித்து சர்ப்பரைஸ் பண்ணிய பார்த்திபன்!.. வைரல் போட்டோ..

விஜயை சந்தித்து சர்ப்பரைஸ் பண்ணிய பார்த்திபன்!.. வைரல் போட்டோ..தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. முன்னாள் நடிகரும், தவெக கட்சியின் தலைவருமான விஜய் தமிழக முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.