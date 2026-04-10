வெள்ளி, 10 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 10 ஏப்ரல் 2026 (17:22 IST)

ஷாருக்கானுக்கு பதில் அந்த நடிகர்!.. ஜெயிலர் 2-வில் கேமியோ பண்ணப்போறது அவரா?..

jailer2
சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் நெல்சன் இயக்கி ரஜினி நடித்த ஜெயிலர் திரைப்படம் சூப்பர் ஹிட் ஆனது. எனவே, தற்போது இரண்டாம் பாகம் உருவாகி வருகிறது. இந்த படத்திலும் ரஜினி, யோகி பாபு, ரம்யா கிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து வருகிறார்கள். இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். முதல் படத்தை போலவே இந்த படத்திலும் ஒவ்வொரு மொழியிலிருந்தும் முக்கிய நடுகளை அழைத்து வந்து கேமியோ பண்ண வைக்கலாம்.. அப்போதுதான் பேன் இண்டியா அளவில் வசூலை அள்ளமுடியும் என சன் பிக்சர்ஸ் கணக்கு போட்டது.

முதல் பாகத்தில் நடித்த மோகன்லால், சிவ்ராஜ்குமார் ஆகியோர் ஜெயிலர் 2-வில் நடித்திருக்கிறார்கள். பாலிவுட்டிலிருந்து  ஷாருக்கானை கொண்டு வந்து படத்தில் நடிக்க வைக்க திட்டமிட்டனர். ஆனால் வேறு ஒரு படத்தில் கமிட் ஆகியிருந்ததால் இந்த படத்தில் அவரால் நடிக்க முடியவில்லை..

இதையடுத்து ஷாருக்கானுக்கு பதிலாக பவன் கல்யாணை நடிக்க வைக்கலாம் என முடிவு செய்திருக்கிறார்களாம். ‘ பவன் கல்யாண் கடைசியாக நடித்த மூன்று படங்களுமே பாக்ஸ் ஆபிஸில் தோல்வி.. எனவே அவர் எதற்கு இங்கே கொண்டு வந்தார்கள்?’ என ரசிகர்கள் பேச துவங்கி விட்டனர்.. ‘சிலரோ கேமியோ வேடம்தானே.. நன்றாகத்தான் இருக்கும்’ என்றும் சொல்லி வருகிறார்கள்..

எல்லார் மேலையும் ஆக்‌ஷன் எடுங்க!.. விஜய்க்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்த எஸ்.கே!...

எல்லார் மேலையும் ஆக்‌ஷன் எடுங்க!.. விஜய்க்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்த எஸ்.கே!...விஜயின் கடைசி திரைப்படமாக பார்க்கப்படும் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற சில நிமிட காட்சிகள் நேற்று இணையத்தில் லீக் ஆனது. இது படக்குழுவுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்த நிலையில் முழு படத்தையும் சில இணையதளங்கள் பதிவேற்றம் செய்ததாக செய்திகள் வெளியானது.

ரிலீசுக்கு முன்பே லீக்கான ஜனநாயகன் காட்சிகள் - எச்.வினோத் போட்ட பதிவு

ரிலீசுக்கு முன்பே லீக்கான ஜனநாயகன் காட்சிகள் - எச்.வினோத் போட்ட பதிவுஅரசியல் கட்சித் துவங்கியுள்ள நடிகர் விஜய்யின் கடைசிப் படம் 'ஜனநாயகன்'. இயக்குநர் எச்.வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இப்படம், தமிழ்

ஜனநாயகன் படத்த டவுன்ட்லோட், ஷேர் பண்ணா லீகல் ஆக்‌ஷன்!.. தயாரிப்பு நிறுவனம் எச்சரிக்கை!...

ஜனநாயகன் படத்த டவுன்ட்லோட், ஷேர் பண்ணா லீகல் ஆக்‌ஷன்!.. தயாரிப்பு நிறுவனம் எச்சரிக்கை!...நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு சென்றுவிட்ட நிலையில் அவர் நடித்த ஜனநாயகன் திரைப்படம் தற்போது வரை வெளியாகவில்லை

ஜனநாயகன் லீக்!.. ஒவ்வொரு காட்சியும் ஒருவரின் கனவு!.. ஹெச்.வினோத் ஃபீலிங்...

ஜனநாயகன் லீக்!.. ஒவ்வொரு காட்சியும் ஒருவரின் கனவு!.. ஹெச்.வினோத் ஃபீலிங்...ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய், மமிதா பைஜூ, பூஜா ஹெக்டே உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ஜனநாயகன்.

அட்லீயின் ‘ராக்கா’.. அல்லு அர்ஜூனை விட தீபிகாவுக்கு 7 மடங்கு சம்பளம் குறைவா? ராஷ்மிகாவுக்கு எவ்வளவு?

அட்லீயின் ‘ராக்கா’.. அல்லு அர்ஜூனை விட தீபிகாவுக்கு 7 மடங்கு சம்பளம் குறைவா? ராஷ்மிகாவுக்கு எவ்வளவு?அட்லீ இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் 'ராக்கா' திரைப்படம், அதன் பிரம்மாண்ட பட்ஜெட் மற்றும் நட்சத்திர பட்டாளத்தால் இந்திய திரையுலகையே அதிர வைத்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com