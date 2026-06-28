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வசனம் கிடைக்காமல் ஷூட்டிங்கை நிறுத்திய பாக்யராஜ்!.. உதவிய பார்த்திபன்!...
நடிகர், இயக்குனர், திரைக்கதை மன்னன் கே.பாக்யராஜ் நேற்று அதிகாலை மாரடைப்பு காரணமாக மரணமடைந்தார். இவர் இயக்குனர் பாரதிராஜாவிடம் சினிமாவை கற்றுக் கொண்டவர். பாரதிராஜா இயக்கிய பதினாறு வயதினிலே, கிழக்கே போகும் ரயில், ஒரு கைதியின் டைரி, டிக் டிக் டிக், சிகப்பு ரோஜக்கள் உள்ளிட்ட பல படங்களிலும் உதவி இயக்குனராக வேலை செய்திருக்கிறார்.
பாரதிராஜாவுக்கு கடை திரைக்கதையில் பல உதவிகளை பாக்யராஜ் செய்திருக்கிறார் மேலும் குறிப்பாக வசனங்களில் பல நேரங்களில் பாக்யராஜ் உதவி இருக்கிறார். ஆனால் அதே பாக்கியராஜ் வசனம் கிடைக்காமல் படத்தில் சூட்டிங்கை நான்கு நாட்கள் நிறுத்தி வைத்திருந்த சம்பவம் பற்றி பாக்யராஜிடம் உதவியாளராக இருந்த பார்த்திபன் கூறியிருக்கிறார்.
சின்ன வீடு படத்தில் உடல் பருமனான மனைவி தன் கணவரிடம் பேசும் ஒரு வசனம் திருப்தியாக அமையாததால் நான்கு நாட்கள் பாக்கியராஜ் சார் படப்பிடிப்பை நிறுத்தி வைத்திருந்தார். அப்போது எனக்கு ஒன்று தோன்றியது.. ‘மாமா நீங்க தோள்ல போடுற துண்டு மாதிரி ஒரு அழகான பொண்டாட்டியா ஆனா நான் இல்லாம இருக்கலாம்.. ஆனா கால்ல போடுற செருப்பு மாதிரி ஒரு உபயோகமான வேலைக்காரியா கூட இருக்க மாட்டேன்’ என்கிற வசனத்தை சொன்னேன். இது அவருக்கு மிகவும் பிடித்த போக அடுத்த நாள் அந்த வசனத்தை வைத்து காட்சியை படமாக்கினார்’ எனக் கூறியிருக்கிறார்.
பாரதிராஜாவுக்கு கடை திரைக்கதையில் பல உதவிகளை பாக்யராஜ் செய்திருக்கிறார் மேலும் குறிப்பாக வசனங்களில் பல நேரங்களில் பாக்யராஜ் உதவி இருக்கிறார். ஆனால் அதே பாக்கியராஜ் வசனம் கிடைக்காமல் படத்தில் சூட்டிங்கை நான்கு நாட்கள் நிறுத்தி வைத்திருந்த சம்பவம் பற்றி பாக்யராஜிடம் உதவியாளராக இருந்த பார்த்திபன் கூறியிருக்கிறார்.
சின்ன வீடு படத்தில் உடல் பருமனான மனைவி தன் கணவரிடம் பேசும் ஒரு வசனம் திருப்தியாக அமையாததால் நான்கு நாட்கள் பாக்கியராஜ் சார் படப்பிடிப்பை நிறுத்தி வைத்திருந்தார். அப்போது எனக்கு ஒன்று தோன்றியது.. ‘மாமா நீங்க தோள்ல போடுற துண்டு மாதிரி ஒரு அழகான பொண்டாட்டியா ஆனா நான் இல்லாம இருக்கலாம்.. ஆனா கால்ல போடுற செருப்பு மாதிரி ஒரு உபயோகமான வேலைக்காரியா கூட இருக்க மாட்டேன்’ என்கிற வசனத்தை சொன்னேன். இது அவருக்கு மிகவும் பிடித்த போக அடுத்த நாள் அந்த வசனத்தை வைத்து காட்சியை படமாக்கினார்’ எனக் கூறியிருக்கிறார்.