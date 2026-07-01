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Last Modified: Wednesday, 1 July 2026 (13:26 IST)

எனக்கு அப்பவே சந்தேகம் வந்தது!.. பாக்யராஜ் மரணம் பற்றி பார்த்திபன் பகீர்!...

bhagyaraj
Publish: Wed, 1 Jul 2026 (13:26 IST) Updated: Wed, 1 Jul 2026 (13:29 IST)
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மறைந்த இயக்குனர் பாரதிராஜாவிடம் உதவியாளராக வேலை செய்து சினிமாவை கற்றுக் கொண்டவர் கே.பாக்யராஜ். முதலில் சில படங்களில் சின்ன சின்ன வேடங்களில் நடிக்க துவங்கியவர் ஒருகட்டத்தில் அவரே படங்களை இயக்கி அவரே ஹீரோவாக நடிக்க துவங்கினார்.

அப்படி அவர் நடித்து வெளியான இன்று போய் நாளை வா, அந்த ஏழு நாட்கள், தாவணி கனவுகள், முந்தானை முடிச்சு, எங்க சின்ன ராசா உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்கள் ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றன. குறிப்பாக பாக்யராஜின் படங்கள் பெண்களை மிகவும் கவர்ந்தது. இந்நிலையில்தான்,  சமீபத்தில் பாக்யராஜ் மாரடைப்பு காரணமாக மரணமடைந்தார். அவருக்கு திரையுலகை சேர்ந்த பலரும் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினர். தமிழக அரசு சார்பில் 72 துப்பாக்கி குண்டுகள் முழங்க அவருக்கு அரசு மரியாதையும் செய்யப்பட்டது..

பாரதிராஜாவுக்கு பாக்யராஜ் எப்படி முக்கிய உதவியாளராக இருந்தாரோ அதுபோல பாக்கியராஜிடம் இருந்தவர் பார்த்திபன்.  குருநாதர் பாக்யராஜ் மரண செய்தி கேட்டு அவரின் வீட்டுக்கு சென்ற பார்த்திபன் அவரின் உடல் அடக்கம் செய்யப்படும் வரை உடன் இருந்தார்..

இந்நிலையில்தான், ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய பார்த்திபன் ‘பாரதிராஜா சாரின் இறுதி சடங்கிலேயே எங்க டைரக்டரை பார்க்கும்போது மிகவும் மனம் உடைந்து போயிருந்தார்.. அப்போதே மனதுக்குள் இவருக்கு ஏதோ ஆகப்போகிறது என்று எனக்கு தோன்றியது. அங்குதான் அவரை நான் கடைசியாக பார்த்தது.. அதற்கு பின் அவர் மரணம் அடைந்த போதுதான் அவரை பார்த்தேன்’ என சொல்லியிருக்கிறார்.

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