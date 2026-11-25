ஷாலினியின் பிறந்தநாளையும் கோர்த்து பார்த்திபன் அடித்த ரொமாண்டிக் கவுண்டர்: வெட்கத்தில் திணறிய அஜித்
கோலிவுட்டின் ஆகச்சிறந்த வார்த்தை வித்தகர் பார்த்திபன், தனது வழக்கமான நகைச்சுவையும் ரசனையும் கலந்த பாணியில் நடிகர் அஜித்குமாரை வெட்கப்பட வைத்த சுவாரஸ்ய சம்பவம் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற அனிருத் - காவ்யா திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில், அஜித் தன் மனைவி ஷாலினியுடன் கலந்துகொண்டார். விழாவில் ஒருவரிடம் பேசிக்கொண்டிருந்த அஜித் எதேச்சையாகத் திரும்பியபோது, பின்னால் நின்றிருந்த ஷாலினி மீது லேசாக மோதினார். உடனே சுதாரித்துக்கொண்ட அஜித், ஷாலினியைப் பார்த்துக் கொடுத்த அந்த க்யூட் ரியாக்ஷன் சமூக வலைதளங்களில் கப்பிள் கோல்ஸ் ரேஞ்சுக்கு ட்ரெண்டானது.
இந்த வைரல் தருணத்தைத் தனது பாணியில் ரசித்த பார்த்திபன், நேரில் அஜித்தைச் சந்தித்தபோது அந்தப் புகைப்படத்தைக் காட்டி அசத்தியுள்ளார். இதுகுறித்து அவர் பகிர்ந்துள்ள பதிவில், நேற்று இந்தப் புகைப்படத்தை அஜித்திடம் காட்டி, அவரைக் கட்டிப்பிடித்து முத்தமிட்டு, இந்த ரொமாண்டிக் லுக்கிற்கே உங்களுக்கு 100 கோடி ரூபாய் சம்பளம் கொடுக்கலாம் எனக் கூறி அவரை நாணச் செய்தேன். அஜித்தின் அந்தப் பார்வையில், அவருக்காக நவம்பர் 20-ல் பிறந்தவருக்கு (ஷாலினி) எவ்வளவு வெட்கம் பிறந்திருக்கும்? எனத் தனது தனித்துவமான எழுத்து நடையில் பதிவிட்டுள்ளார்.
ஷாலினியின் பிறந்தநாளான நவம்பர் 20-ம் தேதியையும் கோர்த்து பார்த்திபன் அடித்த இந்த கவிதை கவுண்டர் அஜித் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.