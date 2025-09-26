வெள்ளி, 26 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 26 செப்டம்பர் 2025 (17:13 IST)

தேசிய விருது வென்ற 'பார்க்கிங்' திரைப்படத்தின் இயக்குனர் ராம் குமார் பாலகிருஷ்ணனின் பிரத்யேக நேர்காணல்!

தேசிய விருது வென்ற 'பார்க்கிங்' திரைப்படத்தின் இயக்குனர் ராம் குமார் பாலகிருஷ்ணனின் பிரத்யேக நேர்காணல்!
71வது தேசிய திரைப்பட விருதுகளில், சிறந்த தமிழ் திரைப்படத்துக்கான விருதை வென்று, அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது 'பார்க்கிங்' திரைப்படம். சிறந்த திரைப்படம் மற்றும் சிறந்த ஒலிப்பதிவு என இரண்டு விருதுகளை வென்றது. இந்த திரைப்படத்தை இயக்கியவர் இயக்குனர் ராம் குமார் பாலகிருஷ்ணன். டெல்லியில் நடைபெற்ற விருது வழங்கும் விழாவில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அவர்களிடமிருந்து விருதை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு, அவர் Webdunia-க்கு அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில் பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டார். அந்த தகவல் இதோ:
 
இது எனக்கு கிடைத்த ஒரு கனவு போன்றது. நான் இப்போது எப்படி உணர்கிறேன் என்பதை விவரிக்க என்னிடம் வார்த்தைகள் இல்லை. என் முதல் படத்துக்கே இரண்டு தேசிய விருதுகள், அதுவும் நமது குடியரசுத் தலைவர் கைகளால் கிடைத்துள்ளது. இது நிஜம் என்று என்னால் நம்ப முடியவில்லை. இன்னும் ஒரு கனவில் வாழ்வது போலவே உணர்கிறேன்.
 
"இந்தப் படத்தை ஆரம்பிக்கும்போது, இவ்வளவு பெரிய வெற்றியை கனவில் கூட நினைக்கவில்லை.  அதைவிட ஆச்சரியம் என்னவென்றால், நான் இதற்கு முன் ஒரு மாநில அளவிலான விருது கூட வென்றதில்லை. நான் வென்ற முதல் விருது ஒரு தேசிய விருது. 
 
"நான் பொறியியல் படித்தவர் தான். ஆனால், நான் என்னுடைய மதிப்பெண்களை பார்த்தபோது,  நிச்சயம் ஒரு பொறியாளராக ஆக போவதில்லை என்று எனக்குப் புரிந்தது. அதன்பிறகு நான் திரைப்பட துறையை நோக்கி திரும்பினேன். நான் கல்லூரியில் படித்த காலத்தில் பல ஆவணப் படங்களை எடுத்தேன். அதற்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது. எனக்கு இப்போது கூட ரஜினிகாந்த் சார்தான் மிகப்பெரிய உந்துதலாக இருக்கிறார். அவரது 'பாட்ஷா' திரைப்படம் எனக்கு மிகவும் பிடித்த படங்களில் ஒன்று.
 
"பார்க்கிங் என்பது எல்லோரும் தங்களை எளிதாக இணைத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம். எங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கும் நிஜ சம்பவங்கள் இதில் இருக்கின்றன. பார்க்கிங் தொடர்பாக சண்டைகள் நடப்பதை நான் பல செய்தி தொலைக்காட்சிகளில் பார்த்துள்ளேன். அதனால், பார்க்கிங் போன்ற ஒரு பொதுவான விஷயத்தை வைத்துப் படம் எடுக்கலாம் என்று நினைத்தேன். ஏனென்றால், இந்த படத்துடன் பலரும் தங்களை இணைத்துக்கொள்வார்கள் என்று நான் நினைத்தேன்," என்று கதை உருவான விதம் பற்றி விளக்கினார்.
 
"நமது குடியரசுத் தலைவர் முன் நிற்பது எனக்கு இப்போதும் நம்ப முடியாத அனுபவமாக உள்ளது. என் கால்கள் இன்னும் தரையில் இல்லை. விருது வழங்கும் விழாவிற்கு ஒரு நாள் முன்பாக ஒத்திகை நடந்தது. ஆனால், நான் இந்த விருதை பெறுவதற்காக வீட்டில் தனியாக பல முறை பயிற்சி எடுத்துள்ளேன். மேடையில் எப்படி நடப்பது, எப்படி பேசுவது என்று பழைய வீடியோக்களை பார்த்தும் பயிற்சி எடுத்தேன். இது எனக்கு கிடைத்த ஒரு மிகப்பெரிய அங்கீகாரம்," என்று உணர்ச்சிபூர்வமாகப் பேசினார்.
 
"படப்பிடிப்பில் பெரிய அளவில் சிரமங்கள் எதுவும் இல்லை. ஆனால், வெளிப்புற காட்சிகளை படமாக்கும்போது சில சவால்கள் இருந்தன. குறிப்பாக, அருகில் இருந்த பள்ளிக்கூடத்தின் ஆரம்ப மற்றும் முடியும் நேரங்கள் போன்றவற்றை நாங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியிருந்தது. அந்த நேரங்களில் படப்பிடிப்பு நடத்த முடியாது. இது சற்று சிரமமாக இருந்தது," என்றார்.
 
"நான் இப்போது 'டான் பிக்சர்ஸ்' நிறுவனத்துடன் ஒரு தமிழ்ப் படத்துக்காக ஒப்பந்தம் செய்துள்ளேன். டான் பிக்சர்ஸ் தமிழ்த் திரையுலகில் ஒரு பெரிய நிறுவனம். சிவகார்த்திகேயன் நடித்து வரும் 'பராசக்தி' படத்தை அந்நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. அந்த படம் விரைவில் வெளிவர உள்ளது. என் அடுத்த படத்திற்கான எழுத்துப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. விரைவில் அது குறித்த தகவல்களை தருகிறேன்," என்று தனது எதிர்கால திட்டம் குறித்து பகிர்ந்து கொண்டார் ராம் குமார் பாலகிருஷ்ணன்.

Edited by Mahendran

வித்தியாசமான உடை மற்றும் மேக்கப்பில் அசத்தும் யாஷிகா ஆனந்த்!

வித்தியாசமான உடை மற்றும் மேக்கப்பில் அசத்தும் யாஷிகா ஆனந்த்!இருட்டு அறையில் முரட்டு குத்து, ஸோம்பி, கவலை வேண்டாம் என தான் நடித்த பல படங்களில் கவர்ச்சி வேடங்களில் நடித்து ரசிகர்களைக் கவர்ந்தவர் யாஷிகா ஆனந்த். சமீபத்தில் ஒரு விபத்தில் சிக்கி, உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் படுகாயமடைந்து ஆறு மாத சிகிச்சைக்குப் பின் குணமாகி மீண்டும் நடிக்க தொடங்கியுள்ளார்.

வித்தியாசமான உடையில் அசத்தல் ஃபோட்டோஷூட் நடத்திய ஸ்ரேயா!

வித்தியாசமான உடையில் அசத்தல் ஃபோட்டோஷூட் நடத்திய ஸ்ரேயா!தென்னிந்திய மொழி படங்களில் முன்னணி நடிகையாக விளங்கியவர் ஸ்ரேயா. ரஜினியோடு சிவாஜி படத்தில் நடித்ததை அடுத்து முன்னணி கதாநாயகர்களோடு ஜோடி சேர்ந்து நடித்து வந்தார். இடையில் பெரிய சம்பளத்துக்காக வடிவேலுவின் இந்திரலோகத்தில் நா அழகப்பன் படத்தில் ஒரு பாடலுக்கு கவர்ச்சி நடனம் ஆடினார். அதன் பிறகு அவருக்கான வாய்ப்புகள் குறைய ஆரம்பித்தன.

ஒரே ஆண்டில் 600 கோடி ரூபாய் வசூல்… மலையாள சினிமாவில் சாதனைப் படைத்த மோகன்லால்!

ஒரே ஆண்டில் 600 கோடி ரூபாய் வசூல்… மலையாள சினிமாவில் சாதனைப் படைத்த மோகன்லால்!இந்த ஆண்டு மோகன்லால் நடிப்பில் ‘எம்புரான்’, ‘துடரும்’, மற்றும் ‘ஹ்ருத்யபூர்வம்’ ஆகிய படங்கள் ரிலீஸாகியுள்ளன. இந்த படங்களின் மூலம் 600 கோடி ரூபாய் வசூல் திரையரங்குகள் மூலமாக மட்டுமேக் கிடைத்துள்ளது. இதுவரை மலையாள சினிமாவில் எந்த நடிகரும் படைக்காத சாதனை இது.

சிவகார்த்திகேயனின் ‘மதராஸி’ படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

சிவகார்த்திகேயனின் ‘மதராஸி’ படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!அமரன் படத்தின் இமாலய வெற்றியை அடுத்து சிவகார்த்திகேயன் ஏ ஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் நடித்துள்ள ‘மதராஸி’ படம் நேற்று முன்தினம் உலகம் முழுவதும் ரிலீஸானது. கடந்த காலங்களில் அதிக எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் ரிலீஸாகும் சிவகார்த்திகேயன் ‘மதராஸி’ படம் அமைந்துள்ளது.

அப்பா இயக்குனர்தான… அப்புறம் ஏன் இட்லிக்கு கஷ்டப்பட்டீங்க? – தனுஷ் அளித்த விளக்கம்!

அப்பா இயக்குனர்தான… அப்புறம் ஏன் இட்லிக்கு கஷ்டப்பட்டீங்க? – தனுஷ் அளித்த விளக்கம்!தனுஷ் தனது நான்காவது படமாக (இயக்குனராக) ‘இட்லி கடை’ படத்தை உருவாக்கியுள்ளார். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் தேனி உள்ளிட்ட தனுஷின் சொந்த ஊர்ப் பகுதிகளில் தொடங்கி நடந்தது. தனுஷுடன் பல முன்னணி நடிகர்கள் நடிக்க படத்தை டான் பிக்சர் தயாரிக்க, ஜி வி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார். ஒளிப்பதிவாளராக கிரண் கௌஷிக் பணியாற்றுகிறார். படம் அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி ரிலீஸாகவுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com