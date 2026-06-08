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பரிமளா அண்ட் கோ: 3ம் நாள் வசூல் நிலவரம்
பாண்டிராஜ் இயக்கத்தில் ஜெயராம் ஊர்வசி, சஞ்சனா, மிஷ்கின் மற்றும் சாண்டி மாஸ்டர் நடித்து சமீபத்தில் வெளியான படம் பரிமளா அண்ட் கோ. வழக்கமான் தனது ஸ்டைலில் இருந்து கொஞ்சம் வித்யாச முயற்சியாக பாண்டிராஜ் இந்த படத்தில் திரில்லர் கதையை தேர்ந்தெடுத்துள்ளார். அதில் ஓரளவிற்கு வெற்றியும் பெற்றுள்ளார்.
இந்த நிலையில் பரிமளா அண்ட் கோ படத்தின் 3ம் நாள் வசூல் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. பிரபல இணையதளமான Sacnilk வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, மொத்தம் 1,223 காட்சிகள் திரையிடப்பட்ட நிலையில்:
மொத்த நெட் வசூல் (Net Collection): ரூ.5.83 கோடி
மொத்த கிராஸ் வசூல் (Gross Collection): ரூ. 6.70 கோடி
ஞாயிறு வசூல் மட்டும்: ரூ. 2.23 கோடி (இது முந்தைய நாளை விட சுமார் 11.5% அதிகமாகும்).
வார இறுதி நாட்கள் முடிந்து இன்று முதல் வேலை நாட்கள் தொடங்குவதால், படத்தின் வசூல் குறையக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வார நாட்களை படம் எப்படி சமாளிக்கிறது என்பதைப் பொறுத்தே இதன் வெற்றி அமையும்.
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பரிமளா அண்ட் கோ: 3ம் நாள் வசூல் நிலவரம்
குஷ்பு தயாரித்த படத்தின் டிரைலரை வெளியிட்ட த்ரிஷா.. அநாகரீக கமெண்ட் பதிவு செய்த ஃபேக் ஐடி நெட்டிசன்கள்...!
சமூக வலைத்தளங்கள் என்பது கருத்து பரிமாற்றத்திற்கான தளம் என்பதை தாண்டி, பெண் பிரபலங்களை அநாகரிகமாகச் சாடும் ஒரு சாக்கடையாக மாறி வருகிறதோ என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது. நடிகை த்ரிஷா ஒரு புதிய படத்தின் டிரைலரை வெளியிட்டு அதில் ஆம்பளையா பொம்பளையான்னு தெரியணும், அவ்வளவுதானே?" என்பதை எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டிருந்தார். அதற்கு ஒரு பயனர் "நீ ஆம்பளையா என்று சொல்" என வக்கிரமாக கமெண்ட் செய்ய, த்ரிஷாவிற்கு ஆதரவாக குஷ்பூ களமிறங்கினார்.