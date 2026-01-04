ஞாயிறு, 4 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Siva
Last Modified: ஞாயிறு, 4 ஜனவரி 2026 (11:44 IST)

"தடைகளைத் தாண்டி வரும் பராசக்தி": சுதா கொங்கரா நெகிழ்ச்சி - பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் உறுதி!

இயக்குநர் சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்துள்ள 'பராசக்தி' திரைப்படம், பல்வேறு சவால்களை கடந்து இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இன்று நடந்த டிரைலர் வெளியீட்டு விழாவில் பேசிய சுதா கொங்கரா, "ஒரு கட்டத்தில் இந்த திரைப்படம் சாத்தியமாகுமா? என்ற சந்தேகம் எனக்கே எழுந்தது. ஆனால், படத்தில் பணியாற்றிய நடிகர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களின் விடாமுயற்சியால் இன்று படம் முழுமையாக முடிவடைந்துவிட்டது" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.
 
சமூக வலைதளங்களில் இந்தப் படத்தின் ரிலீஸ் குறித்து பரவி வரும் வதந்திகளுக்கும் அவர் முற்றுப்புள்ளி வைத்தார். குறிப்பாக, "கோர்ட் கேஸ் சிக்கல்கள் இருப்பதாக கேள்விகள் எழுகின்றனவே, படம் ரிலீஸ் ஆகுமா?" என்று திருச்சியில் இருந்து ஒரு திரையரங்கு உரிமையாளர் கேட்டதற்கு, "நிச்சயமாக 'பராசக்தி' வரும் பொங்கல் 2026 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகும்" என்று அவர் உறுதியளித்தார்.
 
இந்தி திணிப்பு மற்றும் மொழி போராட்டத்தை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்டுள்ள இப்படம், தணிக்கைத் துறையில் சில சிக்கல்களை சந்தித்ததாக கூறப்பட்ட நிலையில், இயக்குநரின் இந்த அறிவிப்பு ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. "இந்தப் படத்தை மக்கள் தான் வெற்றி பெற வைக்க வேண்டும்" என்றும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
 
Edited by Siva

கனி வெளியேறியபோது வருத்தப்பட்ட ரசிகர்கள் பாரு வெளியேறிய போது கொண்டாடுகின்றனர்.. இதுதான் பிக்பாஸ்..!

கனி வெளியேறியபோது வருத்தப்பட்ட ரசிகர்கள் பாரு வெளியேறிய போது கொண்டாடுகின்றனர்.. இதுதான் பிக்பாஸ்..!பிக்பாஸ் வரலாற்றில் சில போட்டியாளர்களின் வெளியேற்றம் ரசிகர்களுக்கு கண்ணீரை தரும், சிலரோ நிம்மதியை பெருமூச்சாக தரக்கூடியவை. இதற்கு சான்றாக அமைந்திருக்கிறது 'கனி' மற்றும் 'பாரு' ஆகியோரின் வெளியேற்ற படலம்.

ரெட் கார்டு கொடுத்து வெளியேற்றப்பட்ட பாரு, கம்ருதீனுக்கு 90 நாள் சம்பளம் கிடையாதா? துள்ளி குதிக்கும் ரசிகர்கள்..!

ரெட் கார்டு கொடுத்து வெளியேற்றப்பட்ட பாரு, கம்ருதீனுக்கு 90 நாள் சம்பளம் கிடையாதா? துள்ளி குதிக்கும் ரசிகர்கள்..!சின்னத்திரை மற்றும் அரசியல் வட்டாரங்களில் தற்போதைய ஹாட் டாபிக், பாரு, கம்ருதீன் மீது எடுக்கப்பட்டுள்ள அதிரடி நடவடிக்கைதான். விதிமுறைகளை மீறியது மற்றும் சர்ச்சைக்குரிய செயல்பாடுகள் காரணமாக இருவருக்கும் 'ரெட் கார்டு' வழங்கப்பட்டு வெளியே அனுப்பப்பட்டுள்ளனர். இதன் விளைவாக, அவர்களின் 90 நாட்களுக்கு எவ்வித ஊதியமும் வழங்கப்படாது என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

சேது சார்.. அந்த நா**ளை வெளியே தள்ளுங்க.. பாருவை கிழித்த சின்னத்திரை நடிகை

சேது சார்.. அந்த நா**ளை வெளியே தள்ளுங்க.. பாருவை கிழித்த சின்னத்திரை நடிகைபிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை பொறுத்தவரைக்கும் அது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் என்றுதான் வெளியில் இருந்து பார்ப்பவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்

வசனமே இல்லாத விஜய் சேதுபதி படம்.. ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு..!

வசனமே இல்லாத விஜய் சேதுபதி படம்.. ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு..!தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நட்சத்திரங்களான விஜய் சேதுபதி மற்றும் அரவிந்த் சுவாமி இணைந்து நடித்துள்ள 'காந்தி டாக்ஸ்' திரைப்படம் வரும் ஜனவரி 30-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. இப்படத்தில் அதிதி ராவ் ஹைதாரி மற்றும் சித்தார்த் ஜாதவ் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

சிபி சக்கரவர்த்திக்கு அடித்தது ஜாக்பாட்.. ரஜினி, கமல் படத்தை இயக்குவதாக அறிவிப்பு..!

சிபி சக்கரவர்த்திக்கு அடித்தது ஜாக்பாட்.. ரஜினி, கமல் படத்தை இயக்குவதாக அறிவிப்பு..!தமிழ் திரையுலகின் இருபெரும் துருவங்களான சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மற்றும் உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் ஆகிய இருவரும் நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு ஒரே படத்தில் இணையவுள்ளனர். இந்தப் பிரம்மாண்டமான திரைப்படத்தை கமல்ஹாசனின் 'ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல்' நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com