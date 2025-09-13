சனி, 13 செப்டம்பர் 2025
Written By vinoth
Last Modified: சனி, 13 செப்டம்பர் 2025 (08:52 IST)

பொங்கல் ரிலீஸை உறுதி செய்த பராசக்தி படக்குழு… ஆனால் ஜனநாயகனுடன் நேரடி க்ளாஷ் இல்லை!

பொங்கல் ரிலீஸை உறுதி செய்த பராசக்தி படக்குழு… ஆனால் ஜனநாயகனுடன் நேரடி க்ளாஷ் இல்லை!
சிவகார்த்திகேயன், ரவி மோகன் மற்றும் அதர்வா ஆகியோர் நடிப்பில் சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் டான் பிக்சர்ஸ் சார்பில் ‘பராசக்தி’ திரைப்படம் உருவாகி வருகிறது.  முதலில் தமிழ்நாட்டின் பல இடங்களில் நடந்த படப்பிடிப்பு கடைசியாக இலங்கையில்படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடந்தது. ‘பராசக்தி’ திரைப்படம் விஜய்யின் ‘ஜனநாயகன்’ படத்தோடு பொங்கல் பண்டிகைக்கு ரிலீஸாகும்  என அறிவிக்கப்பட்டது.

இதற்கிடையில் படத்தின் தயாரிப்பாளர் ஆகாஷ் பாஸ்கரன் இல்லத்தில் அமலாக்கத்துறையின் சோதனையிட்ட நிலையில் அவர் தயாரித்து வந்த ‘பராசக்தி’ படத்தின் ஷூட்டிங்கில் சிறு தாமதம் ஏற்பட்டது. ஆனால் இப்போது பிரச்சனைகள் முடிந்து மீண்டும் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது.

இந்நிலையில் பராசக்தி திரைப்படம் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஜனவரி 14 ஆம் தேதி ரிலீஸாகும் எனப் படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. விஜய்யின் ஜனநாயகன் பொங்கலை முன்னிட்டு ஜனவரி 9 ஆம் தேதி ரிலீசாக பராசக்தி திரைப்படம் ஐந்து நாட்கள் கழித்து ரிலீஸாகிறது.

