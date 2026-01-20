செவ்வாய், 20 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 20 ஜனவரி 2026 (21:51 IST)

பராசக்தி வசூலை வெளியிட்ட தயாரிப்பாளர்!... வச்சி செய்யும் விஜய் ஃபேன்ஸ்!...

parasakthi
கடந்த பல வருடங்களாகவே விஜய் படத்தோடு வேறு நடிகரின் படம் போட்டியிட்டால் விஜய் ரசிகர்கள் அந்த படத்தை ட்ரோல் செய்வது தொடர்கதையாகி விட்டது. குறிப்பாக விஜயின் போட்டி நடிகர்களாக பார்க்கப்படும் அஜித், ரஜினி ஆகியோரின் படங்கள் வெளியானால் அந்த படங்களுக்கு எதிரான நெகட்டிவ் விமர்சனங்களை பரப்புவதை விஜய் ரசிகர்கள் வழக்கமாக கொண்டிருக்கிறார்கள். அஜித்தின் துணிவு, விடாமுயற்சி, குட் பேட் அக்லி, ரஜினியின் வேட்டையன் ஆகிய படங்கள் வந்தபோதும் இதைத்தான் செய்தார்கள்.

விஜயின் ஜனநாயகன் படத்தோடு பராசக்தி படம் வெளியாகிறது என செய்தி வந்ததும் அதை விஜய் ரசிகர்களை கோபப்படுத்தியது. இதற்கு சிவகார்த்திகேயன் என்னென்னவோ விளக்கமளித்தும் அவர்கள் கேட்கவில்லை. ஒருபக்கம் ஜனநாயகன் படமும் ஜனவரி 9ம் தேதி வெளியாகவில்லை என்பதால் விஜய் ரசிகர்களும் கோபம் அனைத்தும் பராசக்தி படம் மீது எதிரொலித்தது.

பராசக்தி படம் வெளியானவுடன் அப்படத்திற்கு எதிராக நெகட்டிவ் விமர்சனங்களை பரப்ப துவங்கினார்கள். ஒருபக்கம் பராசக்தி படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றது. சிலர் நெகட்டிவாகவும் விமர்சித்தார்கள். அதன் காரணமாக பராசக்தி படம் எதிர்பார்த்த வசூலை பெறவில்லை என சொல்லப்பட்டது.

இந்நிலையில்தான், பராசக்தி திரைப்படம் இதுவரை 100 கோடி வசூல் செய்துவிட்டதாக இப்படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனம் தற்போது செய்தி வெளியிட்டிருக்கிறது.. ஆனால் ‘இது உண்மை இல்லை இது தவறான தகவல்.. சொந்த காசில் சூனியம் வைத்துக்கொள்கிறார்கள்’ என்று விஜய் ரசிகர்கள் இதை கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார்கள்.

பிரபலங்களை கார் ரேஸுக்கு கூப்பிடுவதே அஜித்தான்!.. என்னப்பா சொல்றீங்க?!..

பிரபலங்களை கார் ரேஸுக்கு கூப்பிடுவதே அஜித்தான்!.. என்னப்பா சொல்றீங்க?!..நடிகர் அஜித் சமீப காலமாகவே தொடர்ந்து கார் ரேஸ்களில் கலந்து கொண்டு வருகிறார்.

துபாயில் ஆடம்பர பங்களா வாங்கியுள்ள நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன்!..

துபாயில் ஆடம்பர பங்களா வாங்கியுள்ள நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன்!..கேரளாவை சேர்ந்த நயன்தாரா ஹரி இயக்கிய ஐயா திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நடிக்க தொடங்கினார்.

லவ் ஸ்டோரி பற்றி கேட்ட ரஜினி! ‘பராசக்தி’ பட கேப்புல விளையாடிருக்கிறாரே

லவ் ஸ்டோரி பற்றி கேட்ட ரஜினி! ‘பராசக்தி’ பட கேப்புல விளையாடிருக்கிறாரேபொங்கலுக்கு ரிலீஸாகி மக்களிடம் வரவேற்பை பெற்ற திரைப்படம் பராசக்தி. வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒரு சம்பவத்தை துணிந்து எடுத்து அதை படமாக கொண்டு வருவது என்பது மிகப்பெரிய விஷயம்.

ஜனநாயகன் தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு!.. படம் வருமா? வராதா?.. விஜய் ரசிகர்கள் சோகம்!..

ஜனநாயகன் தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு!.. படம் வருமா? வராதா?.. விஜய் ரசிகர்கள் சோகம்!..ஜனநாயகன் படம் எல்லா பிரச்சனைகளையும் முடித்து எப்போது வெளியாகும் என்பதே விஜய் ரசிகர்களின் பெரிய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது

தணிக்கை வாரியத்தால் மன உளைச்சல்!.. நஷ்டம்!.. நீதிமன்றத்தில் தயாரிப்பு நிறுவனம் வாதம்!..

தணிக்கை வாரியத்தால் மன உளைச்சல்!.. நஷ்டம்!.. நீதிமன்றத்தில் தயாரிப்பு நிறுவனம் வாதம்!..ஜனநாயகன் திரைப்படம் ஜனவரி 9ம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com