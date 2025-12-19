வெள்ளி, 19 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Bala
Last Modified: வெள்ளி, 19 டிசம்பர் 2025 (17:38 IST)

தீயசக்தின்னு சொன்னா இப்டிதான்!.. ஜனநாயகனுக்கு எதிரா பராசக்தியை இறக்குறாங்களே!...

தீயசக்தின்னு சொன்னா இப்டிதான்!.. ஜனநாயகனுக்கு எதிரா பராசக்தியை இறக்குறாங்களே!...
தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை அரசியலையும், சினிமாவையும் பிரிக்க முடியாது. ஏனெனில் சினிமாவிலிருந்து நிறைய அரசியல்வாதிகள் வந்திருக்கிறார்கள். எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா, கலைஞர், விஜயகாந்த், கமல்ஹாசன் என சொல்லிக் கொண்டே போகலாம். ரஜினி அரசியலுக்கு வருவதாக அறிவித்தார் ஆனால் வரவில்லை. தற்போது விஜய் வந்திருக்கிறார்.
 
சினிமா பிரபலம் அரசியலுக்கு வந்து ஆளுங்கட்சியை எதிர்த்து பேசும் போது அந்த கோபத்தில் அந்த நடிகன் படத்திற்கு பல வகைகளும் குடைச்சல் கொடுப்பார்கள். எம்.ஜி.ஆருக்கு கூட இது நடந்திருக்கிறது. அதேபோல், விஜயும் இதுபோன்ற பிரச்சனைகளை பலமுறை சந்தித்திருக்கிறார். அவரின் தலைவா படத்திற்கு சிக்கல் வந்தது. அதேபோல் அவரின் மெர்சல் படத்தில் இறுதியில் ஜிஎஸ்டி பற்றி அவர் பேசியபோதும் பிரச்சினை வந்தது.
 
தற்போது ஈரோட்டில் அவர் பேசிய பேச்சு அவரின் ஜனநாயகன் படத்திற்கு பிரச்சினையாக வந்திருக்கிறது என்கிறார்கள். விஜய் நடிப்பில் உருவாகிய ஜனநாயகன் திரைப்படம் 2026 ஜனவரி 9ம் தேதி ரிலீசாகவிருக்கிறது. அதேபோல சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள பராசக்தி படமும் பொங்கலுக்கு வெளியாகிறது. ஆனால் ஜனநாயகன் 9ம் தேதியும், பராசக்தி 14ஆம் தேதியும் வெளியிட முடிவெடுத்தனர்.
 
ஆனால் நேற்று ஈரோட்டில் விஜய் பேசிய பேச்சு ஆளுங்கட்சிக்கு கடும் கோபத்தை ஏற்படுத்திருப்பதால் ஜனவரி 10ம் தேதியே பராசக்தியை களமிறக்க முடிவெடுத்துளனராம். ஏனெனில், இந்த படத்தை வெளியிடுவது ரெட் ஜெயன்ட் பிக்சர்ஸ். கண்டிப்பாக பாதி தியேட்டர்களை அவர்கள் தூக்கி விடுவார்கள். இதனால் ஜனநாயகனுக்கு கிடைக்கும் தியேட்டர்களின் எண்ணிக்கை குறையும். இதனால் இந்த படத்தின் வசூலும் பாதிக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

திலீப் மீது புகார் கொடுக்காமல் தற்கொலை செய்திருக்க வேண்டும்: மலையாள நடிகை..

திலீப் மீது புகார் கொடுக்காமல் தற்கொலை செய்திருக்க வேண்டும்: மலையாள நடிகை..பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் பாதிக்கப்பட்ட மலையாள நடிகை, தன் மீது பரப்பப்படும் வக்கிரமான வதந்திகளால் மனமுடைந்து உருக்கமான பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். சட்டத்தின் முன் நீதிக்காக போராடுவது இவ்வளவு கடினமாக இருக்கும் என தான் நினைக்கவில்லை என்று அவர் வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.

ஒரு ஆக்சன் காட்சி கூட இல்லாத படத்தில் டாம் குரூஸ்.. ஆஸ்கர் விருதுக்கு குறிவைப்பா?

ஒரு ஆக்சன் காட்சி கூட இல்லாத படத்தில் டாம் குரூஸ்.. ஆஸ்கர் விருதுக்கு குறிவைப்பா?ஹாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் டாம் குரூஸ், சுமார் 13 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆக்‌ஷன் காட்சிகள் இல்லாத ஒரு முழுநீள நடிப்பு சார்ந்த திரைப்படத்தில் நடிக்கிறார்.

10 லட்சத்தோட காணாமல் போன கார்த்திக்.. அதோடு அந்த இயக்குனரின் வாழ்க்கையும் பாழாப் போச்சு

10 லட்சத்தோட காணாமல் போன கார்த்திக்.. அதோடு அந்த இயக்குனரின் வாழ்க்கையும் பாழாப் போச்சுதமிழ் சினிமாவில் நவரச நாயகன் என அன்போடு அழைக்கப்படுபவர் நடிகர் கார்த்திக். 90களில் எண்ணற்ற வெற்றிப்படங்களை கொடுத்திருக்கிறார்.

இந்த ஆண்டின் சிறந்த படைப்புகளில் ஒன்று: சிறை படத்தின் முதல் விமர்சனம் இதோ

இந்த ஆண்டின் சிறந்த படைப்புகளில் ஒன்று: சிறை படத்தின் முதல் விமர்சனம் இதோவிக்ரம் பிரபு நடிப்பில் வருகிற 25ம் தேதி வெளியாக உள்ள படம் சிறை. இப்படத்தில் பிரபல தயாரிப்பாளர் லலித்குமாரின் மகன் அக்ஷய்குமார் இன்னொரு நாயகனாக நடிக்கிறார்.

கொம்பு சீவி படம் எப்படி இருக்கு?!.. ரசிகர்கள் சொல்வது என்ன?!.. டிவிட்டர் விமர்சனம்...

கொம்பு சீவி படம் எப்படி இருக்கு?!.. ரசிகர்கள் சொல்வது என்ன?!.. டிவிட்டர் விமர்சனம்...பொன்ராம் இயக்கத்தில் சண்முக பாண்டியன் நடித்துள்ள திரைப்படம் கொம்பு சீவி.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com