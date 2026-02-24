செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026 (19:33 IST)

விஜயிடம் சொன்ன கதை.. மீண்டும் ரஜினியை வைத்து ஒரு படம்!. மனம் திறக்கும் பா.ரஞ்சித்...

ranjith
அட்டக்கத்தி திரைப்படம் மூலம் கோலிவுட்டில் இயக்குனராக களமிறங்கியவர் பா.ரஞ்சித். ஆனால் அவர் இரண்டாவதாக இயக்கிய மெட்ராஸ் திரைப்படம் ரஞ்சித் எந்த மாதிரியான இயக்குனர் என்பதை ரசிகர்களுக்கு உணர்த்தியது. அதன்பின் சார்பட்டா பரம்பரை தங்கலான் உள்ளிட்ட சில திரைப்படங்களை இயக்கினார். குறிப்பாக ரஜினியை வைத்து கபாலி, காலா ஆகிய படங்களை இயக்கினார்..

சியான் விக்ரமை வைத்து அவர் இயக்கிய தங்கலான் திரைப்படம் பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது.. விக்ரமின் கெட்டப்பே வேறுமாதிரி இருந்தது. ஆனால் அந்த படத்தின் கதை, திரைக்கதை ரசிகர்களுக்கு புரியாமல் போனதால் படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் ஹிட் அடிக்கவிலலி.

தற்போது கெத்து தினேஷை வைத்து வேட்டுவோம் என்கிற திரைப்படத்தை இயக்கி வருகிறார் ரஞ்சித். இந்நிலையில், ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய ரஞ்சித் ‘விஜயிடம் ஒரு கதை சொன்னேன்.. அது அவருக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது ஆனாலும் சில காரணங்களால் அந்த படம் நடக்கவில்லை.. மீண்டும் ரஜினி சாருடன் இணைந்து பணியாற்ற விரும்புகிறேன்.. ஆனால் எனது கதையும் அவர் விரும்பும் ஒரு கதை உலகத்தையும் இணைத்து அந்த படம் இருக்க வேண்டும்.. அப்படி நடக்குமா என்பதை பார்க்க வேண்டும்’ என சொல்லியிருக்கிறார்..

