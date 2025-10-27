திங்கள், 27 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: திங்கள், 27 அக்டோபர் 2025 (09:48 IST)

சூப்பர் ஸ்டாரின் அனைத்துப் படங்களும் சூப்பரா எனத் தெரியவில்லை… பா ரஞ்சித் ஆவேசம்!

சூப்பர் ஸ்டாரின் அனைத்துப் படங்களும் சூப்பரா எனத் தெரியவில்லை… பா ரஞ்சித் ஆவேசம்!
மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் துருவ் விக்ரம், அனுபமா பரமேஸ்வரன், பசுபதி உள்ளிட்டோர் நடித்து வெளியான படம் பைசன். இந்த படமும் ப்ரதீப் ரங்கநாதனின் ட்யூட் படமும் ஒரே சமயத்தில் வெளியானது. எனினும் பைசனும் கவனிக்கத்தக்க அளவில் வெற்றி பெற்றது. இந்த படம் முதல் வாரத்தில் 35 கோடி ரூபாய் வசூலித்துள்ளதாக சொல்லப்பட்டது.

இந்நிலையில் இந்த படத்தின் வெற்றி விழா சென்னையில் சமீபத்தில் நடந்தது. அப்போது பேசிய இயக்குனரும் ‘பைசன்’ படத்தின் தயாரிப்பாளருமான பா ரஞ்சித் பேசும்போது தொடர்ந்து தன் மீதும், வெற்றிமாறன் மற்றும் மாரி செல்வராஜ் ஆகியோர் மீதும் வைக்கப்படும் அவதூறுகள் குறித்து ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

அதில் “நான் ரஜினிகாந்தை வைத்து இயக்கிய ‘கபாலி’ படத்தின் போது மோசமான விமர்சனங்கள் வந்தன. ரஜினி சாரை வைத்து எப்படி SC வசனத்தை பேசவைக்கலாம் என்றார்கள். இதுபோன்ற விமர்சனங்களை எப்படி எதிர்கொள்ள வேண்டுமென்றே தெரியவில்லை. கபாலி படம் ரிலீஸுக்கு முன்பே 100 கோடி ரூபாய் இலாபம் சம்பாதித்தது. அந்த படத்தின் திரைக்கதையில் உள்ள பிரச்சனைகள் குறித்து விவாதித்தால் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக் கொள்வேன். சூப்பர் ஸ்டார் நடித்த மற்ற படங்கள் எல்லாம் சூப்பரானப் படங்களா என எனக்குத் தெரியவில்லை.” எனக் கூறியுள்ளார்.

அடுத்து சயின்ஸ் பிக்‌ஷன் படம்… மீண்டும் இயக்குனர் ஆகும் ப்ரதீப்!

அடுத்து சயின்ஸ் பிக்‌ஷன் படம்… மீண்டும் இயக்குனர் ஆகும் ப்ரதீப்!தமிழ் சினிமாவில் ஒரு நடிகராகப் ப்ரதீப் அடைந்திருக்கும் வளர்ச்சி அளப்பரியது. அவர் நடித்த முதல் மூன்று படங்களும் 100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்துள்ளன. இது மற்ற எந்த நடிகர்களுக்கும் அமையாத ஒரு தொடக்கமாகவுள்ளது.

சந்தானத்துடன் இணைந்து நடிப்பது எப்போது?... ஆர்யா கொடுத்த அப்டேட்!

சந்தானத்துடன் இணைந்து நடிப்பது எப்போது?... ஆர்யா கொடுத்த அப்டேட்!நடிகர் சந்தானம் காமெடியனாக இருந்து கதாநாயகனாக முன்னேறி ஓரளவுக்கு சர்வைவல் ஆகிக் கொண்டிருக்கிறார். அதில் ஒரு படம் ஹிட்டானால், நான்கு படங்கள் ப்ளாப் ஆகிறது. அதனால் சந்தானம் ஹீரோவாக நடித்து சம்பாதித்ததை விட இழந்ததுதான் அதிகம் என சொல்லப்படுகிறது. ஏனென்றால் அவர் ஹீரோவாக நடித்த படங்கள் நடித்த பெருவாரியானப் படங்களை அவரே தயாரித்திருந்தார்.

மாதவன் நடிக்கும் ‘ஜி டி என்’ படத்தின் முதல் லுக் போஸ்டர் ரிலீஸ்!

மாதவன் நடிக்கும் ‘ஜி டி என்’ படத்தின் முதல் லுக் போஸ்டர் ரிலீஸ்!இஸ்ரோ விஞ்சானி நம்பி நாராயணனின் பயோபிக் படமான ராக்கெட்ரி படத்தில் நடித்து இயக்கி இருந்தார் மாதவன். இந்த படம் ஐந்து மொழிகளில் ரிலீஸ் ஆகி ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. ஆனால் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு பெரிய அளவில் வசூல் செய்யவில்லை.

சிரஞ்சீவி படத்தில் நடிக்கும் கார்த்தி… வெளியான தகவல்!

சிரஞ்சீவி படத்தில் நடிக்கும் கார்த்தி… வெளியான தகவல்!தெலுங்கு சூப்பர் ஸ்டாரான சிரஞ்சீவி மார்க்கெட்டின் உச்சத்தில் இருந்த போது அரசியலுக்கு சென்றார். ஆனால் அவரால் பெரியளவில் அரசியலில் சாதிக்கமுடியவில்லை. இந்நிலையில் திரும்பவும் சினிமாவுக்கு வந்து நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் அவர் நடிப்பவை பெரும்பாலும் ரீமேக் படங்களாகவே அமைந்துள்ளன.

பைசன் போகாதீங்க.. ட்யூட் போங்கன்னு சொன்னாங்க.. ஆனா அந்த டைரக்டர் செஞ்சுவிட்டாரு! - பா.ரஞ்சித்!

பைசன் போகாதீங்க.. ட்யூட் போங்கன்னு சொன்னாங்க.. ஆனா அந்த டைரக்டர் செஞ்சுவிட்டாரு! - பா.ரஞ்சித்!பைசன் பட வெற்றிக்கான ப்ரஸ் மீட்டில் ட்யூட் படம் குறித்து பா.ரஞ்சித் பேசியுள்ளது வைரலாகியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com