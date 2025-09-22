சார்பட்டா 2 ஒரு அரசியல் கதையாக உருவாகியுள்ளது… இயக்குனர் பா ரஞ்சித் தகவல்!
ஆர்யா நடிப்பில் பா ரஞ்சித் இயக்கத்தில் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நேரடியாக ஓடிடியில் வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்ற திரைப்படம் சார்பட்டா பரம்பரை. அந்த படத்தின் வெற்றியால் வரிசையாக தோல்விப் படங்களாகக் கொடுத்த ஆர்யாவின் மார்க்கெட் ஏறியது. இந்நிலையில் கடந்த ஆண்டு இந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகம் பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியானது.
ஆனால் படத்தின் பட்ஜெட் காரணமாக தற்காலிகமாக அந்த படம் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது. படத்துக்கு பட்ஜெட்டாக சுமார் 80 கோடி ரூபாயை இயக்குனர் ரஞ்சித் கூறினாராம். இதனால் படத்தைத் தயாரிக்க முதலீடு செய்ய வந்த முதலீட்டாளர்களில் ஒன்றான ஜி ஸ்டுடியோஸ் நிறுவனம் தற்போது பின் வாங்கிவிட்டதால் தற்போதைக்கு அந்த படம் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக சொல்லப்பட்டது.
தற்போது வேட்டுவம் படத்தை இயக்கிக் கொண்டிருக்கும் ரஞ்சித் ‘சார்பட்டா 2’ பற்றி ஒரு நேர்காணலில் பேசியுள்ளார். அதில் “சார்பட்டா 2 ஒரு அரசியல் நாடகக் கதையாக உருவாகியுள்ளது. அதன் பாக்ஸிங் காட்சிகள் மிகச்சிறப்பாக எழுத்தில் வந்துள்ளது. அது சார்பட்டா படத்துக்கு முன்கதையாகவோ அல்லது பின்கதையாகவோ இருக்கும். ” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.