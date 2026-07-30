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Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Modified: Thursday, 30 July 2026 (17:45 IST)

கர்நாடக முதல்வரை டெல்டாவுக்கு அழைத்து வாருங்கள் விஜய் அவர்களே... பி.ஆர்.பாண்டியன் கோரிக்கை

shivakumar vijay
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (17:46 IST)
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தஞ்சையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழக காவிரி விவசாயிகள் சங்கத்தின் மாநில பொதுச்செயலாளர் பி.ஆர்.பாண்டியன், காவிரி விவகாரம் குறித்து கடுமையான கருத்துக்களை தெரிவித்தார். காவிரியை நம்பி 5 கோடி மக்களின் குடிநீர் தேவை பூர்த்தியாவதாகவும், தண்ணீர் திறக்கப்படாததால் 12 லட்சம் ஏக்கர் நிலங்கள் வறண்டு கிடப்பதாகவும் அவர் கவலை தெரிவித்தார். காவிரி நீர் ஒழுங்காற்றுக் குழு பரிந்துரைத்தும், கர்நாடக அரசு ஒரு சொட்டு நீர்கூட வழங்கவில்லை என அவர் குற்றம்சாட்டினார்.
 
கர்நாடக அரசு தண்ணீர் திறக்க மறுத்தால் மத்திய அரசின் உதவியை நாடலாம் என்று உச்ச நீதிமன்றமும் காவிரி நடுவர் மன்றமும் தீர்ப்பளித்துள்ளதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார். உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பு அரசிதழில் வெளியிடப்பட்ட பிறகு பேச்சுவார்த்தைக்கு இடமில்லை என்றும், காவிரி மேலாண்மை ஆணையமே முடிவெடுக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார். 
 
இந்நிலையில், கர்நாடக முதல்வர் சிவக்குமாரை சந்தித்துப் பேச தமிழக முதல்வர் விஜய் திட்டமிட்டிருப்பது உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை அவமதிக்கும் செயல் என்று பி.ஆர்.பாண்டியன் கடுமையாக விமர்சித்தார்.
 
மேகதாது அணை வரைவு திட்ட அறிக்கை திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ளதை வரவேற்பதாகத் தெரிவித்த அவர், கர்நாடகாவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்றார். முதல்வர் விஜய் கர்நாடகா செல்லும்போது அம்மாநில முதல்வரையும் உடன் அழைத்து வந்து, டெல்டா மாவட்டங்களில் வறண்டு கிடக்கும் பாசனப் பகுதிகளை நேரில் பார்வையிடச் செய்ய வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார்.
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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