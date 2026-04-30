வியாழன், 30 ஏப்ரல் 2026
Written By சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: வியாழன், 30 ஏப்ரல் 2026 (13:42 IST)

இந்த வார ஓடிடி விருந்து: நட்டியின் TN 2026 முதல் பைக்கர் வரை - ஸ்ட்ரீமிங் லிஸ்ட் இதோ!

இந்த வார ஓடிடி விருந்து: நட்டியின் TN 2026 முதல் பைக்கர் வரை - ஸ்ட்ரீமிங் லிஸ்ட் இதோ!
வெப்பம் அதிகரித்து வரும் இந்த கோடை விடுமுறை நாட்களில், ரசிகர்களை மகிழ்விக்க ஓடிடி தளங்கள் அதிரடியான படங்களுடன் தயாராகிவிட்டன. இந்த வாரம் குறிப்பாக தமிழ் மற்றும் தெனுங்கு ரசிகர்களுக்குப் பல சுவாரசியமான தேர்வுகள் காத்திருக்கின்றன.
 
1. TN 2026 (தமிழ்) - ஏப்ரல் 30நடராஜ் (நட்டி) நடிப்பில் உருவான அரசியல் நையாண்டித் திரைப்படம் TN 202. தியேட்டரில் வெளியான 20 நாட்களிலேயே ஓடிடிக்கு வந்துள்ளது. ஒரு சாதாரண இளைஞன் எப்படி எம்.ஜி.ஆர் போன்ற பிம்பத்துடன் சினிமாவில் நுழைந்து அரசியலில் ஜொலிக்கிறான் என்பதே கதை.  எங்கு பார்க்கலாம்: அமேசான் பிரைம் வீடியோ, ஆஹா , ஷார்ட்ஃபிக்ஸ். 
 
2. பைக்கர்  - மே 1ஷர்வானந்த் நடிப்பில் உருவான ஸ்போர்ட்ஸ் டிராமா. மோட்டோகிராஸ் பந்தயம் மற்றும் குடும்ப உறவுகளை மையமாகக் கொண்ட இந்தப் படம் தமிழ், தெலுங்கு எனப் பல மொழிகளில் வெளியாகிறது.  எங்கு பார்க்கலாம்: நெட்பிளிக்ஸ். 
 
 3. தி கேரளா ஸ்டோரி 2  - மே 1பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பிய முதல் பாகத்தைத் தொடர்ந்து, அதன் இரண்டாம் பாகம் தற்போது வெளியாகிறது. மூன்று பெண்களின் வாழ்வியலில் நடக்கும் சிக்கலான மாற்றங்களை இப்படம் பேசுகிறது.எங்கு பார்க்கலாம்: ஜீ5 .
 
4. ராட்சசா - மே 1சங்கீத் ஷோபன் நடிப்பில் உருவான ஹாரர்-காமெடி. ஒரு பழைய கோட்டையைச் சுற்றி நடக்கும் மர்மமான மற்றும் நகைச்சுவையான சம்பவங்களே இந்தப் படத்தின் கரு.எங்கு பார்க்கலாம்: நெட்பிளிக்ஸ். 
 
5. Undekhi Season 4 (இந்தி): க்ரைம் த்ரில்லர் தொடரின் இறுதி யுத்தம் மே 1 முதல் சோனிLIV தளத்தில் வெளியாகிறது.  
 
6. Glory (இந்தி): குத்துச்சண்டை விளையாட்டை மையமாகக் கொண்ட சீரிஸ் மே 1 முதல்   நெட்பிளிக்ஸ்-ல் ஸ்ட்ரீம் ஆகிறது. 
 
7.  Batchmates (தெலுங்கு/தமிழ்): கல்லூரி மாணவர்களின் வாழ்வியலைப் பேசும் தொடர் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியாகிறது.  

விஜயோட பலமே திரிஷாதான்!.. இதுதான் காரணம்!.. ரகசியம் சொல்லும் சாமுண்டி மலைக்கா!...நடிகர் விஜய் திரிஷாவுடன் கில்லி, ஆதி, திருப்பாச்சி, குருவி, லியோ ஆகிய படங்களில் நடித்திருக்கிறார். இருவருக்கும் இடையில் நல்ல நட்பு உள்ளதாக சொல்லப்பட்ட நிலையில் விஜயின் மனைவி சங்கீதா சில நாட்களுக்கு முன்பு விஜய் ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பில் இருப்பதாக கூறி விவாகரத்திற்கு விண்ணப்பித்தார்.

மிகச்சிறந்த திரை அனுபவம் கர!.. படம் பார்த்துவிட்டு பாராட்டிய தள்ளிய மாரி செல்வராஜ்...போர்த்தொழில் படத்தை இயக்கிய விக்னேஷ் ராஜா இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்திருக்கும் திரைப்படம் கர.

