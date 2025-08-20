புதன், 20 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 20 ஆகஸ்ட் 2025 (13:54 IST)

'கூலி’ திரைப்படத்திற்கு ‘ஏ’ சான்றிதழ் கொடுத்ததால் ஓடிடி நிறுவனங்களுக்கு லாபம்: திருப்பூர் சுப்பிரமணியன்

நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடித்த ‘கூலி’ திரைப்படத்திற்கு ‘ஏ’ சான்றிதழ் கொடுத்ததால் ஓடிடி நிறுவனங்களுக்கு லாபம் என தமிழ்நாடு திரையரங்க உரிமையாளர்கள் சங்கத் தலைவர் திருப்பூர் சுப்பிரமணியம் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
 
கடந்த ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி வெளியான ‘கூலி’ திரைப்படம், கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றாலும், வணிக ரீதியாக நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. இந்த படம் இதுவரை ரூ.450 கோடிக்கு மேல் வசூலித்திருக்கலாம் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த நிலையில் ஒரு நேர்காணலில் பேசிய திருப்பூர் சுப்பிரமணியம், “கூலி திரைப்படம் விமர்சகர்களிடமிருந்து எதிர்மறையான கருத்துகளை பெற்றிருந்தாலும், அது படத்தின் வசூலைப் பாதிக்கவில்லை. தமிழகத்தில் அதிக லாபம் ஈட்டிய படமென்றால் அது ‘ஜெயிலர்’தான். ‘கூலி’ படமும் அதற்கு இணையாக இருக்கும் என நான் நினைக்கிறேன். 
 
ரஜினிகாந்த் 50 ஆண்டுகளாகத் திரையுலகில் வசூல் சக்ரவர்த்தியாக இருப்பது ஆச்சரியமான விஷயம். ‘கூலி’ படத்திற்கு ‘ஏ’ சான்றிதழ் கிடைக்காமல் இருந்திருந்தால், அதன் வசூல் மேலும் அதிகரித்திருக்கும். இருப்பினும் ஓடிடியில் வெளியாகும் போது குழந்தைகள் அதை பார்ப்பார்கள். இதன் மூலம் ஓடிடி நிறுவனங்களுக்குத்தான் லாபம்” என்று அவர் கூறியுள்ளார்.
 
Edited by Mahendran

மீண்டும் இணையும் SMS கூட்டணி… இருவருக்கும் திருப்புமுனையாக அமையுமா?

மீண்டும் இணையும் SMS கூட்டணி… இருவருக்கும் திருப்புமுனையாக அமையுமா?இயக்குனர் ராஜேஷின் முதல் படம் சிவா மனசுல சக்தி படத்தில் நடித்த ஜீவா தற்போது 17ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் ராஜேஷின் இயக்கத்தில் நடிக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. சிவா மனசுல சக்தியின் வெற்றியால் அடுத்தடுத்த படங்கள் இயக்கி தொடர்ந்து மூன்று ஹிட் கொடுத்தார் ராஜேஷ். கதையே இல்லாமல் எப்படி ஹிட் தருகிறார் என எல்லோருக்கும் ஆச்சரியம். அந்த திருஷ்டி நான்காவது படத்தில் கழிந்தது.

மீண்டும் 'ஜேம்ஸ் பாண்ட்' கேரக்டரில் நடிக்க விருப்பம்.. கோல்டன்ஐ நடிகர் பியர்ஸ் பிராஸ்னன் பேட்டி..!

மீண்டும் 'ஜேம்ஸ் பாண்ட்' கேரக்டரில் நடிக்க விருப்பம்.. கோல்டன்ஐ நடிகர் பியர்ஸ் பிராஸ்னன் பேட்டி..!புகழ்பெற்ற நடிகர் பியர்ஸ் பிராஸ்னன், 'ஜேம்ஸ் பாண்ட்' தொடரின் அடுத்த படத்தில், வயதான 007 கதாபாத்திரத்தில் நடிப்பதற்கான தனது விருப்பத்தை தெரிவித்துள்ளார்.

ரண்வீர் சிங் படக்குழுவினர் 120 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதி… ஷூட்டிங்கில் கொடுக்கப்பட்ட உணவுதான் காரணமா?

ரண்வீர் சிங் படக்குழுவினர் 120 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதி… ஷூட்டிங்கில் கொடுக்கப்பட்ட உணவுதான் காரணமா?இந்தி சினிமாவின் முன்னணி நடிகராக முன்னேறி வருகிறார் ரண்வீர் சிங். அவர் நடித்த ‘கல்லி பாய்’ மற்றும் சிங்கம் உள்ளிட்ட படங்கள் வரிசையாக ஹிட்டடித்து வருகின்றன. இந்நிலையில் தற்போது அவர் ஆதித்யா தர் இயக்கத்தில் ‘துரந்தர்’ என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

ரஜினி சாரை வைத்து வித்தியாசமாக எதுவும் பண்ண முடியாது… ஏ ஆர் முருகதாஸ் கருத்து!

ரஜினி சாரை வைத்து வித்தியாசமாக எதுவும் பண்ண முடியாது… ஏ ஆர் முருகதாஸ் கருத்து!ஷங்கருக்கு அடுத்து தமிழ் சினிமாவில் சிறந்த கமர்ஷியல் இயக்குனராக உருவாகி வந்தார் முருகதாஸ். ஆனால் தர்பார், சிக்கந்தர் என அவரது அடுத்தடுத்த படங்கள் படுதோல்வி அடைந்து அவருக்கு ஒரு சிறு தேக்கநிலையை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

ராப் பாடகர் வேடனைக் கைது செய்ய இடைக்காலத் தடை… நீதிமன்றம் உத்தரவு!

ராப் பாடகர் வேடனைக் கைது செய்ய இடைக்காலத் தடை… நீதிமன்றம் உத்தரவு!தன்னுடைய சுயாதீன ராப் பாடல்கள் மூலமாக இந்தியா முழுவதும் உள்ள ரசிகர்களைக் கவர்ந்தவர் வேடன் (ஹிராந்தஸ் முரளி). அதையடுத்து அவர் மஞ்சும்மெல் பாய்ஸ் திரைப்படம் மூலமாகப் பாடகராக அறிமுகமானார். அந்த படத்தில் அவர் பாடிய பாடல் மிகப்பெரிய அளவில் வரவேற்பைப் பெற்றது. கேரளா தாண்டி தமிழ்நாட்டிலும் அவர் பாடல்களுக்கு பெரியளவில் ரசிகர்கள் உள்ளனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com