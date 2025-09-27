சனி, 27 செப்டம்பர் 2025
Written By vinoth
Last Modified: சனி, 27 செப்டம்பர் 2025 (09:51 IST)

ஆஸ்கருக்கு செல்லும் ‘ஹோம்பவுண்ட்’ படத்துக்கு சென்சாரில் எழுந்த எதிர்ப்பு!

உலகளவில் சினிமாவுக்கு வழங்கப்படும் விருதுகளில் உயரிய விருதாகக் கருதப்படுகிறது ஆஸ்கர். அது அமெரிக்காவில் உருவாகும் ஆங்கிலப் படங்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்பட்டாலும் அதை உலகளவில் சினிமா ரசிகர்களும் திரைத்துறையினரும் உற்று கவனிக்கின்றனர். அதில் வெளிநாட்டு சினிமா என்ற ஒரே ஒரு பிரிவில் வேற்று நாட்டைச் சேர்ந்த படங்களுக்கு விருதளிக்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில் அடுத்த ஆண்டுக்கான ஆஸ்கர் போட்டிக்கு இந்தியாவின் சார்பில் ‘ஹோம்பவுண்ட்’ என்ற திரைப்படம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. நீரஜ் கய்வான் இயக்கியுள்ள இந்த படத்தில் ஜான்வி கபூர், இஷான் கட்டர் மற்றும் விஷால் தேஜ்வா ஆகியோர் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.  இந்த படம் வரும் 26 ஆம் தேதி இந்தியாவில் ரிலீஸாகியுள்ளது.

இந்நிலையில் இந்த படம் சென்சாருக்கு சென்ற போது அதில் உள்ள காட்சிகளுக்கு எதிர்ப்பு எழுந்து சான்றிதழ் வழங்கப்படவில்லை. பின்னர் மறிபரிசீலனைக் குழு படத்தைப் பார்த்து 11 இடங்களில் வெட்டுகளைக் கொடுத்து UA சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

சிம்பு- வெற்றிமாறன் படத்தின் ப்ரோமோ வீடியோ ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்த தாணு!

சிம்பு- வெற்றிமாறன் படத்தின் ப்ரோமோ வீடியோ ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்த தாணு!வெற்றிமாறன் –சூர்யா கூட்டணியில் உருவாக இருந்த ‘வாடிவாசல்’ திரைப்படம் தற்காலிகமாகக் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ள நிலையில் இதனால் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சிம்பு நடிப்பில் ஒரு படம் உடனடியாக உருவாக உள்ளதாக தகவல் வெளியானது. இந்த படம் ஒரு கேங்ஸ்டர் கதையாக உருவாக உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. மேலும் இந்த படத்துக்கும் ‘வடசென்னை ‘ படத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கும் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

மலையாள சினிமாவில் யாரும் படைக்காத சாதனையை முதல் படத்திலேயெ நிகழ்த்திய சாய் அப்யங்கர்!

மலையாள சினிமாவில் யாரும் படைக்காத சாதனையை முதல் படத்திலேயெ நிகழ்த்திய சாய் அப்யங்கர்!கடந்த சில ஆண்டுகளில் இளைஞர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய அளவில் கவனம் பெற்று வருகின்றனர் சுயாதீன இசைக்கலைஞர்கள். அதில் முன்னணியில் உள்ளார் சாய் அப்யங்கர். இவர் இசையமைத்து பாடி வெளியிட்ட ‘கட்சி சேர’, ‘ஆச கூட’ மற்றும் ‘சித்திரி புத்திரி’ ஆகிய பாடல்கள் மிகப்பெரிய கவனத்தைப் பெற்றன. இவர் பாடகர்கள் திப்பு மற்றும் ஹரிணி ஆகியோரின் மகன் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கமர்ஷியல் படத்தில் இப்படி ஒரு கவிதை… குஷி ரி ரிலீஸை ஒட்டி வைரமுத்து சிலாகிப்பு!

கமர்ஷியல் படத்தில் இப்படி ஒரு கவிதை… குஷி ரி ரிலீஸை ஒட்டி வைரமுத்து சிலாகிப்பு!விஜய், ஜோதிகா, விவேக், விஜயகுமார் ஆகியோர் நடிப்பில் எஸ் ஜே சூர்யா இயக்கத்தில் ஸ்ரீ சூர்யா மூவிஸ் தயாரித்த ‘குஷி’ திரைப்படம். விஜய்க்கு சூப்பர்ஹிட் படமாக அமைந்த இந்த படம் 25 ஆண்டுகள் கழித்து நேற்று முன்தினம் ரி ரிலீஸானது. சமீபகாலமாக விஜய்யின் ரி ரிலீஸ் படங்கள் நல்ல வெற்றியைப் பெற்று வருகின்றன. அந்த வரிசையில் குஷியும் இணையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சுதாரித்து கொண்ட ஓடிடி நிறுவனங்கள்.. இனிமேல் பெரிய பட்ஜெட் தயாரிப்பாளர்களுக்கு சிக்கல்?

சுதாரித்து கொண்ட ஓடிடி நிறுவனங்கள்.. இனிமேல் பெரிய பட்ஜெட் தயாரிப்பாளர்களுக்கு சிக்கல்?இயக்குநர் பா. ரஞ்சித் இயக்கி வரும் "வேட்டம்" படத்தின் படப்பிடிப்பு இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இந்த படத்தில் நடிகர் தினேஷ் கதாநாயகனாகவும், ஆர்யா வில்லனாகவும் நடிக்கின்றனர்.

வெற்றிமாறன் அடுத்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைப்பாளரா? ஜிவி பிரகாஷ் கூட்டணி முறிவா?

வெற்றிமாறன் அடுத்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைப்பாளரா? ஜிவி பிரகாஷ் கூட்டணி முறிவா?இயக்குநர் வெற்றிமாறன் மற்றும் இசையமைப்பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷ் ஆகியோர் தமிழ் சினிமாவின் மிகவும் வெற்றிகரமான கூட்டணியாக அறியப்படுகின்றனர். 'பொல்லாதவன்', 'ஆடுகளம்', 'விசாரணை' போன்ற பல சிறந்த படங்களில் இவர்கள் இணைந்து பணியாற்றி, ரசிகர்களின் பாராட்டை பெற்றனர். இந்த நிலையில், வெற்றிமாறனின் புதிய படத்திற்கு அனிருத் இசையமைப்பாளராக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

