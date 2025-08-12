செவ்வாய், 12 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Prasanth K
Last Modified: செவ்வாய், 12 ஆகஸ்ட் 2025 (11:12 IST)

மோனிகா.. பேபிமா மோனிகா! பூஜா ஹெக்டே டான்ஸை பார்த்து வியந்து போன OG மொனிகா பெலுச்சி!

Monica Belluci praises Monica song

ரஜினிகாந்தின் ’கூலி’ படத்தில் இடம்பெற்ற மோனிகா பாடலை இத்தாலிய நடிகை மோனிகா பெலுச்சி பார்த்து பாராட்டியுள்ள சம்பவம் வைரலாகியுள்ளது.

 

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள படம் கூலி. இந்த படத்தில் ஆமிர் கான், நாகர்ஜூனா, உபேந்திரா என பல மொழி நடிகர்களும் நடித்துள்ளனர். இந்த படம் நாளை மறுநாள் (ஆகஸ்டு 14) வெளியாக உள்ள நிலையில், அனிருத் இசையில் பாடல்கள் வெளியாகி பட்டையை கிளப்பி வருகின்றன.

 

அதில் முக்கியமாக வைரலாகி வரும் பாடல் பூஜா ஹெக்டே டான்ஸ் ஆடிய மோனிகா பாடல்தான். பாடலின் முதல் வரியே ‘மோனிகா பெலுச்சி.. இறங்கி வந்தாச்சு’ என பிரபல இத்தாலிய நடிகை மோனிகா பெலுச்சியை குறிக்கும் விதமாக இருக்கும். மேலும் அந்த பாடலில் மொனிகா பெலுச்சியின் பிரபலமான சிவப்பு நிற ஆடையை அணிந்து பூஜா ஹெக்டே ஆடியிருப்பார்.

 

இந்த பாடல் பெரும் வைரலான நிலையில் ரசிகர்கள் பலர் மோனிகா பெலுச்சிக்கே இந்த பாடலை தொடர்ந்து அனுப்பி வந்துள்ளனர். இந்நிலையில் அந்த பாடல் மோனிகா பெலுச்சியின் தோழி மெலிட்டா மூலமாக அவருக்கு வந்து சேர்ந்துள்ளது. அதை பார்த்து வியந்த அவர் ”Loved it” என கூறினாராம். இதை கேட்டதும் தான் மிகவும் மகிழ்ச்சிக்கு உள்ளானதாகவும், மொனிகா பெலுச்சி பல வகைகளில் தன்னுடைய ஆதர்சம் என்றும் மகிழ்ச்சியில் திளைத்திருக்கிறார் பூஜா ஹெக்டே. இந்த சம்பவம் தற்போது பெரும் வைரலாகியுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K

எதிர்நீச்சல் 2 சீரியலில் இருந்து விலகுகிறாரா கனிகா?

எதிர்நீச்சல் 2 சீரியலில் இருந்து விலகுகிறாரா கனிகா?சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்ற சீரியல் ‘எதிர்நீச்சல்’. அந்த தொடரில் நடித்த மாரிமுத்துவின் மிடுக்கான நடிப்பால் சூப்பர் ஹிட்டானது. ஆனால் அவரது திடீர் மறைவால் அவருக்குப் பதில் நடிகர் வேல ராமமூர்த்தி ஆதி குணசேகரன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருகிறார்.

யோகி பாபு கதாநாயகனாக நடிக்கும் ‘சன்னிதானம் P.O’- கவனம் ஈர்க்கும் போஸ்டர்!

யோகி பாபு கதாநாயகனாக நடிக்கும் ‘சன்னிதானம் P.O’- கவனம் ஈர்க்கும் போஸ்டர்!அண்மை காலமாக தமிழில் யோகி பாபு இல்லாத படங்களே இல்லை என்கிற அளவிற்கு அனைத்துப் படங்களிலும் அவர் இருக்கிறார். நகைச்சுவை நடிகராக மட்டும் இல்லாமல் கதையின் நாயகனாகவும் அவர் நடித்த தர்மபிரபு மற்றும் மண்டேலா ஆகிய படங்கள் வெற்றியடைந்தன.

அமிதாப் பச்சன் படத்தில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்த தீபிகா படுகோன்!

அமிதாப் பச்சன் படத்தில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்த தீபிகா படுகோன்!ஷாருக் கான் நடித்த ‘ஓம் சாந்தி ஓம்’ படத்தின் மூலம் கதாநாயகியாக அறிமுகமானவர் தீபிகா படுகோன். அந்த படத்தின் இமாலய வெற்றியை அடுத்து பாலிவுட்டின் முன்னணி நடிகையானார். தொடர்ந்து சூப்பர் ஹிட் படங்களில் நடித்த அவர் கதாநாயகிக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள படங்களில் நடிக்கத் தொடங்கினார்.

சிவகார்த்திகேயன் இதுவரை ஏற்காத கதாபாத்திரம்.. தனது அடுத்த படம் வெங்கட் பிரபு கொடுத்த அப்டேட்!

சிவகார்த்திகேயன் இதுவரை ஏற்காத கதாபாத்திரம்.. தனது அடுத்த படம் வெங்கட் பிரபு கொடுத்த அப்டேட்!வெங்கட்பிரபு இயக்கத்தில் விஜய்யின் நடிப்பில் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் ரிலீஸான கோட் திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் வசூல் ரீதியாக வெற்றி பெற்று 455 கோடி ரூபாய் வசூலித்தது. இதையடுத்து வெங்கட்பிரபு அடுத்து யாரை வைத்து இயக்கப் போகிறார் என்ற கேள்வி எழுந்தது.

45 மொழிகளில் டப் செய்யப்படும் ராமாயணம்… பிரபல தயாரிப்பாளர் பகிர்ந்த தகவல்!

45 மொழிகளில் டப் செய்யப்படும் ராமாயணம்… பிரபல தயாரிப்பாளர் பகிர்ந்த தகவல்!பாலிவுட் இயக்குனர் நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் மூன்று பாகங்களாக உருவாகும் ராமாயணம் சம்மந்தப்பட்ட படத்தில் ராமன் வேடத்தில் ரன்பீர் கபூரும், சீதையாக சாய் பல்லவியும் ராவணன் வேடத்தில் கேஜிஎஃப் புகழ் யாஷும் நடிக்க, அனுமன் வேடத்தில் சன்னி தியோலும், சூர்ப்பனகை வேடத்தில் ரகுல் ப்ரீத் சிங்கும், கைகேயியாக லாரா தத்தாவும் நடிக்கின்றனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com