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  4. Non-Bailable Warrant Issued Against Rakhi Sawant in 2010 Suicide Case
Written By SIVA SIVA
Last Modified: Monday, 19 October 2026 (14:32 IST)

14 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய தற்கொலை வழக்கு: பிரபல நடிகைக்கு ஜாமீனில் வர முடியாத பிடிவாரண்ட்!

ராக்கி சாவந்த்
Written By: SIVA
Updated: Mon, 19 Oct 2026 (05:36 IST)
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பிரபல பாலிவுட் நடிகையும் தொலைக்காட்சியாளருமான ராக்கி சாவந்த், 14 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய தற்கொலை வழக்கு ஒன்றில் நீதிமன்ற விசாரணைகளுக்கு தொடர்ந்து ஆஜராகாததை தொடர்ந்து, உத்திரப் பிரதேசத்தின் ஜான்சி நீதிமன்றம் அவருக்கு ஜாமீனில் வர முடியாத பிடிவாரண்ட்  பிறப்பித்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
 
2010-ஆம் ஆண்டு ஒளிபரப்பான 'ராக்கி கா இன்சாஃப்' என்ற தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் லட்சுமண் அகிர்வார் என்பவர் கலந்து கொண்டார். அப்போது ராக்கி சாவந்த் தன்னிடம் மிகவும் அவதூறாகவும் தரக்குறைவாகவும் பேசியதால், மன உளைச்சலுக்கு ஆளான அகிர்வார் 2010 நவம்பர் 10 அன்று தற்கொலை செய்துகொண்டதாக அவரது தாய் காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
 
இந்த வழக்கு தொடர்பான நீதிமன்ற விசாரணைகளுக்கு ராக்கி சாவந்த் தொடர்ந்து ஆஜராக தவறியதால், ஜூனியர் சிவில் நீதிபதி அஞ்சலி அவருக்கு ஜாமீனில் வர முடியாத பிடிவாரண்ட் பிறப்பித்துள்ளார். மேலும், இந்த வழக்கின் அடுத்தகட்ட விசாரணை வரும் டிசம்பர் 1-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
 
சமீபகாலமாக பல்வேறு அரசியல் மற்றும் சினிமா சர்ச்சைகளில் கருத்து தெரிவித்து செய்திகளில் அடிபட்டு வந்த ராக்கி சாவந்திற்கு, இந்த வழக்கு மீண்டும் பெரும் சட்டச் சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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