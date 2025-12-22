திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025 (15:38 IST)

இங்கு ரீ-டேக் இல்லை.. அஜித் பைக் ரேஸின் ஆவணப்பட வீடியோ வைரல்...!

இங்கு ரீ-டேக் இல்லை.. அஜித் பைக் ரேஸின் ஆவணப்பட வீடியோ வைரல்...!
திரைத்துறையில் முன்னணி நடிகராக திகழும் அஜித் குமார், தனது தீராத வேட்கையான கார் பந்தயத்திலும் சர்வதேச அளவில் தடம் பதித்து வருகிறார். சமீபத்தில் மலேசியாவில் நடைபெற்ற கார் பந்தயத்தில் பங்கேற்ற அவர், இத்தாலியின் வெனிஸ் நகரில் 'ஜென்டில்மேன் டிரைவர்' விருதையும் வென்று சாதனை படைத்தார்.
 
அஜித்தின் இந்த நிஜ வாழ்க்கை ரேசிங் பயணத்தை மையமாக வைத்து ஒரு ஆவணப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விறுவிறுப்பான டிரைலர் தற்போது வெளியாகியுள்ளது. 
 
"இங்கு ரீ-டேக் இல்லை" என்ற வாசகத்துடன் தொடங்கும் இந்த டிரைலர், சினிமா படப்பிடிப்பு தளத்திற்கும் ஆபத்து நிறைந்த பந்தய களத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை தத்ரூபமாக உணர்த்துகிறது. களத்தில் அவர் சந்திக்கும் சவால்கள் மற்றும் அர்ப்பணிப்பை விவரிக்கும் இந்த ஆவணப்படம், ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

Edited by Mahendran

ஓஹோனு வாழ்ந்து ஓய்ஞ்சு போன தயாரிப்பாளர்கள்! லிங்குசாமி மட்டும் விதிவிலக்கா என்ன?

ஓஹோனு வாழ்ந்து ஓய்ஞ்சு போன தயாரிப்பாளர்கள்! லிங்குசாமி மட்டும் விதிவிலக்கா என்ன?திருப்பதி பிரதர்ஸ் என்ற பெயரில் தயாரிப்பு நிறுவனம் நடத்தி அதன் மூலம் ஒரு சில வெற்றி படங்களை கொடுத்தவர் இயக்குனர் லிங்குசாமி.

ரசிகர் கூட்டத்திற்கு இடையே சிக்கி தவித்த சமந்தா.. கடை திறப்பு விழாவில் பரபரப்பு..!

ரசிகர் கூட்டத்திற்கு இடையே சிக்கி தவித்த சமந்தா.. கடை திறப்பு விழாவில் பரபரப்பு..!ஹைதராபாத்தில் நேற்று நடைபெற்ற கடை திறப்பு விழாவில் பங்கேற்ற நடிகை சமந்தா, கட்டுக்கடங்காத ரசிகர் கூட்டத்திற்கு இடையே சிக்கி தவித்தார். அவரை கண்டதும் உற்சாகமடைந்த ரசிகர்கள், ஒரே நேரத்தில் செல்பி எடுக்கவும் நெருங்கி பார்க்கவும் முயன்றதால் அங்கு தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டு பெரும் பரபரப்பு நிலவியது.

விஜயகாந்த் வாழ்க்கை வரலாறு படத்தில் சண்முகபாண்டியன் நடிக்கிறாரா?

விஜயகாந்த் வாழ்க்கை வரலாறு படத்தில் சண்முகபாண்டியன் நடிக்கிறாரா?மறைந்த முன்னணி நடிகரும் தேமுதிக தலைவருமான விஜயகாந்தின் இளைய மகன் சண்முக பாண்டியன், தனது தந்தையின் வாழ்க்கை வரலாற்றுப் படத்தில் நடிக்க வேண்டும் என்ற தனது விருப்பத்தை பகிர்ந்துள்ளார்.

2025ல் 100 கோடியை தாண்டிய தமிழ் படங்கள்! இந்த முறையும் மாஸ் காட்டிய பிரதீப் ரெங்கநாதன்

2025ல் 100 கோடியை தாண்டிய தமிழ் படங்கள்! இந்த முறையும் மாஸ் காட்டிய பிரதீப் ரெங்கநாதன்ஒவ்வொரு வருட இறுதியிலும் அந்த வருடத்தில் சாதனை படைத்த படங்கள் எவை, எந்தெந்த படங்கள் வெற்றியை கொடுத்திருக்கின்றன ,

இந்த வாரமும் 2 பேர் எலிமினேஷனா? விறுவிறுப்பாகும் பிக்பாஸ் சீசன் 9..!

இந்த வாரமும் 2 பேர் எலிமினேஷனா? விறுவிறுப்பாகும் பிக்பாஸ் சீசன் 9..!விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக் பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சி தற்போது இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கியுள்ளது. 12-வது வாரத்தை எட்டியுள்ள இந்த நிகழ்ச்சி இன்னும் 28 நாட்களில் நிறைவடைய உள்ளதால், போட்டியாளர்களுக்கு இடையிலான சவால் முன்பை விட பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com