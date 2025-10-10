வெள்ளி, 10 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Siva
Last Modified: வெள்ளி, 10 அக்டோபர் 2025 (17:45 IST)

அஜித் - ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் படத்திற்கு ஃபைனான்ஸ் கொடுக்க ஆள் இல்லையா? என்ன காரணம்?

அஜித் - ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் படத்திற்கு ஃபைனான்ஸ் கொடுக்க ஆள் இல்லையா? என்ன காரணம்?
அஜித்குமார் மற்றும் இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இணையும் படத்தை பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாவதில் தாமதம் நிலவுகிறது. பட தயாரிப்பு குறித்து பலவிதமான முரண்பட்ட தகவல்கள் வந்துகொண்டிருக்கின்றன.
 
அஜித் தனது சம்பள விஷயத்தில் பிடிவாதமாக இருக்கிறார் என்பது அனைவரும் அறிந்த விஷயம். இதனால் தயாரிப்பாளர் ராகுல் தரப்பு, சம்பளத்தில் குறைக்க கோரியபோது, அஜித் ஒரு சலுகை அளித்துள்ளார்: அதாவது, படம் முடிந்து, வியாபாரம் ஆன பிறகு லாபத்திலிருந்து தனது சம்பளத்தின் ஒரு பகுதியைத் தருவதாக ஒப்புக் கொண்டாராம். இருப்பினும், சம்பளத்தில் எந்த குறைப்பும் கிடையாது என்று கறாராக சொல்லிவிட்டதாக தெரிகிறது.
 
ஆனால் அஜித் படத்திற்கு ஃபைனான்ஸ் கொடுக்கக்கூட யாரும் முன்வரவில்லை என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதற்கு காரணம், அஜித்தின் முந்தைய படங்களான 'குட் பேட் அக்லி', 'விடா முயற்சி' ஆகியவற்றால் ஏற்பட்ட நஷ்டங்கள் என்றும், தொடர்ச்சியாக நஷ்டப்படங்களை அளித்தவர்களுக்கு நிதி நிறுவனங்கள் கடன் கொடுக்க தயங்குவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
 
எனவே இந்த படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு தாமதமாகிறது என்றாலும் நவம்பர் மாதம் அறிவிப்பு வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

பிரியா பவானி சங்கரின் லேட்டஸ்ட் க்யூட் க்ளிக்ஸ்!

பிரியா பவானி சங்கரின் லேட்டஸ்ட் க்யூட் க்ளிக்ஸ்!மேயாத மான் படம் மூலமாக சினிமாவில் நடிகையாக அறிமுகமானார் பிரியா பவானி சங்கர். தமிழ் ரசிகர்களுக்கு செய்தி வாசிப்பவராக அறிமுகமாகி பின்னர் சின்னத்திரை தொடரில் நடித்து பிரபலமானார் பிரியா பவானி சங்கர்.

அனுபமாவின் லேட்டஸ்ட் ஹோம்லி லுக் க்ளிக்ஸ்!

அனுபமாவின் லேட்டஸ்ட் ஹோம்லி லுக் க்ளிக்ஸ்!2015 ஆம் ஆண்டு மலையாளத்தில் வெளியான படத்தில் மூன்று கதாநாயகிகளில் ஒருவராக நடித்தவர் அந்த நடிகை. அந்த படத்தின் அபரிமிதமான வெற்றியால் மூன்று நாயகிகளுமே பிரபலமானார்கள். அதில் ஒருவரான அனுபமா பரமேஸ்வரன் தமிழில் கொடி படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார்.

ரிஷப் ஷெட்டியின் அடுத்த படத்தில் இவர்தான் ஹீரோவா?

ரிஷப் ஷெட்டியின் அடுத்த படத்தில் இவர்தான் ஹீரோவா?கன்னட சினிமாவில் நடிகராகவும் இயக்குனராகவும் செயல்பட்டு வந்த ரிஷப் ஷெட்டி தற்போது காந்தாரா படங்களின் மூலம் பேன் இந்தியா அளவில் அறியப்பட்ட நடிகராக உள்ளார். சுமார் 16 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் கன்னட மொழியில் உருவானா ‘காந்தாரா’ திரைப்படம் இந்திய அளவில் பேன் இந்தியா ஹிட் ஆகி 400 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் திரையரங்குகள் மூலமாக மட்டுமே வசூலித்தது

தன்னுடைய அடுத்த படம் பற்றிய அப்டேட்டைக் கொடுத்த வெங்கட்பிரபு!

தன்னுடைய அடுத்த படம் பற்றிய அப்டேட்டைக் கொடுத்த வெங்கட்பிரபு!வெங்கட்பிரபு இயக்கத்தில் விஜய்யின் நடிப்பில் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் ரிலீஸான கோட் திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் வசூல் ரீதியாக வெற்றி பெற்று 455 கோடி ரூபாய் வசூலித்தது. இதையடுத்து வெங்கட்பிரபு அடுத்து யாரை வைத்து இயக்கப் போகிறார் என்ற கேள்வி எழுந்தது.

ஓடி ஓடி ஒரண்டை இழுக்கும் ஆதிரை! கடுப்பான ஹவுஸ்மேட்ஸ்! - Biggboss Season 9

ஓடி ஓடி ஒரண்டை இழுக்கும் ஆதிரை! கடுப்பான ஹவுஸ்மேட்ஸ்! - Biggboss Season 9பிக்பாஸ் 9வது சீசன் தொடங்கி ஆமை வேகத்தில் நகர்ந்து வந்த நிலையில் தற்போது ஒவ்வொரு ஹவுஸ்மேட்ஸாக கண்டெண்ட் தயார் செய்ய தொடங்கியிருக்கிறார்கள். இந்த கூட்டத்தில் அப்சரா இன்னமுமே அமைதியாகவே சுற்றி வருகிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com