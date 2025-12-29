திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025 (13:43 IST)

கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திராவிலும் அதிகாலை காட்சி கிடையாது.. ‘ஜனநாயகன்’ படத்திற்கு சிக்கலா?

கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திராவிலும் அதிகாலை காட்சி கிடையாது.. ‘ஜனநாயகன்’ படத்திற்கு சிக்கலா?
தளபதி விஜய் நடிப்பில் உருவான 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் ஜனவரி 9-ஆம் தேதி உலகமெங்கும் வெளியாகவுள்ளது. எச். வினோத் இயக்கத்தில் கேவிஎன் புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரித்துள்ள இப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா மலேசியாவில் கோலாகலமாக நடந்து முடிந்த நிலையில், தற்போது திரையரங்கு காட்சிகள் குறித்த முக்கிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
 
பொதுவாக கேரளாவில் விஜய் படங்களுக்கு அதிகாலை 4 மணிக்கே முதல் காட்சி திரையிடப்படுவது வழக்கம். ஆனால், இப்படத்திற்கு தயாரிப்பு தரப்பு அதிகாலை காட்சிகளுக்கு அனுமதி அளிக்கவில்லை. இதன் காரணமாக, கேரளாவில் முதல் காட்சி காலை 6 மணிக்கே தொடங்கும் என விநியோகஸ்தர்கள் அறிவித்துள்ளனர். 
 
கேரளா மட்டுமின்றி கர்நாடகம் மற்றும் ஆந்திராவிலும் காலை 6 மணி காட்சிகளே அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன. பெங்களூருவில் இதற்கான டிக்கெட் முன்பதிவுகள் விறுவிறுப்பாக தொடங்கியுள்ளன. 
 
அதிகாலை 4 மணி காட்சிகள் இல்லாதது கேரளா ரசிகர்களுக்கு சற்று ஏமாற்றத்தை தந்தாலும், காலை 6 மணி காட்சிகளை கொண்டாட அவர்கள் தயாராகி வருகின்றனர்.
 
