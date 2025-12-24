கோலிவுட் 2025ன் சிறந்த அறிமுகங்கள்.. குட்டி டிராகனாக கலக்கிய ஹர்ஷத்கான்
இந்த வருடம் தமிழ் சினிமாவின் சிறந்த அறிமுகங்கள் பற்றிய செய்தியை தான் பார்க்க இருக்கிறோம். முதலில் டிராகன் படத்தில் நடித்த ஹர்ஷத் கான். இந்த வருடத்தில் மட்டும் இவர் இரண்டு படங்களில் நடித்து விட்டார். ஒன்று டிராகன், மற்றொன்று ஆரோமலே. அதுமட்டுமல்ல இன்னும் நிறைய திரைப்படங்களில் இவர் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். டிராகன் படத்தில் அவருடைய கேரக்டரை நல்லபடியாகவே அவர் செய்திருந்தார். இன்றைய தலைமுறைகள் ரசிக்கும் காமெடியன்கள் யாரும் இல்லையோ என்ற ஒரு வெற்றிடத்தை ஹர்ஷத் கான் நிரப்பி இருக்கிறார்.
அதை நிரப்புவதற்கான எல்லா தகுதிகளும் இவரிடம் இருக்கிறது. அதற்காக கொஞ்சம் இவர் கடின உழைப்பை போட்டால் சிறந்த காமெடியனாகவே இவர் உலா வரலாம். இதற்கு அடுத்தபடியாக அபிஷன் ஜீவந்த். டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி படத்தின் இயக்குனர். அந்த படத்திலேயே அவர் ஒரு கேரக்டர் ரோலிலும் நடித்திருப்பார். இப்போது ஹீரோவாகவும் அவதாரம் எடுத்திருக்கிறார். இவரும் பிரதீப் ரங்கநாதன் ஆகிவிடுவாரா? அல்லது நடிப்பையும் டைரக்ஷனையும் ஒரே நேரத்தில் பார்ப்பாரா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
ஆனால் இந்த வருடத்தின் சிறந்த அறிமுகம் என்றால் அபிஷன் ஜீவந்த். அடுத்ததாக ஜென்சன் திவாகர். இவரை ஒரு யூட்யூபராக ஃபாலோ செய்பவர்களுக்கு இவரை நன்றாக தெரிந்திருக்கும். நிறைய ஸ்கெட்ச் வீடியோக்களில் ஏகப்பட்ட கேரக்டர்களை எடுத்து செய்திருப்பார். இவருக்கு ஹியூமரும் நன்றாக வரும். குடும்பஸ்தன் படத்தில் இவருடைய நடிப்பு பெரிய அளவில் பேசப்பட்டது. நிறைய திரைப்படங்களில் இவர் நடித்திருந்தாலும் குடும்பஸ்தன் படம் தான் இவருக்கு ஒரு நல்ல பிரேக் கொடுத்தது.
அது மட்டுமல்ல ஆண்பாவம் பொல்லாதது திரைப்படத்திலும் இவர் நடித்திருப்பார். அந்தப் படத்திலும் அவருடைய கேரக்டர் அற்புதமாக இருந்தது. காமெடியன் மட்டும் என்று இவரை சொல்ல முடியாது. எந்த ஒரு கேரக்டரானாலும் அதை திறம்பட நடித்து கொடுப்பார் திவாகர். அடுத்ததாக இயக்குனர் கீர்த்தீஸ்வரன். டியூட் படத்தின் இயக்குனர். படு பயங்கரமான ஒரு சர்ச்சையான கதையை எடுத்து அதை ஜனரஞ்சகமாக மக்களிடம் கொண்டு போய் சேர்ப்பது என்பது அவ்வளவு எளிதான விஷயம் கிடையாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு கதையை எடுத்து அதில் ஓரளவு வெற்றியும் பெற்றிருக்கிறார்.
இந்த படத்தில் நிறைய விமர்சனங்கள் இருந்தது. அதை பொலிட்டிக்கலாக பார்த்தவர்களுக்கும் விமர்சனம் இருந்தது. படமாக பார்த்தவர்களுக்கும் விமர்சனம் இருந்தது. ஆனால் அடிப்படையில் ஒரு திறமை மிகு இயக்குனர் தான் கீர்த்தீஸ்வரன். இவர்கள் வரிசையில் அடுத்து இயக்குனர் கார்த்திகேயன் மணி. மெட்ராஸ் மேட்னி படத்தின் இயக்குனர் தான் இவர். ஒரு மிடில் கிளாஸ் படத்தை இவ்வளவு சூப்பராக எல்லோருக்கும் தெரிந்த மாதிரி ஒரு கதையாக அவர் கொண்டு போய் சேர்த்தது மிகப்பெரிய விஷயம். அப்படி ஒரு திறமை இவரிடம் இருக்கிறது. அதை வைத்து அவர் தமிழ் சினிமாவிற்கு இன்னும் நிறைய படங்களை கொடுக்க முடியும்.