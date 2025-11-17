திங்கள், 17 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: திங்கள், 17 நவம்பர் 2025 (09:06 IST)

ரஜினியின் அடுத்த படத்தை இயக்குகிறாரா தனுஷ்… திடீரெனப் பரவும் தகவல்!

ரஜினியின் அடுத்த படத்தை இயக்குகிறாரா தனுஷ்… திடீரெனப் பரவும் தகவல்!
கடந்த வாரத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் கமலஹாசனின் ராஜகமல் பிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் சுந்தர் சி இயக்கத்தில் ஒரு படம் உருவாகவுள்ளதாக அறிவிப்பு வெளியானது. இது அனைவருக்கும் ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்தியது. ஏனென்றால் ரஜினிகாந்த் சமீபகாலமாக இளம் இயக்குனர்களின் படங்களில் தொடர்ந்து நடித்து வந்தார்.

ஏற்கனவே சுந்தர் சி , ரஜினியை வைத்து அருணாசலம் என்ற ஹிட் படத்தைக் கொடுத்துள்ளார். இதனால் ஒரு ஜாலியான படமாக இந்த படம் அமையும் என ரஜினி ரசிகர்கள் ஆர்வத்தோடு காத்திருக்கின்றனர். இந்நிலையில் இந்த படத்தில் இருந்து விலகுவதாக சுந்தர் சி இப்போது அறிவித்து பீதியைக் கிளப்பினார்.

சுந்தர் சி விலகல் குறித்துப் பேசிய இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர் கமல்ஹாசன் “நான் இந்த படத்தில் முதலீட்டாளன். என் நட்சத்திரத்துக்குப் பிடித்த கதையை எடுப்பதுதான் எனக்கு ஆரோக்யமானது. அதற்கானக் கதைகளைக் கேட்டு வருகிறோம். நல்ல கதைதான் முக்கியம். புது இயக்குனர்களுக்கும் வாய்ப்புள்ளது. வேறு கதைகளைக் கேட்டு வருகிறோம்” எனக் கூறியிருந்தார்.

இந்நிலையில் நேற்றில் இருந்து ‘தலைவர் 173’ படத்தை தனுஷ் இயக்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இது சம்மந்தமானப் பேச்சுவார்த்தைத் தொடங்கியுள்ளதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. சமீபத்தில் தனுஷும்  ரஜினியின் மூத்த மகளான ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்தும் விவாகரத்து செய்த நிலையில் தனுஷ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிக்க சம்மதிப்பாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

இயக்குநர் வி. சேகர் காலமானார்: சமூகம் பேசிய படைப்பாளியின் இறுதிப் பயணம்!

இயக்குநர் வி. சேகர் காலமானார்: சமூகம் பேசிய படைப்பாளியின் இறுதிப் பயணம்!தமிழ் சினிமாவில் சமூக நீதி, சமத்துவம் மற்றும் குடும்ப உறவுகளை மையப்படுத்திய முற்போக்கு கருத்துகளைத் தன் படைப்புகள் மூலம் தொடர்ந்து பேசி வந்த இயக்குநர் வி. சேகர், உடல்நல குறைவால் காலமானார். கே. பாக்யராஜின் துணை இயக்குநராக பணியாற்றிய இவர், 1990ஆம் ஆண்டு 'நீங்களும் ஹீரோதான்' படத்தின் மூலம் இயக்குநராக தடம் பதித்தார்.

SSMB29: ராஜமவுலி - மகேஷ்பாபு பட டைட்டில் அறிவிப்பு!..

SSMB29: ராஜமவுலி - மகேஷ்பாபு பட டைட்டில் அறிவிப்பு!..தெலுங்கில் ஏற்கனவே சில படங்களை இயக்கியிருந்தாலும் பாகுபலி, பாகுபலி 2 ஆகிய திரைப்படங்கள் ராஜமௌலியை இந்திய சினிமா ரசிகர்களிடம் பிரபலப்படுத்தியது,

அஜித்துக்கே இந்த நிலைமையா? சம்பளத்தில் பிடிவாதம் காட்டும் ஏஜிஎஸ்

அஜித்துக்கே இந்த நிலைமையா? சம்பளத்தில் பிடிவாதம் காட்டும் ஏஜிஎஸ்அஜித்தின் கால்ஷீட் கிடைக்காதா? என பல தயாரிப்பாளர்கள் இயக்குனர்கள் காத்திருக்கின்றனர். அந்த வகையில் சம்பள விஷயத்தில் எங்கள் நிலையில் இருந்து நாங்கள் இறங்கவே மாட்டோம் என ஏஜிஎஸ் நிறுவனம் பிடிவாதமாக இருக்கிறார்கள்.

ஒரு பாட்டுதான் ரிலீஸ் ஆச்சு! அடுத்த படத்திலும் அதே ஹீரோயினை லாக் செய்த சிவகார்த்திகேயன்

ஒரு பாட்டுதான் ரிலீஸ் ஆச்சு! அடுத்த படத்திலும் அதே ஹீரோயினை லாக் செய்த சிவகார்த்திகேயன்தமிழ் சினிமாவில் ஒரு முன்னணி நடிகராக இருப்பவர் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன். தற்போது அவருடைய நடிப்பில் அனைவரும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் திரைப்படம் பராசக்தி.

சேலையில் ஜொலிக்கும் க்ரீத்தி … அழகிய புகைப்படத் தொகுப்பு!

சேலையில் ஜொலிக்கும் க்ரீத்தி … அழகிய புகைப்படத் தொகுப்பு!கீர்த்தி ஷெட்டி அறிமுகமான உப்பெண்ணா திரைப்படத்தின் மூலமாக அறிமுகம் பெற்றவர் கீர்த்தி ஷெட்டி. அந்த ஒரு படத்திலேயே தமிழ் தெலுங்கு என இருமொழிகளிலும் ரசிகர்கள் மனதில் இடம்பிடித்தார். இதையடுத்து பல முன்னணி நடிகர்களின் படங்களில் நடிக்க தொடங்கியுள்ளார். அவர் நடித்த வாரியர் திரைப்படமும் தமிழில் ரிலீஸாகி கவனம் பெற்றது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com